Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грязная посуда
Грязная посуда
© commons.wikimedia.org by Mysid is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:30

Ошибки жильцов перед дезинсекцией, которые сводят всё на нет

Подготовка квартиры к визиту дезинсекторов: памятка жильцам

Многие думают, что всё сделают специалисты. Но на самом деле результат обработки во многом зависит от самих жильцов. Чем тщательнее подготовлена квартира, тем выше шанс избавиться от насекомых с первого раза и тем безопаснее процедура.

Чек-лист подготовки

  • Разобрать кровать. Снять бельё и упаковать его в пакеты. После обработки вещи стираются при высокой температуре.
  • Собрать текстиль. Шторы, скатерти, полотенца и декоративные подушки убрать или сложить в пакеты.
  • Порядок в вещах. Чем меньше укрытий, тем проще обработать помещение. Книги, игрушки и одежду лучше убрать в закрытые коробки или шкафы.
  • Кухня. Продукты и посуду убрать в герметичные контейнеры или пакеты, технику отодвинуть для доступа к плинтусам.
  • Плинтусы и изголовья. Освободить места, где насекомые чаще всего прячутся.
  • Мусор. Вынести заранее, чтобы не оставлять приманку.
  • Робот-пылесос и техника. Отключить, чтобы во время обработки они не пострадали.
  • Животные. Вывести из квартиры вместе с кормом и мисками.
  • Еда и вода. Убрать всё, что может привлечь насекомых или впитать химию.

Почему важно следовать памятке

Разные методы обработки требуют разных шагов: при термической обработке важен доступ ко всем зонам, при химической — защита продуктов и вещей. Специалисты дают свои инструкции, и важно строго им следовать. Это защищает здоровье жильцов и усиливает эффект дезинсекции.

Что получают жильцы

Хорошо подготовленная квартира позволяет специалистам обработать все укромные места и гарантировать результат. Для семьи это значит — меньше повторных визитов и быстрее возвращение к нормальной жизни без насекомых.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сантехники назвали безопасный способ очистки сковороды от нагара без химии вчера в 23:45

Грязная сковорода превращает кухню в рассадник токсинов: спасает лишь этот способ

Толстый слой нагара на сковороде кажется приговором? Оказывается, есть простой и безопасный способ вернуть утвари первозданный вид без химии.

Читать полностью » Сантехники предупредили о риске поломки оборудования при одновременной стирке и приёме душа вчера в 22:28

Душ и стирка одновременно: привычка, которая обернётся ледяным шоком

Многие совмещают душ и стирку ради экономии времени. Но сантехники предупреждают: это решение имеет скрытые последствия, о которых мало кто задумывается.

Читать полностью » Живые растения и кристаллы на прикроватной тумбочке: мнение специалистов по фэншуй вчера в 21:09

Прикроватная тумбочка как зеркало судьбы: что поставить, чтобы день не пошёл наперекосяк

Как несколько простых предметов на прикроватной тумбочке могут повлиять на ваше настроение и задать тон целому дню — советы фэншуй и психологии.

Читать полностью » Хозяйки используют перекись и горчичный порошок для очистки кухонных полотенец вчера в 20:22

Кухонные полотенца чище белого: секреты, которые забыли даже хозяйки прошлого

Жирные пятна на полотенцах и одежде не приговор. Существует несколько доступных способов, которые помогут быстро вернуть тканям свежий вид.

Читать полностью » Архитектор Алина Князева рассказала, как использовать стеклоблоки в современном интерьере вчера в 19:19

Забытый советский материал снова в тренде: дизайнеры делают ставку на свет

Стеклоблоки снова в моде: они зонируют пространство, наполняют комнаты светом и создают игру бликов. Узнайте, как использовать их эффектно.

Читать полностью » Дизайнер Михаил Жилин объяснил, чем экоминимализм отличается от классического минимализма вчера в 18:14

Лишние вещи крадут уют: ошибка, из-за которой минимализм превращается в холодный стиль

Экоминимализм объединяет минимализм и заботу о природе: простая мебель, натуральные материалы и умные технологии делают дом уютным и экологичным.

Читать полностью » Психологи и дизайнеры назвали приёмы дома-терапии, помогающие снизить стресс в семье вчера в 16:10

Дом-терапия — новый тренд, который лечит лучше психолога

Интерьер может не только радовать глаз, но и лечить душу. Дизайнеры и психологи объясняют, как превратить дом в пространство для гармонии.

Читать полностью » Дизайнер Анна Погодина рассказала, как создать интерьер в стиле дорогого отеля дома вчера в 16:06

Атмосфера пятизвёздочного отеля у вас дома: приём, который работает всегда

Простые дизайнерские приёмы помогут превратить квартиру в пространство, где царят уют, комфорт и атмосфера дорогого отеля.

Читать полностью »

Новости
Еда

Приготовьте торт с ананасами и грецкими орехами
Спорт и фитнес

Тренер Каролин Джастер перечислила безопасные варианты становой тяги и жима для разных типов телосложения
Садоводство

Защита от болезней: обработка озимого чеснока перед посадкой – секрет опытных дачников
Наука и технологии

Солнечные панели и луковая шелуха: инновационное решение для защиты от УФ-лучей
Спорт и фитнес

Тренер Наталья Васкес рассказала, почему зимние тренировки на улице помогают сжечь больше калорий
Еда

Картошка с соевым соусом в духовке сохраняет полезные вещества
Красота и здоровье

Врач Чернышова: избыток сладостей и углеводов провоцирует диабет у пожилых людей
Культура и шоу-бизнес

Американский певец Брэндон Ховард представит песню We are champions на конкурсе "Интервидение"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet