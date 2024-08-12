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Подготовка домов в Подмосковье к отопительному сезону завершится до 1 октября
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В Подмосковье раскрыты сроки окончательной готовности жилого фонда к зиме

Подготовка домов в Подмосковье к отопительному сезону завершится до 1 октября

Подготовка домов в Подмосковье к отопительному сезону завершится до 1 октября, сообщил на совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьёва заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

"Мы начали обходы домов с августа. Привлекли 200 наших инспекторов и ещё столько инспекторов от МКД. И вот такая группировка в составе 400 человек обходит у нас самые проблемные дома и заносит все замечания в систему "Проверки Подмосковья", — рассказал он. — Муниципалитеты по всем МКД делают паспорта готовности, которые мы также проверяем. На заключительном этапе инспекторы повторно выйдут на каждый дом, где были выявлены замечания, и проверят, как была проведена работа. Задача — устранить все замечания до октября".

"Отмечу, что акты подготовки МКД к зиме без подписей управдомов мы принимать не будем. Люди должны понимать, в каких домах им предстоит встречать зиму, и в данном случае управдома являются нашими помощниками", — предупредил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Евгений Хромушин.

В Подмосковье насчитывается 53 534 многоквартирных дома — это больше всего в стране.

Фото: Mos.ru/Юлия Иванко (Creative Commons Attribution 3.0)

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