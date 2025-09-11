Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина со смартфоном
Женщина со смартфоном
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 19:04

Россияне стали больше зарабатывать: иначе не объяснить, почему они чаще покупают дорогие смартфоны

В первом полугодии 2025 года рынок премиум-смартфонов продемонстрировал рекордный рост. Согласно отчёту Counterpoint Research (CR), продажи дорогих устройств увеличились на 8% по сравнению с прошлым годом, что значительно обогнало общий рынок смартфонов, который вырос на 4%. Этот тренд, называемый "премиумизацией", стал заметным практически во всех регионах мира, что объясняется тем, что люди стали проводить больше времени со своими телефонами и начали приобретать более удобные и технологичные устройства.

Лидер рынка — Apple

Компания Apple по-прежнему занимает лидерскую позицию на рынке премиум-смартфонов, несмотря на небольшое снижение её доли с 65% до 62%. На втором месте с долей в 20% расположился Samsung, а замыкает тройку Huawei с 8%. На более низких позициях находятся Xiaomi и Google.

Успех Google и складные устройства

Google продемонстрировала самый большой рост среди всех брендов, увеличив поставки на 105% по сравнению с прошлым годом. Это подтверждает растущий интерес к премиум-устройствам компании, а также успех её новых моделей.

Одним из факторов, который способствовал росту рынка дорогих смартфонов, стали складные устройства. Эти инновационные модели привлекли потребителей, и их продажи существенно повлияли на общий успех премиум-сегмента.

Что входит в премиум-сегмент?

По данным исследователей, премиум-смартфонами считаются устройства стоимостью выше 600 долларов (около 50 тысяч рублей). Это определение включает в себя как стандартные флагманы, так и новые складные модели, которые предлагают уникальные возможности и инновации.

Что ждёт рынок премиум-смартфонов?

Тренд на "премиумизацию" продолжается, и, вероятно, в будущем он будет только усиливаться. Интерес пользователей к высококачественным смартфонам с уникальными функциями, долгим сроком службы и улучшенной производительностью, скорее всего, приведёт к дальнейшему росту продаж в этом сегменте.

В Челябинске с октября 2025 года вырастут цены на стройматериалы из-за девальвации рубля
Еда

Токсиколог Кутушов предупредил об опасности колбасы, сосисок и бекона для здоровья
Садоводство

Томаты обожают молоко: простой способ увеличить урожай в 2 раза – проверено
Еда

Учёный из Корнельского университета объяснил, откуда в ягодах появляются белые червячки
Дом

Размораживание холодильника феном: риски для техники и здоровья
Еда

В Британии появился новый фрукт Boombites с высоким содержанием антиоксидантов
СФО

Осенью на Ямале грибники находят редкие виды — горькушку, серушку и плютей олений
Наука

TRAPPIST-1e находится в обитаемой зоне с жидкой водой, по данным JWST
