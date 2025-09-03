Ошибки жильцов перед дезинсекцией, которые сводят всё на нет
Многие думают, что всё сделают специалисты. Но на самом деле результат обработки во многом зависит от самих жильцов. Чем тщательнее подготовлена квартира, тем выше шанс избавиться от насекомых с первого раза и тем безопаснее процедура.
Чек-лист подготовки
- Разобрать кровать. Снять бельё и упаковать его в пакеты. После обработки вещи стираются при высокой температуре.
- Собрать текстиль. Шторы, скатерти, полотенца и декоративные подушки убрать или сложить в пакеты.
- Порядок в вещах. Чем меньше укрытий, тем проще обработать помещение. Книги, игрушки и одежду лучше убрать в закрытые коробки или шкафы.
- Кухня. Продукты и посуду убрать в герметичные контейнеры или пакеты, технику отодвинуть для доступа к плинтусам.
- Плинтусы и изголовья. Освободить места, где насекомые чаще всего прячутся.
- Мусор. Вынести заранее, чтобы не оставлять приманку.
- Робот-пылесос и техника. Отключить, чтобы во время обработки они не пострадали.
- Животные. Вывести из квартиры вместе с кормом и мисками.
- Еда и вода. Убрать всё, что может привлечь насекомых или впитать химию.
Почему важно следовать памятке
Разные методы обработки требуют разных шагов: при термической обработке важен доступ ко всем зонам, при химической — защита продуктов и вещей. Специалисты дают свои инструкции, и важно строго им следовать. Это защищает здоровье жильцов и усиливает эффект дезинсекции.
Что получают жильцы
Хорошо подготовленная квартира позволяет специалистам обработать все укромные места и гарантировать результат. Для семьи это значит — меньше повторных визитов и быстрее возвращение к нормальной жизни без насекомых.
