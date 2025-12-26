Премия мелькнула в банковском приложении и исчезла в списке обязательных платежей

Премия для большинства россиян остаётся деньгами "здесь и сейчас", а не инструментом долгосрочного планирования. Более половины получателей предпочитают тратить бонус практически сразу после поступления средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитиков проекта "HR Lab. — лаборатория HR-инноваций" и платформы "Академия здоровья" для аналитического центра "Альфастрахование".

Как россияне распоряжаются премиями

Согласно опросу, 57% россиян тратят премию сразу, не откладывая её на длительный срок. Лишь 18% респондентов рассматривают бонус как долгосрочный финансовый ресурс. Остальные участники исследования используют полученные средства полностью или частично в течение ближайших недель и месяцев, в том числе на традиционные декабрьско-январские расходы.

"Остальные участники исследования сообщили, что используют премию полностью или частично в течение ближайших недель и месяцев после ее получения, в том числе в период декабрьско-январских расходов", — говорится в материалах опроса.

Премия как закрытая тема в семье

Аналитики обратили внимание, что для многих премия остаётся не публичной темой даже в кругу близких. Так, 34% опрошенных признались, что не обсуждают размер бонуса со своей второй половиной. Ещё 29% респондентов сообщили, что не знают точную сумму премии заранее и принимают решение о её использовании уже после поступления денег.

При этом 61% участников опроса либо уже получили премию, либо ожидают её до конца года. В то же время 39% респондентов отметили, что не получают премии или не рассчитывают на них в 2025 году.

На что уходят бонусы

Распространённое мнение о том, что премии тратят на крупные покупки, подтверждается лишь частично. Только 21% опрошенных направляют бонус на приобретение техники, мебели или автомобиля. При этом 44% респондентов указали, что размер премии слишком мал, чтобы рассматривать такие траты.

Значительная часть средств уходит на повседневные нужды. Так, 36% используют премию для покрытия текущих расходов, 33% — для погашения кредитов и других долгов. Ещё 28% направляют бонус на медицинские услуги, обследования и стоматологическое лечение.

Удовлетворённость размером выплат

Оценки размера премий у россиян оказались неоднозначными. Согласно результатам опроса, 42% респондентов скорее недовольны или полностью недовольны суммой бонуса. В то же время 38% опрошенных заявили, что довольны или скорее довольны размером премии, а 20% заняли нейтральную позицию.

Онлайн-опрос проводился среди 1 237 работающих россиян. В ряде вопросов допускался выбор нескольких вариантов ответа.