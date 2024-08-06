Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина покинула страну из-за протестов под давлением семьи

NDTV сообщило, что Шейх Хасина, премьер-министр Бангладеш, которая ушла со своего поста в разгар хаоса и покинула страну в понедельник, не хотела уезжать, но сделала это по велению своей семьи. Это подтвердили ее сын и бывший советник премьер-министра Саджиба Вазида Джоя, проживающий в США.

Джой выразил свою печаль, поскольку у Шейх Хасины было желание превратить Бангладеш в развитую страну, и она посвятила значительное количество времени защите Бангладеш от боевиков и терроризма в течение последних 15 лет. Однако оппозиция позволила боевикам взять контроль над ситуацией.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули свой официальный дом в Дакке в понедельник, направляясь в более безопасное место из-за продолжающегося хаоса.

Телеканал News18 сообщил, что Хасина подала в отставку и улетела в индийский город Агартала, куда уехала через два месяца и проживает с мужем и тремя детьми. Как сообщает The Hindu, экс-премьер-министр просит убежища в Великобритании.

Агентство Франс-Пресс сообщило, что десятки тысяч протестующих собрались, чтобы разогнать акцию протеста у дворца Хасины после того, как он покинул Бангладеш.

4 августа Студенческое движение против дискриминации инициировало многодневную "акцию отказа от сотрудничества" с властями, которая вызвала протесты и демонстрации в Дакке и по всей стране после объявления о запланированной многодневной "акции отказа от сотрудничества" властями. Антиправительственные студенческие столкновения с полицией и сторонниками правительства, которые переросли в массовые беспорядки.

Фото: commons.wikimedia.org