Exeed LX кроссовер
Exeed LX кроссовер
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:54

Империя премиума трещит по швам: рынок дорогих машин катится в пропасть с разной скоростью

Продажи премиальных автомобилей в России в августе 2025 года снизились на 20% — данные аналитиков

В последние годы российский рынок дорогих автомобилей показывает нестабильность. Если раньше премиальные марки уверенно наращивали продажи, то этим летом аналитики отметили резкое падение спроса. В августе в стране было куплено всего 10,3 тысячи новых машин сегмента "премиум", что почти на пятую часть меньше, чем год назад. Но общий спад не означает, что все бренды теряют позиции одинаково — некоторые, напротив, наращивают продажи и укрепляют свои позиции.

Текущая ситуация на рынке

Среди марок, работающих в верхнем ценовом сегменте, наблюдаются разнонаправленные тенденции. Лидером по продажам остался Exeed, хотя его результаты снизились на 55% — 1 606 автомобилей против куда более высокого показателя прошлого года. На втором месте неожиданно укрепился BMW, показавший рост на 62% и продавший 1 328 машин. Третью позицию занял Tank, у которого продажи просели на 55% и составили 1 252 единицы.

В пятёрку вошли и менее известные ранее игроки: Hongqi, прибавивший 52% и реализовавший 1 193 автомобиля, а также LiXiang, сокративший продажи на 29% (1 021 автомобиль). Эти цифры демонстрируют, что рынок становится всё более неоднородным: рядом с традиционными европейскими марками уверенно закрепляются китайские производители.

Сравнение брендов

Марка Продажи, август 2025 Динамика к 2024 году
Exeed 1 606 -55%
BMW 1 328 +62%
Tank 1 252 -55%
Hongqi 1 193 +52%
LiXiang 1 021 -29%

Советы шаг за шагом: как выбрать премиальный автомобиль

  1. Определите ключевые параметры — комфорт, технологии, надёжность, дизайн или статус.

  2. Сравните политику брендов: например, BMW активно развивает электромобили и подключённые сервисы, в то время как Exeed делает ставку на оснащение и доступность.

  3. Тест-драйв обязателен: ощущения за рулём важнее таблиц и цифр.

  4. Учитывайте стоимость страховки КАСКО и обслуживания. На премиальные модели полисы дороже, а запчасти — не всегда легко доступны.

  5. Рассмотрите гибридные или электрические версии — это снижает расходы на топливо и даёт льготы в ряде регионов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать автомобиль только по внешности.
    Последствие: разочарование в управляемости или дорогом обслуживании.
    Альтернатива: провести тест-драйв и изучить отзывы владельцев.

  • Ошибка: ориентироваться лишь на акции дилера.
    Последствие: скрытые расходы на страховку или ТО.
    Альтернатива: считать "полную стоимость владения" с учётом кредитов, каско и топлива.

  • Ошибка: игнорировать вторичный рынок.
    Последствие: быстрая потеря стоимости премиальной машины.
    Альтернатива: учитывать ликвидность модели при перепродаже.

А что если…

Что если спад на рынке премиальных авто продолжится? В таком случае в выигрыше окажутся бренды, предлагающие технологичные, но более доступные решения: электрокары среднего сегмента, кроссоверы с расширенной гарантией, гибридные модели. Такой поворот может сделать премиум доступнее для более широкой аудитории.

Плюсы и минусы покупки премиума

Плюсы Минусы
Высокий уровень комфорта Дорогая страховка и ТО
Современные технологии Быстрая потеря стоимости
Статус и престиж Высокая цена покупки
Продвинутая безопасность Ограниченная доступность запчастей
Богатая комплектация Высокие налоги в некоторых регионах

FAQ

Как выбрать премиальный автомобиль?
Определите приоритеты: динамика, комфорт, технологии или статус. Затем сравните несколько брендов и проведите тест-драйв.

Сколько стоит страховка на премиум-авто?
КАСКО обходится в среднем на 30-50% дороже, чем для машин среднего сегмента, особенно для новых моделей.

Что лучше: премиальный бензиновый или электромобиль?
Если важен престиж и традиционный опыт вождения — бензин. Если приоритет — экономичность и технологии, лучше рассмотреть электромобиль.

Мифы и правда

  • Миф: премиум-авто всегда надёжнее.
    Правда: надёжность зависит от конкретной модели, а ремонт иногда сложнее и дороже.

  • Миф: китайские бренды не могут конкурировать с немецкими.
    Правда: Hongqi и LiXiang уже показывают рост и качество на уровне.

  • Миф: премиальные машины не теряют в цене.
    Правда: падение стоимости в первые годы может быть даже выше, чем у массовых моделей.

3 интересных факта

  1. В России электромобили премиум-класса пока занимают менее 5% продаж, но их доля растёт.

  2. BMW стал единственным крупным европейским брендом, увеличившим продажи в 2025 году.

  3. Марка Hongqi известна как "автомобиль для чиновников" в Китае, но в России её модели покупают частные владельцы.

Исторический контекст

  • 2000-е: доминирование немецких марок (Mercedes, BMW, Audi).

  • 2010-е: рост японских премиум-брендов (Lexus, Infiniti).

  • 2020-е: активный выход китайских производителей — Exeed, Hongqi, LiXiang.

