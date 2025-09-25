Империя премиума трещит по швам: рынок дорогих машин катится в пропасть с разной скоростью
В последние годы российский рынок дорогих автомобилей показывает нестабильность. Если раньше премиальные марки уверенно наращивали продажи, то этим летом аналитики отметили резкое падение спроса. В августе в стране было куплено всего 10,3 тысячи новых машин сегмента "премиум", что почти на пятую часть меньше, чем год назад. Но общий спад не означает, что все бренды теряют позиции одинаково — некоторые, напротив, наращивают продажи и укрепляют свои позиции.
Текущая ситуация на рынке
Среди марок, работающих в верхнем ценовом сегменте, наблюдаются разнонаправленные тенденции. Лидером по продажам остался Exeed, хотя его результаты снизились на 55% — 1 606 автомобилей против куда более высокого показателя прошлого года. На втором месте неожиданно укрепился BMW, показавший рост на 62% и продавший 1 328 машин. Третью позицию занял Tank, у которого продажи просели на 55% и составили 1 252 единицы.
В пятёрку вошли и менее известные ранее игроки: Hongqi, прибавивший 52% и реализовавший 1 193 автомобиля, а также LiXiang, сокративший продажи на 29% (1 021 автомобиль). Эти цифры демонстрируют, что рынок становится всё более неоднородным: рядом с традиционными европейскими марками уверенно закрепляются китайские производители.
Сравнение брендов
|Марка
|Продажи, август 2025
|Динамика к 2024 году
|Exeed
|1 606
|-55%
|BMW
|1 328
|+62%
|Tank
|1 252
|-55%
|Hongqi
|1 193
|+52%
|LiXiang
|1 021
|-29%
Советы шаг за шагом: как выбрать премиальный автомобиль
-
Определите ключевые параметры — комфорт, технологии, надёжность, дизайн или статус.
-
Сравните политику брендов: например, BMW активно развивает электромобили и подключённые сервисы, в то время как Exeed делает ставку на оснащение и доступность.
-
Тест-драйв обязателен: ощущения за рулём важнее таблиц и цифр.
-
Учитывайте стоимость страховки КАСКО и обслуживания. На премиальные модели полисы дороже, а запчасти — не всегда легко доступны.
-
Рассмотрите гибридные или электрические версии — это снижает расходы на топливо и даёт льготы в ряде регионов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать автомобиль только по внешности.
Последствие: разочарование в управляемости или дорогом обслуживании.
Альтернатива: провести тест-драйв и изучить отзывы владельцев.
-
Ошибка: ориентироваться лишь на акции дилера.
Последствие: скрытые расходы на страховку или ТО.
Альтернатива: считать "полную стоимость владения" с учётом кредитов, каско и топлива.
-
Ошибка: игнорировать вторичный рынок.
Последствие: быстрая потеря стоимости премиальной машины.
Альтернатива: учитывать ликвидность модели при перепродаже.
А что если…
Что если спад на рынке премиальных авто продолжится? В таком случае в выигрыше окажутся бренды, предлагающие технологичные, но более доступные решения: электрокары среднего сегмента, кроссоверы с расширенной гарантией, гибридные модели. Такой поворот может сделать премиум доступнее для более широкой аудитории.
Плюсы и минусы покупки премиума
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень комфорта
|Дорогая страховка и ТО
|Современные технологии
|Быстрая потеря стоимости
|Статус и престиж
|Высокая цена покупки
|Продвинутая безопасность
|Ограниченная доступность запчастей
|Богатая комплектация
|Высокие налоги в некоторых регионах
FAQ
Как выбрать премиальный автомобиль?
Определите приоритеты: динамика, комфорт, технологии или статус. Затем сравните несколько брендов и проведите тест-драйв.
Сколько стоит страховка на премиум-авто?
КАСКО обходится в среднем на 30-50% дороже, чем для машин среднего сегмента, особенно для новых моделей.
Что лучше: премиальный бензиновый или электромобиль?
Если важен престиж и традиционный опыт вождения — бензин. Если приоритет — экономичность и технологии, лучше рассмотреть электромобиль.
Мифы и правда
-
Миф: премиум-авто всегда надёжнее.
Правда: надёжность зависит от конкретной модели, а ремонт иногда сложнее и дороже.
-
Миф: китайские бренды не могут конкурировать с немецкими.
Правда: Hongqi и LiXiang уже показывают рост и качество на уровне.
-
Миф: премиальные машины не теряют в цене.
Правда: падение стоимости в первые годы может быть даже выше, чем у массовых моделей.
3 интересных факта
-
В России электромобили премиум-класса пока занимают менее 5% продаж, но их доля растёт.
-
BMW стал единственным крупным европейским брендом, увеличившим продажи в 2025 году.
-
Марка Hongqi известна как "автомобиль для чиновников" в Китае, но в России её модели покупают частные владельцы.
Исторический контекст
-
2000-е: доминирование немецких марок (Mercedes, BMW, Audi).
-
2010-е: рост японских премиум-брендов (Lexus, Infiniti).
-
2020-е: активный выход китайских производителей — Exeed, Hongqi, LiXiang.
