Когда каникулы заканчиваются без слез: подготовку к школе стоит начинать совсем не с учебников

Подготовка ребенка к учебному году требует не специальных бесед, а планомерного восстановления графика за две недели до начала занятий, пояснила педагог-психолог Варвара Кокурина. В комментарии NewsInfo эксперт подчеркнула, что для учащихся начальных классов ключевым фактором адаптации становится физиологическая готовность организма к нагрузкам, а не нравоучения родителей.

По словам специалиста, мягкое вхождение в учебный процесс начинается с бытовых ритуалов, таких как покупка канцелярии и формы. При этом важно поддерживать позитивный настрой и избегать трансляции собственного негатива по отношению к школе. В образовательной среде эксперты часто подчеркивают, что правильно подобранный школьный гардероб помогает ребенку чувствовать себя увереннее среди сверстников.

Основную сложность при возвращении с каникул представляет сбитый биологический ритм. Кокурина отметила, что начинать перестройку графика необходимо за десять-четырнадцать дней до первого звонка. Специалисты по гигиене труда также указывают на то, что грамотная психология переходов позволяет минимизировать стресс при смене режима отдыха на рабочий темп.

"Самое главное — вернуть режим дня. Недели за полторы-две до учебного года надо возвращать режим дня. Дети расслабляются, как всякие здоровые люди в каникулы. Плюс сходить в магазин, купить канцелярии красивой, прикольной, чтобы школьнику хотелось ее показать друзьям", — посоветовала Кокурина.

Психолог акцентировала внимание на том, что легкость утреннего пробуждения в первые школьные дни напрямую зависит от времени отхода ко сну. Родителям следует сосредоточиться на контроле вечернего времени, а не на принудительном подъеме. Для улучшения качества отдыха врачи нередко советуют использовать оранжевый свет ночника, который способствует естественному засыпанию.

"Режим дня — это не про поднимать, это про укладывать вовремя. Если человек вовремя лег спать, он без проблем проснется утром", — пояснила специалист.

Кокурина также предостерегла родителей от критики учителей и школы в присутствии детей. Она напомнила, что младшеклассники склонны копировать эмоциональное состояние взрослых. Если родители демонстрируют раздражение от предстоящих хлопот, ребенок перенимает эту установку. Поддержание дисциплины требует усилий, ведь даже временное ограничение гаджетов может существенно повлиять на способность концентрироваться на задачах.

"Вопрос не в словах, а в действиях. Нужно создать ребенку ощущение того, что это часть жизни, он к ней возвращается, ему должно хотеться туда вернуться", — резюмировала педагог.

Важно помнить, что стабильность нервной системы зависит и от общего состояния здоровья. В медицинской практике известно, что скрытый авитаминоз часто становится причиной вялости, которую родители ошибочно принимают за лень или нежелание учиться.

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