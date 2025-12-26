Премиальная ёлка за копейки оборачивается пустым кошельком: новогодняя ловушка уже расставлена

В преддверии Нового года интернет-мошенники активизировали схему обмана, связанную с продажей якобы премиальных елок по заниженным ценам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий юриста Кристины Ворониной. По словам эксперта, злоумышленники используют сезонный ажиотаж и доверие покупателей, рассчитывающих сэкономить на праздничных покупках.

Как работает схема обмана

По словам Кристины Ворониной, мошенники создают фиктивные интернет-магазины, которые внешне практически не отличаются от легальных торговых площадок. Такие сайты активно продвигаются в рекламе и социальных сетях, предлагая "елки премиум-качества" по цене значительно ниже рыночной. После того как пользователь оставляет номер телефона, ему приходит сообщение со ссылкой для "подтверждения покупки".

Переход по этой ссылке ведет на поддельную страницу, где предлагается ввести данные банковской карты для оплаты. После списания средств связь с "продавцом" прекращается, а сайт может быть оперативно удален или заблокирован. Вернуть деньги в таких случаях крайне сложно.

"Настоящие организации никогда не запрашивают данные банковской карты через сторонние ссылки и не требуют подтверждать личность фотографией паспорта", — пояснила юрист Кристина Воронина.

На что обратить внимание при покупке

Эксперт рекомендует перед покупкой внимательно проверять доменное имя сайта и адрес электронной почты отправителя. Даже незначительные отличия в названии домена или подозрительные символы могут указывать на мошенничество. Также следует насторожиться, если продавец настаивает на срочной оплате или предлагает слишком выгодные условия без возможности выбрать безопасный способ расчета.

Дополнительным сигналом риска является отсутствие юридической информации о продавце, отзывов покупателей и официальных реквизитов компании. Все это повышает вероятность того, что сайт создан исключительно для кражи денег.

Что делать, если обман уже произошел

Если пользователь все же стал жертвой мошенников, Воронина советует действовать незамедлительно. В первую очередь необходимо заблокировать банковскую карту через банк, отменить все активные подписки и сменить пароли от финансовых и почтовых сервисов. После этого следует подать заявление в полицию и обратиться в службу поддержки сервиса или платформы, где произошел обман.

По словам эксперта, оперативные действия повышают шансы минимизировать финансовые потери и могут помочь в расследовании подобных преступлений.