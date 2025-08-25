Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:12

Россияне увидели цены на Audi и Mercedes — челюсть отвисла сразу

Кросс-купе Audi Q5 Sportback, Mercedes GLC Coupe и BMW X4: цены и двигатели в России

Кросс-купе — особый сегмент автомобильного рынка. Эти машины выбирают не столько ради практичности, сколько ради образа: они удобны в повседневной эксплуатации и одновременно выделяются на дороге. Спрос на такие модели не огромен, но стабильно высок среди тех, кто хочет получить максимум стиля и статуса.

Немецкая тройка: Audi, Mercedes и BMW

Наиболее популярные предложения — из Германии.

Audi Q5 Sportback сегодня в России доступен только во втором поколении. Третье пока не доехало до страны. Покупателям приходится мириться с ограничением по моторам: двухлитровые бензиновые и дизельные агрегаты, с мягким или полноценным гибридом. Более мощные версии с V6 доступны лишь в SQ5, да и то под заказ. Цена — от 7,5 млн до 9,5 млн рублей.

Mercedes-Benz GLC Coupe второго поколения появился в 2022 году, и у него нет проблем с возрастом модели. Но ситуация с моторами та же: только двухлитровые агрегаты, даже у AMG. При этом ценник выше, чем у Audi: от 8 млн до 12 млн рублей.

BMW X4 оказался в невыгодной позиции. Второе поколение вышло еще в 2018 году, и машина заметно уступает конкурентам по "свежести". Двигатели в продаже в основном двухлитровые, а шестицилиндровые доступны только в М-версиях за 10-11 млн рублей. Обычный X4 20i обойдется в 7,5-8 млн.

Porsche и Lexus: особый случай

С бюджетом в 11-12 миллионов можно смотреть не только на BMW, но и на Porsche Macan. Новый Macan стал электрокаром, что нравится не всем. Но остатки бензиновых версий еще есть: базовые — от 12 млн, Macan S и GTS с 2,9-литровым V6 — от 16 млн рублей.

Lexus RX выглядит более доступной альтернативой. В бензиновых версиях доступен не только двухлитровый двигатель, но и 2,4-литровый на 275 л. с., а гибридные версии предлагают свыше 300 сил. Цены варьируются от 7 млн за базовый вариант до 13 млн рублей за топовые исполнения.

Китайский ответ: Changan, Geely и Exeed

Официальный рынок тоже есть чем порадовать.

  • Changan Uni-K длиннее Audi и Mercedes (4865 мм), при этом стоит заметно дешевле — от 3,97 до 4,55 млн рублей. Оснащен двухлитровым мотором на 226 сил и классическим 8-ступенчатым автоматом.
  • Geely Monjaro формально не кросс-купе, но стабильно пользуется спросом. Двухлитровый мотор на 238 л. с. разгоняет машину до "сотни" за 7,7 секунды. Цены — от 4,55 млн, но со скидками опускаются ниже 4 млн.
  • Exeed RX: максимум за меньшие деньги

Отдельного разговора заслуживает Exeed RX, который сочетает броский дизайн, широкий выбор конфигураций и премиальные опции при куда более умеренной цене.

Двигатели и коробки передач:

  • Urban — 197 л. с., 8-ступенчатый автомат, разгон до 100 км/ч за 9,3 сек.
  • Platinum — 249 л. с., 7-ступенчатый "робот" с акцентом на динамику и экономичность.
  • Premium и Flagship — те же 249 л. с., но с классическим гидромеханическим автоматом.

Все версии полноприводные

  • Опции: электрорегулировка рулевой колонки, массаж кресла водителя, проекционный дисплей, выдвижная оттоманка для пассажира, система ароматизации воздуха, премиальная аудиосистема с 14 динамиками.
  • Цены: от 4,55 млн рублей за Urban до 5,1 млн за топовую Flagship.

