GAC и Huawei затеяли автомобильную революцию — премиум за цену массового авто

В Китае готовится громкая премьера: автогигант GAC и технологический лидер Huawei намерены ускорить создание нового премиального бренда, вложив в проект еще 6 млрд юаней. По данным СМИ, инвестиции пойдут через дочернюю компанию GAC Aion в HuaWang Auto. После сделки контроль над HuaWang полностью перейдет к GAC: 71,43% акций будет принадлежать напрямую, а оставшиеся 28,57% — через Aion.

Идея бренда изначально родилась как совместный проект с Huawei, ориентированный на выпуск автомобилей с фирменными интеллектуальными системами — от автопилота и продвинутой мультимедиа до комплексного управления машиной. HuaWang Auto была зарегистрирована в марте этого года с уставным капиталом 1,5 млрд юаней и сразу обозначила свою нишу: автомобили ценой около 300 тысяч юаней, но с премиальной начинкой. В компании подчеркивают, что это стратегическое направление долгосрочного партнерства с Huawei.

Первые модели — уже на подходе

Сейчас инженеры и дизайнеры работают над двумя флагманскими автомобилями — крупным седаном и кроссовером. Обе модели получат два типа силовых установок: полностью электрическую и гибридную с бензиновым генератором для увеличения запаса хода. Приоритет в запуске отдан седану: предполагается, что он выйдет на рынок во втором квартале 2026 года. Однако инсайдеры утверждают, что график могут ускорить, и премьера состоится раньше намеченного срока.

Фактор Huawei

Будущие автомобили HuaWang оснастят ключевыми разработками Huawei — это не только автопилот, но и интеллектуальный салон, а также системы управления, интегрированные с экосистемой производителя.