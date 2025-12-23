Кредит стал нормой для премиума: какие BMW, Toyota и Lexus лидируют на вторичном рынке

Интерес к премиальным автомобилям на вторичном рынке в России всё чаще сочетается с использованием кредитных инструментов. Даже в ценовых сегментах, где стоимость машин исчисляется миллионами рублей, покупатели предпочитают распределять нагрузку на несколько лет, выбирая модели с устойчивой репутацией и высокой ликвидностью. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на исследование экспертов сервиса "Авито Авто".

Премиум от 5 до 8 млн рублей: выбор в пользу знакомых брендов

Наиболее востребованными автомобилями в кредит в сегменте от 5 млн до 8 млн рублей стали BMW X5, Toyota Land Cruiser, BMW 5 серии, Lexus LX и BMW X6. Анализ основан на заявках на автокредиты для покупки подержанных машин у частных продавцов, которые пользователи направляли через платформу "Авито Авто" в течение 2025 года.

Эксперты отмечают, что указанные модели традиционно воспринимаются как надёжные и статусные, а их стоимость на вторичном рынке остаётся относительно стабильной.

Всего в этой ценовой категории заявки на кредит подавались в 11,6% объявлений. Средний планируемый срок кредита составлял семь лет, а запрашиваемая сумма — 4,46 млн рублей, что отражает стремление снизить ежемесячную нагрузку даже при покупке дорогостоящего автомобиля.

Сегмент от 8 млн рублей: рост доли кредитных сделок

В более высоком ценовом диапазоне, где стоимость автомобилей начинается от 8 млн рублей, структура спроса также оказалась концентрированной. В десятку моделей по числу кредитных заявок вошли BMW M5, Mercedes-Benz G-класса AMG, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Lexus LX и BMW X7.

Кроме них, высокий интерес продемонстрировали Mercedes-Benz S-класса, BMW X6, Mercedes-Benz GLS-класса и Mercedes-Benz G-класса. Суммарно на эти модели пришлось 68,7% всех запросов на автокредиты в данном сегменте, что говорит о выраженном предпочтении ограниченного круга премиальных автомобилей.

Средний срок, на который пользователи планировали оформить кредит, составил 7,2 года, а средняя сумма — 5,4 млн рублей. Эти показатели подчёркивают, что даже при покупке автомобилей сверхдорогого сегмента кредит остаётся для россиян привычным и востребованным финансовым инструментом.