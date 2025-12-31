Премия или зарплата: как 13-я зарплата помогает петербуржцам и сколько на неё рассчитывают

Около 44% жителей Санкт-Петербурга рассчитывают получить 13-ю зарплату по итогам 2025 года, показывают результаты исследования, проведённого специалистами Авито. Примерно 16% опрошенных обычно получают бонус в размере одной зарплаты. Эти данные свидетельствуют о том, что для многих петербуржцев годовые премии являются значимой частью дохода.

"Согласно результатам исследования, 44% жителей Санкт-Петербурга ожидают получить годовой бонус по итогам 2025 года. Чаще всего на 13-ю зарплату рассчитывают респонденты из Казани (55%), Волгограда (53%) и Ростова-на-Дону (51%)", — отмечают аналитики.

Оптимизм молодых и профессионалов

Результаты опроса показывают, что наибольший оптимизм по поводу получения бонусов проявляют сотрудники в возрасте 25-34 лет. Почти половина из них (47%) надеются на получение годовой премии.

Среди зумеров 45% респондентов ожидают выплат, а среди миллениалов этот показатель составляет 42%. Это указывает на то, что более молодые поколения с большей вероятностью рассчитывают на дополнительные выплаты, что также может быть связано с изменениями в структуре рынка труда и уровне зарплат.

Кто чаще рассчитывает на бонусы?

Если рассматривать респондентов по специальностям, то на годовой бонус чаще всего рассчитывают топ-менеджеры (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), специалисты в сфере права (52%), инженеры и научные сотрудники (50%), а также IT-специалисты (49%). Также немалый процент ожидающих годовую премию приходится на мастеров по оказанию персональных услуг (49%), административных работников (49%) и старший медперсонал (47%).

"Чаще всего на годовой бонус рассчитывают топ-менеджеры, маркетологи, специалисты правовой сферы, а также IT-специалисты и научные сотрудники", — подчеркивают авторы исследования.

Размеры годовых премий

Хотя 57% работающих петербуржцев когда-либо получали годовой бонус или 13-ю зарплату, размер выплат варьируется. Большинство респондентов сообщают, что получаемая премия не превышала ежемесячного оклада. Так, 10% опрошенных получили премию, составляющую менее половины месячной зарплаты, 13% — сумму, примерно равную половине оклада, а 16% — бонус, сопоставимый с одной зарплатой.

Более крупные выплаты встречаются реже. Только 5% респондентов сообщили о премии, равной полутора окладам, 2% — о бонусе в размере двух зарплат, и ещё 4% — о выплате, превышающей два оклада.

Ожидания в преддверии Нового года

Примерно половина респондентов (50%) в этом году ожидают получить к Новому году ещё один оклад или хотя бы праздничную премию. Это цифры, схожие с уровнем прошлого года, когда таких было 52%. Интересно, что количество людей, которые не ожидают получения 13-й зарплаты, в этом году составило 41%, что немного ниже по сравнению с 42% в прошлом году.

В прошлом году годовую премию получили только 24% петербуржцев. Чаще всего премии выплачивались сотрудникам в сферах юриспруденции, строительства и образования.