Империя премиума трещит по швам: рынок дорогих машин катится в пропасть с разной скоростью

В последние годы российский рынок дорогих автомобилей показывает нестабильность. Если раньше премиальные марки уверенно наращивали продажи, то этим летом аналитики отметили резкое падение спроса. В августе в стране было куплено всего 10,3 тысячи новых машин сегмента "премиум", что почти на пятую часть меньше, чем год назад. Но общий спад не означает, что все бренды теряют позиции одинаково — некоторые, напротив, наращивают продажи и укрепляют свои позиции.

Текущая ситуация на рынке

Среди марок, работающих в верхнем ценовом сегменте, наблюдаются разнонаправленные тенденции. Лидером по продажам остался Exeed, хотя его результаты снизились на 55% — 1 606 автомобилей против куда более высокого показателя прошлого года. На втором месте неожиданно укрепился BMW, показавший рост на 62% и продавший 1 328 машин. Третью позицию занял Tank, у которого продажи просели на 55% и составили 1 252 единицы.

В пятёрку вошли и менее известные ранее игроки: Hongqi, прибавивший 52% и реализовавший 1 193 автомобиля, а также LiXiang, сокративший продажи на 29% (1 021 автомобиль). Эти цифры демонстрируют, что рынок становится всё более неоднородным: рядом с традиционными европейскими марками уверенно закрепляются китайские производители.

Сравнение брендов

Марка Продажи, август 2025 Динамика к 2024 году Exeed 1 606 -55% BMW 1 328 +62% Tank 1 252 -55% Hongqi 1 193 +52% LiXiang 1 021 -29%

Советы шаг за шагом: как выбрать премиальный автомобиль

Определите ключевые параметры — комфорт, технологии, надёжность, дизайн или статус. Сравните политику брендов: например, BMW активно развивает электромобили и подключённые сервисы, в то время как Exeed делает ставку на оснащение и доступность. Тест-драйв обязателен: ощущения за рулём важнее таблиц и цифр. Учитывайте стоимость страховки КАСКО и обслуживания. На премиальные модели полисы дороже, а запчасти — не всегда легко доступны. Рассмотрите гибридные или электрические версии — это снижает расходы на топливо и даёт льготы в ряде регионов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать автомобиль только по внешности.

Последствие: разочарование в управляемости или дорогом обслуживании.

Альтернатива: провести тест-драйв и изучить отзывы владельцев.

Ошибка: ориентироваться лишь на акции дилера.

Последствие: скрытые расходы на страховку или ТО.

Альтернатива: считать "полную стоимость владения" с учётом кредитов, каско и топлива.

Ошибка: игнорировать вторичный рынок.

Последствие: быстрая потеря стоимости премиальной машины.

Альтернатива: учитывать ликвидность модели при перепродаже.

А что если…

Что если спад на рынке премиальных авто продолжится? В таком случае в выигрыше окажутся бренды, предлагающие технологичные, но более доступные решения: электрокары среднего сегмента, кроссоверы с расширенной гарантией, гибридные модели. Такой поворот может сделать премиум доступнее для более широкой аудитории.

Плюсы и минусы покупки премиума

Плюсы Минусы Высокий уровень комфорта Дорогая страховка и ТО Современные технологии Быстрая потеря стоимости Статус и престиж Высокая цена покупки Продвинутая безопасность Ограниченная доступность запчастей Богатая комплектация Высокие налоги в некоторых регионах

FAQ

Как выбрать премиальный автомобиль?

Определите приоритеты: динамика, комфорт, технологии или статус. Затем сравните несколько брендов и проведите тест-драйв.

Сколько стоит страховка на премиум-авто?

КАСКО обходится в среднем на 30-50% дороже, чем для машин среднего сегмента, особенно для новых моделей.

Что лучше: премиальный бензиновый или электромобиль?

Если важен престиж и традиционный опыт вождения — бензин. Если приоритет — экономичность и технологии, лучше рассмотреть электромобиль.

Мифы и правда

Миф: премиум-авто всегда надёжнее.

Правда: надёжность зависит от конкретной модели, а ремонт иногда сложнее и дороже.

Миф: китайские бренды не могут конкурировать с немецкими.

Правда: Hongqi и LiXiang уже показывают рост и качество на уровне.

Миф: премиальные машины не теряют в цене.

Правда: падение стоимости в первые годы может быть даже выше, чем у массовых моделей.

3 интересных факта

В России электромобили премиум-класса пока занимают менее 5% продаж, но их доля растёт. BMW стал единственным крупным европейским брендом, увеличившим продажи в 2025 году. Марка Hongqi известна как "автомобиль для чиновников" в Китае, но в России её модели покупают частные владельцы.

Исторический контекст