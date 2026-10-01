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Беременная женщина и УЗИ
Беременная женщина и УЗИ
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:14

Будущие родители пропускают важный этап перед беременностью: потом исправить ошибки гораздо сложнее

Базисные знания о подготовке к родительству должны закладываться еще в школьном возрасте, чтобы осознанный подход к здоровью стал для молодых людей естественной рутиной, заявила акушер-гинеколог, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. В беседе с NewsInfo специалист подчеркнула, что отсутствие культуры прегравидарного обследования негативно сказывается на демографических показателях страны.

Ранее в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии Минздрава России сообщили, что около 96% российских пар игнорируют этап подготовки к беременности. Согласно данным ведомства, будущие родители зачастую отказываются от коррекции рациона, борьбы с лишним весом и вредными привычками. Врачи отмечают, что подобная беспечность кратно увеличивает риски невынашивания, задержек развития плода и формирования врожденных патологий.

На фоне общей статистики специалисты фиксируют, что средний возраст рождения первого ребенка в стране сместился к 26 годам, что требует еще более внимательного отношения к репродуктивному потенциалу.

По словам врача, состояние влюбленности мешает парам объективно оценивать медицинские риски, поэтому понимание необходимости чекапов должно быть сформировано заранее. Сегодня многие женщины обращаются в консультацию уже по факту наступления беременности, имея при этом комплекс нелеченых хронических инфекций.

"Нужно провести санацию полости рта, заниматься зубами, носоглоткой, хронические инфекции победить в своем организме. И только после этого планировать материнство и роды", — пояснила Ерофеева.

Эксперт добавила, что лечить инфекции или корректировать гормональный фон параллельно с вынашиванием плода крайне сложно, так как медикаментозное вмешательство может негативно повлиять на ребенка. Для снижения таких угроз в стране развиваются репродуктивные технологии и меры поддержки, позволяющие парам подойти к вопросу зачатия максимально подготовленными.

Особое внимание специалист уделила роли мужчин в процессе планирования. Курение, злоупотребление кофе и невылеченные воспалительные процессы напрямую влияют на качество генетического материала. Ерофеева призвала молодежь отказываться от вредных привычек минимум за полгода до зачатия.

Государство, в свою очередь, старается стимулировать ответственное родительство, для чего регулярно пересматривается использование материнского капитала и вводятся новые форматы социальной помощи.

Гинеколог также напомнила о важности сбалансированного питания. Дефицит жиров, вызванный жесткими диетами, часто приводит к сбоям овуляции, в то время как кариес становится очагом хронической инфекции, опасной для иммунитета будущей матери.

Чтобы облегчить доступ к качественной диагностике, в регионах внедряются новые стандарты помощи — например, программы для молодых семей включают комплексное сопровождение в современных центрах женского здоровья.

"Акушер-гинеколог все знает, все понимает, он вам ничего не нарушит. Он вас сумеет расспросить и осмотреть. Чем раньше выявлены аномалии развития, нарушения гормонального цикла, тем легче исправить ситуацию и защитить женщину от тяжелого стресса", — подчеркнула специалист.

В завершение Ерофеева отметила необходимость проверки совместимости по резус-фактору и своевременной иммунизации. Пока в обществе обсуждаются новые меры демографической политики, врачи настаивают на том, что фундаментом здорового поколения остается личная ответственность каждого родителя еще до момента встречи со своей "судьбой".

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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