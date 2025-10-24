Первый раз на горных лыжах? Вот как сделать это без боли и паники

Катание на горных лыжах — это не просто активный отдых, а целая философия: свежий воздух, белоснежные склоны, ощущение свободы и скорости. Но чтобы поездка действительно принесла удовольствие, к ней стоит тщательно подготовиться. От выбора сезона и курорта до экипировки и правил поведения на склоне — всё имеет значение.

Когда ехать кататься

На большинстве курортов России и Европы лыжный сезон длится с конца ноября до середины апреля. На высокогорных локациях, таких как Церматт и Саас-Фе в Швейцарии или Хинтертукс в Австрии, катаются круглый год.

Если хочется сэкономить, выбирайте начало или конец сезона - цены на проживание и ски-пассы в это время ниже. А вот новогодние праздники — пиковый период: много людей и самые высокие тарифы.

Летом любителей снега ждёт Южное полушарие — Чили, Аргентина, Австралия и Новая Зеландия. Там как раз зима, а курорты работают в полную силу.

Где кататься

В России

Самые популярные направления:

Красная Поляна , Домбай , Архыз , Приэльбрусье - Кавказские курорты с длинными трассами и развитой инфраструктурой.

, , , - Кавказские курорты с длинными трассами и развитой инфраструктурой. Шерегеш - "сибирская Мекка" лыжников с устойчивым снегом до мая.

- "сибирская Мекка" лыжников с устойчивым снегом до мая. Хибины и Урал - компактные, но живописные склоны.

и - компактные, но живописные склоны. Для выходных подойдут Яхрома (Подмосковье) и комплексы Ленинградской области.

Стоимость дневного ски-пасса - от 1400 до 2000 рублей, многодневные обходятся дешевле.

В Европе

Здесь правят Альпы - идеальные трассы, отменный сервис, но и самые высокие цены.

Более доступные альтернативы — Сербия, Черногория, Турция и Грузия: хорошие спуски, дружелюбные инструктора и колоритная кухня.

Подготовка к поездке

Бронирование и билеты. Найдите отель, купите авиабилеты через Aviasales и закажите ски-пасс онлайн — так дешевле и без очередей. Физическая форма. За пару недель начните тренировки: приседания, планки, растяжка — помогут избежать травм. Аптечка и страховка. Возьмите обезболивающие, пластыри и спортивную страховку, покрывающую активные виды отдыха.

Экипировка: что нужно

Основное снаряжение

Лыжи и палки

Ботинки

Шлем

Маска

Аренда возможна на месте или онлайн. Классификация обычно обозначает уровень — Basic, Top, VIP. Новичкам подойдёт базовый вариант, а опытным лыжникам — модели посерьёзнее.

Совет: сообщите в прокате рост и вес, чтобы правильно настроили крепления.

Одежда для склона

Куртка и брюки. Водонепроницаемые, с мембраной от 5000 мм. Карман на рукаве — для ски-пасса.

Водонепроницаемые, с мембраной от 5000 мм. Карман на рукаве — для ски-пасса. Перчатки. Толстые, с нескользящим покрытием и водозащитой.

Толстые, с нескользящим покрытием и водозащитой. Носки. Длинные, без швов, из термоткани.

Длинные, без швов, из термоткани. Базовый слой. Термобельё - минимум два комплекта.

Термобельё - минимум два комплекта. Средний слой. Флис или шерсть. Хлопок исключается: не греет и долго сохнет.

Флис или шерсть. Хлопок исключается: не греет и долго сохнет. Шапка и бафф. Бафф защищает шею и не мешает при катании.

Бафф защищает шею и не мешает при катании. Очки или маска. От солнца, ветра и снега.

Не обязательно покупать всё новое: часть вещей можно арендовать или взять у друзей.

Что надеть на апре-ски

После спусков приятно расслабиться: сходить в бар, баню или СПА. Для этого возьмите:

удобную тёплую обувь;

купальник и вьетнамки;

непромокаемую куртку или пуховик.

Что ещё пригодится

Аптечка: бальзам для мышц, антисептик, пластыри.

бальзам для мышц, антисептик, пластыри. Солнцезащитный крем SPF 50+ и бальзам для губ .

и . Очки от солнца. На высоте отражённое от снега излучение особенно сильное.

На высоте отражённое от снега излучение особенно сильное. Рюкзак. Для воды, перекусов, варежек и запасных носков.

Для воды, перекусов, варежек и запасных носков. Энергетические батончики и орехи. Отличный перекус между трассами.

Советы шаг за шагом

Купите или арендуйте оборудование заранее. На месте очереди и выше цены. Приезжайте к прокату до 10 утра. После открытие склонов начинается ажиотаж. Проверяйте ботинки и шлем. Комфорт и безопасность прежде всего. Берите одежду слоями. Снимаете или добавляете по погоде. Пейте воду. Высота и физическая нагрузка вызывают обезвоживание.

Правила поведения на склоне

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выделяет 10 ключевых правил, которые обеспечивают безопасность:

Уважайте других. Не подвергайте окружающих опасности. Контролируйте скорость. Учитывайте погоду и загруженность трассы. Выбирайте маршрут с умом. Тот, кто едет сзади, несёт ответственность за столкновения. Обгоняйте безопасно. Оставляйте пространство для манёвра. Оглядывайтесь при выезде на трассу. Не стойте на узких участках. Остановились — отходите к краю. Ходите пешком только по краю. Следите за знаками. Цвет разметки показывает уровень сложности. Помогайте пострадавшим. Вызовите спасателей. Оставляйте контакты при инцидентах. Это поможет при разборе.

Соблюдение этих правил — гарантия того, что отдых пройдёт без неприятностей.

А что если…

Если во время катания стало страшно или вы чувствуете усталость — остановитесь, сделайте паузу. Никто не обязан спускаться с горы на пределе. Лучше вернуться в форме, чем с травмой.