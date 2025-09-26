Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:08

Электрическая угроза бензиновому миру: премиальные авто бьют рекорды спроса

Avatr 11 стал самым популярным премиальным электрокроссовером в России в 2025 году — данные "Авито Авто"

Электромобили премиум-класса постепенно привлекают всё больше внимания российских автолюбителей. В 2025 году лидером по спросу среди новых автомобилей стоимостью выше пяти миллионов рублей стал электрический кроссовер Avatr 11, свидетельствуют данные платформы "Авито Авто". Этот сегмент растёт, и интерес к нему усиливается на фоне расширения модельного ряда и изменения цен на автомобили премиум-класса.

Эксперты отмечают, что помимо Avatr 11 россияне активно интересуются другими дорогими новинками. Среди них выделяются Zeekr 001, Lixiang L7, L9 и L6, а также Tank 700, Exeed Exlantix ET, GAC M8, Voyah Free и Voyah Dream. Все эти модели представляют собой современные электромобили и гибриды с высоким уровнем оснащения, которые привлекают внимание не только дизайном, но и технологическими решениями.

Рост популярности премиальных моделей

Аналитики отмечают существенное увеличение спроса на автомобили стоимостью более 5 млн рублей. По сравнению с 2024 годом спрос вырос на 8,8%. Особенно заметен рост интереса к маркам Aito, который увеличился в 4,3 раза, Exeed — вдвое, Avatr — на 84,8%, Hongqi — на 17,9% и Zeekr — на 13,4%. Среди конкретных моделей лидерами по росту популярности стали Avatr 11, спрос на который увеличился в 2,3 раза, Voyah Dream (+83,2%), Exeed RX (+78,1%), Exeed VX (+24,2%), Zeekr 001 (+21%) и Lixiang L9 (+4,8%).

Изменения цен на рынке

На фоне роста интереса к премиальному сегменту стоит отметить, что за последний год цены на некоторые модели снизились. С 1 августа по 24 сентября 2025 года средняя стоимость автомобилей в топ-20 моделей премиум-сегмента упала в среднем на 422 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот тренд создаёт благоприятные условия для покупателей, позволяя рассматривать приобретение дорогих моделей как более доступное.

Сравнение популярных моделей премиум-сегмента

Модель Тип Рост популярности Средняя цена
Avatr 11 Электрический кроссовер +230% 5-7 млн ₽
Zeekr 001 Электромобиль +21% 5,5-6,5 млн ₽
Lixiang L9 Гибрид +4,8% 5,2-6 млн ₽
Voyah Dream Электромобиль +83,2% 5,8-6,8 млн ₽
Exeed RX SUV +78,1% 5,1-6 млн ₽

Советы по выбору премиального электромобиля

  1. Определите приоритеты: автономность, комфорт, дизайн или технологии.

  2. Изучите сервисную сеть и доступность запчастей.

  3. Сравните реальные отзывы владельцев, а не только рекламные материалы.

  4. Обратите внимание на программы лизинга и государственной поддержки электромобилей.

  5. Рассчитайте экономию на топливе и техническом обслуживании по сравнению с традиционными автомобилями.

Ошибки при покупке → последствия → альтернативы

  1. Игнорирование пробега и ресурсов аккумулятора → быстрая потеря стоимости → выбирать модели с гарантийным обслуживанием батареи.

  2. Недооценка стоимости обслуживания → неожиданные расходы → проверять тарифы на сервис и страхование.

  3. Пренебрежение тест-драйвом → неудобство эксплуатации → заранее планировать тест-драйвы и оценку эргономики.

А что если…

Если выбирать премиальные электромобили с учётом будущих технологий, можно сэкономить на обновлениях ПО и дополнительных опциях. Некоторые модели позволяют подключать новые функции удалённо, что делает их более выгодными в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы премиальных электромобилей

Плюсы Минусы
Экологичность Высокая цена
Современные технологии Ограниченная сеть зарядных станций
Комфорт и премиальный дизайн Потенциально дорогой ремонт
Возможность дистанционных обновлений ПО Сложности при перепродаже

FAQ

Как выбрать премиальный электромобиль?
Определите приоритеты между автономностью, дизайном и стоимостью обслуживания.

Сколько стоит обслуживание таких автомобилей?
Средние затраты на ТО и страховку выше, чем у обычных автомобилей, но экономия на топливе компенсирует часть расходов.

Что лучше: гибрид или чистый электромобиль?
Если важен запас хода без подзарядки — гибрид. Для экологичности и минимальных расходов на топливо — электромобиль.

Мифы и правда

  • Миф: премиальные электромобили неэкономичны.
    Правда: расходы на топливо снижаются до 70% по сравнению с бензиновыми аналогами.

  • Миф: электромобили быстро теряют стоимость.
    Правда: модели с технологическим апгрейдом и поддержкой производителя сохраняют ценность лучше.

Интересные факты

  1. Автопроизводители активно развивают функционал удалённого обновления ПО для электромобилей.

  2. Спрос на премиальные машины в России растёт несмотря на общие экономические колебания.

  3. Некоторые модели премиальных электромобилей оснащены системами автономного вождения, что повышает интерес покупателей.

Исторический контекст

  1. Первые электромобили появились в России ещё в начале XXI века, но массовый интерес к ним сформировался только в 2020-х.

  2. С 2023 года активно растёт сегмент премиальных электрокаров, стимулируемый поддержкой государства и развитием зарядной инфраструктуры.

  3. В 2025 году рынок премиум-авто демонстрирует заметный рост спроса на модели выше 5 млн рублей.

