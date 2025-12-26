Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by AlPodgorny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:54

Премия мелькнула в банковском приложении и исчезла в списке обязательных платежей

57% россиян тратят премию сразу после получения — HR Lab

Премия для большинства россиян остаётся деньгами "здесь и сейчас", а не инструментом долгосрочного планирования. Более половины получателей предпочитают тратить бонус практически сразу после поступления средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитиков проекта "HR Lab. — лаборатория HR-инноваций" и платформы "Академия здоровья" для аналитического центра "Альфастрахование".

Как россияне распоряжаются премиями

Согласно опросу, 57% россиян тратят премию сразу, не откладывая её на длительный срок. Лишь 18% респондентов рассматривают бонус как долгосрочный финансовый ресурс. Остальные участники исследования используют полученные средства полностью или частично в течение ближайших недель и месяцев, в том числе на традиционные декабрьско-январские расходы.

"Остальные участники исследования сообщили, что используют премию полностью или частично в течение ближайших недель и месяцев после ее получения, в том числе в период декабрьско-январских расходов", — говорится в материалах опроса.

Премия как закрытая тема в семье

Аналитики обратили внимание, что для многих премия остаётся не публичной темой даже в кругу близких. Так, 34% опрошенных признались, что не обсуждают размер бонуса со своей второй половиной. Ещё 29% респондентов сообщили, что не знают точную сумму премии заранее и принимают решение о её использовании уже после поступления денег.

При этом 61% участников опроса либо уже получили премию, либо ожидают её до конца года. В то же время 39% респондентов отметили, что не получают премии или не рассчитывают на них в 2025 году.

На что уходят бонусы

Распространённое мнение о том, что премии тратят на крупные покупки, подтверждается лишь частично. Только 21% опрошенных направляют бонус на приобретение техники, мебели или автомобиля. При этом 44% респондентов указали, что размер премии слишком мал, чтобы рассматривать такие траты.

Значительная часть средств уходит на повседневные нужды. Так, 36% используют премию для покрытия текущих расходов, 33% — для погашения кредитов и других долгов. Ещё 28% направляют бонус на медицинские услуги, обследования и стоматологическое лечение.

Удовлетворённость размером выплат

Оценки размера премий у россиян оказались неоднозначными. Согласно результатам опроса, 42% респондентов скорее недовольны или полностью недовольны суммой бонуса. В то же время 38% опрошенных заявили, что довольны или скорее довольны размером премии, а 20% заняли нейтральную позицию.

Онлайн-опрос проводился среди 1 237 работающих россиян. В ряде вопросов допускался выбор нескольких вариантов ответа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пятимесячный ребенок умер от истощения в многодетной семье Норильска — StarHit сегодня в 3:39
Пока старшая ходила в школу, младший умирал: история, которую слишком долго не замечали

В Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения в многодетной семье. Трагедия вскрыла серьезные вопросы к работе соцслужб.

Читать полностью » Мошенники продают фальшивые премиальные ёлки через поддельные сайты — Кристина Воронина сегодня в 3:39
Премиальная ёлка за копейки оборачивается пустым кошельком: новогодняя ловушка уже расставлена

Мошенники начали продавать "премиальные" елки по низким ценам через поддельные сайты — юрист объяснила, как распознать обман.

Читать полностью » МРОТ в России с 1 января увеличился до 27 093 рублей — Алексей Говырин сегодня в 3:39
Работать за копейки больше не выйдет: новый минимум переписывает зарплатные рамки

С января в России резко вырастет МРОТ — почти на 21%. Что это означает для работодателей и как будет рассчитываться минимальная зарплата.

Читать полностью » Новогодние обещания чаще срываются из-за переоценки сил — психологи вчера в 17:58
Новогодний самообман включён: как грандиозные планы разваливаются уже в январе

Почему большинство новогодних обещаний быстро рушатся и как реальные изменения в привычках важнее громких планов, чем думают многие.

Читать полностью » Шапша предложил создать молодёжные центры карьеры в каждом регионе вчера в 15:58
Карьеру хотят строить ещё со школы: в России предлагают создать молодёжные центры карьеры

Молодёжные центры карьеры обещают изменить систему трудоустройства в России, предоставляя уникальную поддержку с юных лет. Узнайте все детали.

Читать полностью » Пенсионеры становятся участниками споров из-за продажи квартир — юристы вчера в 14:32
Продали — и передумали: пожилую москвичку пытаются лишить купленной квартиры

Покупка квартиры обернулась для пенсионерки угрозой суда и потери жилья. Эксперты объясняют, почему такие истории становятся всё более частыми.

Читать полностью » Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе закон Астраханской области о бездомных животных – ТАСС вчера в 14:01
Проклятие для уличных собак: решение суда по закону Астраханской области вызывает общественное возмущение

Суд подтвердил закон Астраханской области, регулирующий обращение с бездомными животными, включая эвтаназию больных собак и меры по отлову.

Читать полностью » В Госдуме предложили увеличить компенсацию за задержку зарплаты в пять раз — Госдума РФ вчера в 13:45
Задержка зарплаты становится "выгодной схемой": в Госдуме хотят увеличить компенсации

Госдума обсуждает увеличение компенсаций до 500% за задержку зарплаты, что может изменить правила игры для работников и работодателей. О чем речь?

Читать полностью »

Новости
ДФО
ГИБДД Приморья сократила прием по регистрации авто в праздники — УМВД Приморья
Экономика
Аналитики спрогнозировали ослабление рубля до 94 за доллар в 2026 году — ЕАБР
Туризм
В аэропорту Владивостока задержали несколько рейсов из Москвы — аэропорт Владивосток
ДФО
Во Владивостоке открыли новогодний городок на центральной площади — PrimaMedia
Дом
Интерьер-образец помогает избежать стилистического хаоса — стилисты
Питомцы
Длинные плавники вуалехвоста легко травмируются о грунт — аквариумисты
Мир
Переходы общин УПЦ в ПЦУ замедлились за четыре года — Александр Щипков
Общество
Школьные психологи могут снизить стресс при подготовке к ЕГЭ — Игорь Мурог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet