Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:03

Премиальные автомобили не подорожали, а массовые — растут в цене: что происходит с рынком

Lada заняла первое место по продажам в Петербурге в 2025 году — Авто.ру

В 2025 году автомобили на петербургском рынке стали дороже, и это касается не только бюджетных моделей, но и премиальных. Согласно данным "Авто.ру", средняя цена новых автомобилей в декабре составила 3,2 миллиона рублей, что на 1,2% больше по сравнению с прошлым годом. Интересно, что рост цен в премиальном сегменте оказался менее значительным, чем среди автомобилей массового спроса.

Изменения в предпочтениях петербуржцев

В 2025 году значительные изменения произошли в списке самых популярных марок автомобилей на петербургском рынке. Если в 2024 году китайские бренды Changan и Exeed занимали верхние строчки, то в 2025 году на первое место вышла российская марка Lada. За ней следуют Haval, Tank, Geely и Chery.

"С прошлого года топ-5 самых востребованных марок у жителей Санкт-Петербурга заметно изменился. Если в 2024 лидерами были китайские бренды Changan и Exeed, а список замыкали Lada, Omoda и Geely, то в 2025 году Lada оказалась на первом месте, за ней — Haval, Tank, Geely и Chery", — отмечает руководитель сектора продаж "Авто.ру" в Северной столице Анатолий Орленко.

Сегмент автомобилей стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн рублей возглавили Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. Средняя цена в этой категории выросла на 6% по сравнению с началом года и составила 1,2 млн рублей. В сегменте от 1,5 до 3 млн рублей автомобили также подорожали на 6%, при этом средняя цена составила 2,5 млн рублей. Лидерами стали Lada Vesta, Haval Jolion и Omoda C5.

Премиальные автомобили: стабильность и рост

В сегменте автомобилей стоимостью от 3 до 7 млн рублей цены остались стабильными, и средняя стоимость моделей не изменилась. Среди популярных автомобилей в этой категории оказались Tank 300, Geely Monjaro и Jetour T2. В более дорогом сегменте, где цены превышают 7 млн рублей, средняя цена выросла на 2% и составила 10,6 млн рублей. В этом сегменте лидируют Tank 700, Tank 500 и Lixiang L9.

Снижение продаж на 22,5% у Lada не помешало другим маркам, таким как Haval и Geely, укрепить свои позиции. Haval, согласно данным "Автостата", стал лидером по продажам в Петербурге в 2025 году, реализовав 11,7 тыс. автомобилей в период с января по ноябрь.

Роль китайских брендов на рынке

Китайские автомобили продолжили удерживать значительную долю на петербургском рынке в 2025 году. Несмотря на снижение количества торговых точек китайских марок, их автомобили продолжают быть популярными. Примечательно, что китайские бренды не только увеличили присутствие в премиальном сегменте, но и значительно усилили позиции в массовом сегменте.

Белорусско-китайская марка Belgee и петербургский бренд Solaris показали наибольший рост. Продажи Belgee увеличились на 77,8%, а Solaris продемонстрировал рост на 98,5%. Эти компании заняли места в топ-10 самых продаваемых моделей в 2025 году.

Не ожидается, что в ближайшие месяцы цены на автомобили в Петербурге снизятся. Сильный рост цен, вероятно, продолжится до конца зимы, однако падение спроса на автомобили маловероятно. Китайские производители, несмотря на сокращение числа торговых точек в городе, сохраняют свою рыночную активность.

