NDTV сообщило, что Шейх Хасина, премьер-министр Бангладеш, которая ушла со своего поста в разгар хаоса и покинула страну в понедельник, не хотела уезжать, но сделала это по велению своей семьи. Это подтвердили ее сын и бывший советник премьер-министра Саджиба Вазида Джоя, проживающий в США.
Джой выразил свою печаль, поскольку у Шейх Хасины было желание превратить Бангладеш в развитую страну, и она посвятила значительное количество времени защите Бангладеш от боевиков и терроризма в течение последних 15 лет. Однако оппозиция позволила боевикам взять контроль над ситуацией.
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули свой официальный дом в Дакке в понедельник, направляясь в более безопасное место из-за продолжающегося хаоса.
Телеканал News18 сообщил, что Хасина подала в отставку и улетела в индийский город Агартала, куда уехала через два месяца и проживает с мужем и тремя детьми. Как сообщает The Hindu, экс-премьер-министр просит убежища в Великобритании.
Агентство Франс-Пресс сообщило, что десятки тысяч протестующих собрались, чтобы разогнать акцию протеста у дворца Хасины после того, как он покинул Бангладеш.
4 августа Студенческое движение против дискриминации инициировало многодневную "акцию отказа от сотрудничества" с властями, которая вызвала протесты и демонстрации в Дакке и по всей стране после объявления о запланированной многодневной "акции отказа от сотрудничества" властями. Антиправительственные студенческие столкновения с полицией и сторонниками правительства, которые переросли в массовые беспорядки.
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