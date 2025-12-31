Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Миллион для учителя
Миллион для учителя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:28

Премия или зарплата: как 13-я зарплата помогает петербуржцам и сколько на неё рассчитывают

44% петербуржцев рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года - Авито

Около 44% жителей Санкт-Петербурга рассчитывают получить 13-ю зарплату по итогам 2025 года, показывают результаты исследования, проведённого специалистами Авито. Примерно 16% опрошенных обычно получают бонус в размере одной зарплаты. Эти данные свидетельствуют о том, что для многих петербуржцев годовые премии являются значимой частью дохода.

"Согласно результатам исследования, 44% жителей Санкт-Петербурга ожидают получить годовой бонус по итогам 2025 года. Чаще всего на 13-ю зарплату рассчитывают респонденты из Казани (55%), Волгограда (53%) и Ростова-на-Дону (51%)", — отмечают аналитики.

Оптимизм молодых и профессионалов

Результаты опроса показывают, что наибольший оптимизм по поводу получения бонусов проявляют сотрудники в возрасте 25-34 лет. Почти половина из них (47%) надеются на получение годовой премии.

Среди зумеров 45% респондентов ожидают выплат, а среди миллениалов этот показатель составляет 42%. Это указывает на то, что более молодые поколения с большей вероятностью рассчитывают на дополнительные выплаты, что также может быть связано с изменениями в структуре рынка труда и уровне зарплат.

Кто чаще рассчитывает на бонусы?

Если рассматривать респондентов по специальностям, то на годовой бонус чаще всего рассчитывают топ-менеджеры (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), специалисты в сфере права (52%), инженеры и научные сотрудники (50%), а также IT-специалисты (49%). Также немалый процент ожидающих годовую премию приходится на мастеров по оказанию персональных услуг (49%), административных работников (49%) и старший медперсонал (47%).

"Чаще всего на годовой бонус рассчитывают топ-менеджеры, маркетологи, специалисты правовой сферы, а также IT-специалисты и научные сотрудники", — подчеркивают авторы исследования.

Размеры годовых премий

Хотя 57% работающих петербуржцев когда-либо получали годовой бонус или 13-ю зарплату, размер выплат варьируется. Большинство респондентов сообщают, что получаемая премия не превышала ежемесячного оклада. Так, 10% опрошенных получили премию, составляющую менее половины месячной зарплаты, 13% — сумму, примерно равную половине оклада, а 16% — бонус, сопоставимый с одной зарплатой.

Более крупные выплаты встречаются реже. Только 5% респондентов сообщили о премии, равной полутора окладам, 2% — о бонусе в размере двух зарплат, и ещё 4% — о выплате, превышающей два оклада.

Ожидания в преддверии Нового года

Примерно половина респондентов (50%) в этом году ожидают получить к Новому году ещё один оклад или хотя бы праздничную премию. Это цифры, схожие с уровнем прошлого года, когда таких было 52%. Интересно, что количество людей, которые не ожидают получения 13-й зарплаты, в этом году составило 41%, что немного ниже по сравнению с 42% в прошлом году.

В прошлом году годовую премию получили только 24% петербуржцев. Чаще всего премии выплачивались сотрудникам в сферах юриспруденции, строительства и образования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новогодние подарки и доставки чаще используют в схемах обмана — эксперт Курочкин вчера в 20:26
Срочно, выгодно, только сегодня: праздничные слова, после которых исчезают деньги

Новогодние подарки и скидки всё чаще становятся прикрытием для обмана. Как мошенники используют праздники и на что стоит обратить внимание.

Читать полностью » Секция интересов РФ зафиксировала рост отказов во въезде в Грузию — ТАСС вчера в 16:47
Граница Грузии стала лотереей для россиян: отказ могут поставить из-за одной строчки в паспорте

Грузинские пограничники начали отказывать россиянам во въезде по причине места рождения в паспорте. Узнайте, о каких территориях идет речь.

Читать полностью » Блогер Эсам Шенино держит львёнка в квартире в Красногорске — РИА Новости вчера в 16:36
Львёнок поселился в квартире в Подмосковье: блогер показывает быт хищника в соцсетях

В Подмосковье блогер держит львенка в квартире, публикации которого уже вызвали общественное недовольство и вопросы к надзорным органам.

Читать полностью » Росздравнадзор зафиксировал рост цен на ЖНВЛП на 4,2% за 11 месяцев — ТАСС вчера в 16:18
Цены на жизненно важные лекарства в 2025 году выросли, но не сорвались в инфляционную пропасть: цифры удивили

Цены на жизненно важные лекарства в 2025 году растут на 4,2%, но это не пугает. Узнайте, что стоит за сдержанным ростом и каким факторам необходимо уделить внимание.

Читать полностью » Фотографии роскошных застолий могут заинтересовать ФНС — финансист Бархота вчера в 14:05
Новогодний стол может обернуться проверкой: лишние фото становятся уликами

Фотографии новогоднего застолья могут заинтересовать налоговую. Эксперт объяснил, как расходы в соцсетях становятся поводом для проверки.

Читать полностью » Максимальный объём услуг для управления спросом в России составит 1,3 ГВт — Минэнерго вчера в 13:33
Без пиковых нагрузок: как система управления спросом преобразит энергорынок с марта 2026 года

В 2026 году Россия внедрит механизм управления спросом на электроэнергию, который затронет новые регионы и поможет оптимизировать энергоснабжение.

Читать полностью » Наценки на картофель, капусту и яблоки в Глобусе не превысят 10,5% — ФАС вчера в 13:33
Праздничные цены под контролем: что изменится для покупателей продуктов в январе 2026 года

Сеть "Глобус" ограничила наценки на продукты в январе 2026 года, присоединившись к инициативе ФАС по сдерживанию цен в праздничный период.

Читать полностью » В новогоднюю ночь обращения Путина и Собянина покажут на 34 тыс. экранах — ТАСС вчера в 13:33
Праздничная программа в метро и автобусах: что ждать от новогодних эфиров в московском транспорте

В новогоднюю ночь на экранах московского транспорта будут транслироваться обращения Путина и Собянина. Также ожидается праздничный эфир с мультфильмами и интересными сюжетами.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру
Красота и здоровье
Екатерина Титова: чипсы и картофель фри увеличивают риск диабета и других заболеваний
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина с юмором поздравила зрителей с наступающим годом Лошади - VK Video
Красота и здоровье
Спрос на детокс-услуги в России вырос в разы на фоне новогодних праздников - Mash
Красота и здоровье
В Саратове врачи спасли жизнь беременной женщине с полиорганной недостаточностью - ОКБ
Еда
Марта Стюарт заменяет масло миндальным в печенье с шоколадом — Allrecipes
Дом
Ослабленный прижим створки становится причиной сквозняка — строители
ДФО
Приморская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб моряков - DEITA.RU
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet