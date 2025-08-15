Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Йога, которая может навредить: позы, о которых будущие мамы не догадываются

Врачи Mayo Clinic перечислили упражнения йоги, которых следует избегать беременным

Беременность — это не только радость ожидания малыша, но и серьёзное испытание для организма. Даже привычные занятия спортом требуют особого подхода. Йога в этот период может стать отличным способом сохранить физическую форму, улучшить сон и снизить уровень стресса. Но важно помнить: не все асаны безопасны для будущих мам.

Почему стоит быть осторожной

Во время беременности тело вырабатывает больше гормона релаксина, который делает связки и мышцы более эластичными. Это помогает подготовиться к родам, но одновременно повышает риск растяжений и нестабильности суставов. Кроме того, растущий живот меняет баланс тела и нагрузку на позвоночник. Поэтому некоторые позы, привычные в обычной практике, могут оказаться вредными.

Медицинские специалисты, в том числе из Mayo Clinic и Stanford Medicine, рекомендуют избегать движений, сдавливающих живот или затрудняющих кровоток. Особенно это актуально во втором и третьем триместрах.

Асаны, от которых лучше отказаться

Среди поз, которых стоит избегать или модифицировать:

  • Лёжа на животе — кобра, сфинкс, лодка, супермен.
  • Длительное положение на спине — поза мертвеца, плуг, полусчастливый ребёнок.
  • Закрытые скрутки и глубокие наклоны — особенно с узкой постановкой ног.
  • Глубокие прогибы — колесо, собака мордой вверх, рыба.
  • Инверсии — стойки на голове, руках, плечах.
  • Задержка дыхания и резкие дыхательные техники.

Причина проста: эти положения могут вызывать дискомфорт, повышать давление на внутренние органы, ограничивать кровоснабжение или мешать нормальному дыханию.

Чем заменить опасные позы

Вместо небезопасных асан можно использовать мягкие и поддерживающие варианты:

  • Поза на четвереньках, кошка/корова, модифицированная верблюжья.
  • Лёжа на боку с опорой под колени и голову.
  • Открытые скрутки, где живот остаётся свободным.
  • Щадящие прогибы вроде моста или "щенячьей" позы.
  • Дыхательные техники для расслабления: "дыхание океана", чередующееся дыхание через ноздри, трёхступенчатое дыхание.

Использование болстеров, блоков, подушек и пледов делает практику комфортной и безопасной.

Интересный факт

По данным исследования Science Advances (2019), физическая нагрузка во время беременности сравнима с выносливостью марафонца, только длится она месяцы. Это ещё один аргумент в пользу щадящего подхода к занятиям.

В итоге главная цель пренатальной йоги — не достижение сложных поз, а поддержка здоровья мамы и малыша. Слушайте своё тело, советуйтесь с врачом и помните: комфорт и безопасность всегда важнее амбиций.

