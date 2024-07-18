Накануне покушения на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, Томас Мэтью Крукс разместил тревожное послание на популярной игровой платформе Steam. В своем сообщении он намекнул на некое значимое событие, которое должно было произойти 13 июля, и призывал пользователей следить за развитием ситуации. Об этом информирует телеканал Fox News.
Согласно источнику, во время брифинга американским сенаторам была предоставлена информация о том, что Крукс оставил настораживающее сообщение на игровом портале незадолго до совершения нападения на Трампа. Точная дата публикации этого поста не уточняется.
В субботу во время предвыборного мероприятия Трампа в Пенсильвании произошел инцидент со стрельбой. Бывший президент получил ранение в ухо, один из присутствующих погиб, еще двое находятся в критическом состоянии. Представители Секретной службы США сообщили о нейтрализации подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в направлении сцены.
Федеральное бюро расследований квалифицирует данный инцидент как попытку покушения и возможное проявление внутреннего терроризма. П
Фото: From Wikimedia Commons/ r. nial bradshaw (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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