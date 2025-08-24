Сто тысяч за успех: как дагестанских школьников поощряют за выдающиеся результаты ЕГЭ

В Дагестане более 60 выпускников школ стали обладателями денежных премий в размере 100 тысяч рублей за выдающиеся результаты на едином государственном экзамене. Программа поощрения одаренных детей действует в республике с 2021 года по инициативе главы региона Сергея Меликова.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, премии выплачиваются выпускникам, набравшим 100 баллов по одному предмету ЕГЭ, а также тем, кто получил от 95 баллов по двум и более дисциплинам. Всего в 2023 году в республике насчитывается 1964 работы одиннадцатиклассников, оцененных на 80 баллов и выше, из них 34 работы получили максимальную оценку.

Глава Дагестана на августовском совещании работников образования предложил расширить категории учащихся, имеющих право на получение премии. Он также отметил значительные успехи в развитии образовательной инфраструктуры региона: за последние годы построено 111 школ и 94 детских сада, капитальный ремонт проведен в 374 образовательных учреждениях.

Отдельное внимание было уделено вопросам патриотического воспитания молодежи. Меликов предложил продолжить практику участия представителей органов государственной власти в занятиях из цикла "Разговоры о важном", особенно в преддверии 2025 года, который объявлен в России Годом защитника Отечества.