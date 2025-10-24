Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Sorochany ski resort 20
Sorochany ski resort 20
© commons.wikimedia.org by Bigdoc81 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:27

Первый раз на горных лыжах? Вот как сделать это без боли и паники

Эксперты назвали ключевые этапы подготовки к отдыху на горных лыжах

Катание на горных лыжах — это не просто активный отдых, а целая философия: свежий воздух, белоснежные склоны, ощущение свободы и скорости. Но чтобы поездка действительно принесла удовольствие, к ней стоит тщательно подготовиться. От выбора сезона и курорта до экипировки и правил поведения на склоне — всё имеет значение.

Когда ехать кататься

На большинстве курортов России и Европы лыжный сезон длится с конца ноября до середины апреля. На высокогорных локациях, таких как Церматт и Саас-Фе в Швейцарии или Хинтертукс в Австрии, катаются круглый год.

Если хочется сэкономить, выбирайте начало или конец сезона - цены на проживание и ски-пассы в это время ниже. А вот новогодние праздники — пиковый период: много людей и самые высокие тарифы.

Летом любителей снега ждёт Южное полушарие — Чили, Аргентина, Австралия и Новая Зеландия. Там как раз зима, а курорты работают в полную силу.

Где кататься

В России

Самые популярные направления:

  • Красная Поляна, Домбай, Архыз, Приэльбрусье - Кавказские курорты с длинными трассами и развитой инфраструктурой.
  • Шерегеш - "сибирская Мекка" лыжников с устойчивым снегом до мая.
  • Хибины и Урал - компактные, но живописные склоны.
  • Для выходных подойдут Яхрома (Подмосковье) и комплексы Ленинградской области.

Стоимость дневного ски-пасса - от 1400 до 2000 рублей, многодневные обходятся дешевле.

В Европе

Здесь правят Альпы - идеальные трассы, отменный сервис, но и самые высокие цены.
Более доступные альтернативы — Сербия, Черногория, Турция и Грузия: хорошие спуски, дружелюбные инструктора и колоритная кухня.

Подготовка к поездке

  1. Бронирование и билеты. Найдите отель, купите авиабилеты через Aviasales и закажите ски-пасс онлайн — так дешевле и без очередей.
  2. Физическая форма. За пару недель начните тренировки: приседания, планки, растяжка — помогут избежать травм.
  3. Аптечка и страховка. Возьмите обезболивающие, пластыри и спортивную страховку, покрывающую активные виды отдыха.

Экипировка: что нужно

Основное снаряжение

  • Лыжи и палки
  • Ботинки
  • Шлем
  • Маска

Аренда возможна на месте или онлайн. Классификация обычно обозначает уровень — Basic, Top, VIP. Новичкам подойдёт базовый вариант, а опытным лыжникам — модели посерьёзнее.

Совет: сообщите в прокате рост и вес, чтобы правильно настроили крепления.

Одежда для склона

  • Куртка и брюки. Водонепроницаемые, с мембраной от 5000 мм. Карман на рукаве — для ски-пасса.
  • Перчатки. Толстые, с нескользящим покрытием и водозащитой.
  • Носки. Длинные, без швов, из термоткани.
  • Базовый слой. Термобельё - минимум два комплекта.
  • Средний слой. Флис или шерсть. Хлопок исключается: не греет и долго сохнет.
  • Шапка и бафф. Бафф защищает шею и не мешает при катании.
  • Очки или маска. От солнца, ветра и снега.

Не обязательно покупать всё новое: часть вещей можно арендовать или взять у друзей.

Что надеть на апре-ски

После спусков приятно расслабиться: сходить в бар, баню или СПА. Для этого возьмите:

  • удобную тёплую обувь;
  • купальник и вьетнамки;
  • непромокаемую куртку или пуховик.

Что ещё пригодится

  • Аптечка: бальзам для мышц, антисептик, пластыри.
  • Солнцезащитный крем SPF 50+ и бальзам для губ.
  • Очки от солнца. На высоте отражённое от снега излучение особенно сильное.
  • Рюкзак. Для воды, перекусов, варежек и запасных носков.
  • Энергетические батончики и орехи. Отличный перекус между трассами.

Советы шаг за шагом

  1. Купите или арендуйте оборудование заранее. На месте очереди и выше цены.
  2. Приезжайте к прокату до 10 утра. После открытие склонов начинается ажиотаж.
  3. Проверяйте ботинки и шлем. Комфорт и безопасность прежде всего.
  4. Берите одежду слоями. Снимаете или добавляете по погоде.
  5. Пейте воду. Высота и физическая нагрузка вызывают обезвоживание.

Правила поведения на склоне

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выделяет 10 ключевых правил, которые обеспечивают безопасность:

  1. Уважайте других. Не подвергайте окружающих опасности.
  2. Контролируйте скорость. Учитывайте погоду и загруженность трассы.
  3. Выбирайте маршрут с умом. Тот, кто едет сзади, несёт ответственность за столкновения.
  4. Обгоняйте безопасно. Оставляйте пространство для манёвра.
  5. Оглядывайтесь при выезде на трассу.
  6. Не стойте на узких участках. Остановились — отходите к краю.
  7. Ходите пешком только по краю.
  8. Следите за знаками. Цвет разметки показывает уровень сложности.
  9. Помогайте пострадавшим. Вызовите спасателей.
  10. Оставляйте контакты при инцидентах. Это поможет при разборе.

Соблюдение этих правил — гарантия того, что отдых пройдёт без неприятностей.

А что если…

Если во время катания стало страшно или вы чувствуете усталость — остановитесь, сделайте паузу. Никто не обязан спускаться с горы на пределе. Лучше вернуться в форме, чем с травмой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты выделили популярные курорты, предпочитаемые сноубордистами и лыжниками сегодня в 11:24
Лучшие места для катания без толп и конфликтов: выбор для лыжников и сноубордистов

Лыжи или сноуборд? Где кататься, если вы не хотите делить склон с «вражеским лагерем», и какие курорты идеально подойдут именно вашему стилю?

Читать полностью » Эксперты предупредили о распространённых схемах обмана туристов сегодня в 10:20
7 простых правил, чтобы не стать жертвой туристического развода

Кто такие уличные «помощники» и почему бесплатное фото с попугаем может стоить целого ужина? Семь простых правил, чтобы не стать жертвой туристических обманов.

Читать полностью » Эксперты рассказали, необходимых в зимнем путешествии, чтобы не замёрзнуть сегодня в 9:14
Секрет идеального зимнего чемодана: как не замёрзнуть и при этом не утонуть в вещах

Собрались в зимнее путешествие? Узнайте, какие вещи стоит взять с собой, чтобы остаться в тепле, сухости и хорошем настроении даже в морозы.

Читать полностью » Эксперыт названи правила, которые помогут сохранить дружбу во время совместного отдыха сегодня в 8:07
Совместный отдых или минное поле: правила, которые спасут дружбу в путешествии

Путешествовать с друзьями — это весело, пока не начинается реальная дорога. Как спланировать совместный отпуск так, чтобы сохранить дружбу и нервы?

Читать полностью » Туроператоры указали лучшие места для наблюдения зимнего Байкала и ледяных торосов сегодня в 7:48
Где искать чистый лёд Байкала: места, куда едут фотографы и гиды

Когда лёд Байкала становится самым красивым и где искать прозрачные участки для фото — разбор идеальных дат, маршрутов и мест с чистым зеркальным льдом.

Читать полностью » Названы практические способы справиться с раздражением в путешествии сегодня в 6:58
Забыл паспорт, но не отпуск: что реально помогает вернуть контроль в аэропорту

Когда поездка идёт не по плану — не впадайте в панику. Конкретные техники, товары и сценарии действий помогут быстро успокоиться и решить проблему без лишних потерь.

Читать полностью » В средней полосе можно выращивать апельсины дома — достаточно света и правильной почвы сегодня в 6:08
Апельсины на подоконнике: как создать кусочек Флориды в обычной квартире

Хотите вырастить апельсины в домашних условиях? Узнайте, как правильно ухаживать за карликовыми цитрусовыми деревьями и получать годовой урожай.

Читать полностью » Эксперты рассказали о плюсах и минусах одиночных путешествий сегодня в 5:46
Путешествие без компании: свобода или одиночество с чемоданом

Путешествовать одному — вызов и удовольствие одновременно. Почему всё больше людей выбирают формат без компании и какие ловушки поджидают на этом пути?

Читать полностью »

Новости
ДФО
Путешествие в Китай стало испытанием привычек и взглядов европейца на быт – Елена
Спорт и фитнес
Фитнес-блогер Арсений Ким назвал упражнения для рельефного пресса и плоского живота
Культура и шоу-бизнес
Деми Ловато призналась, что сожалеет о недостаточном внимании к младшей сестре
Красота и здоровье
Аллерголог Владимир Болибок объяснил, чем холодовая аллергия отличается от переохлаждения
Технологии
Android Authority: владельцы Pixel критикуют Google за отказы в гарантийном ремонте
Наука
Инженеры Манчестерского университета превращают поршневой ветер поездов в электроэнергию — Амир Кешмири
Красота и здоровье
Привычка доедать еду мешает осознанному питанию и провоцирует чувство вины — Денис Долгов
Культура и шоу-бизнес
Пользователи высмеяли рецепт завтрака Меган Маркл из бренда As Ever
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet