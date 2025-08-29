В 20 лет седеют чаще, чем в 40: что скрывает этот тревожный тренд

Еще недавно считалось нормой увидеть первые седые волосы после 35 лет. Но сегодня всё чаще юноши и девушки замечают серебристые пряди уже в двадцать.

Главные причины ранней седины

Трихолог Наталья Яковлева в беседе с каналом SHOT объяснила:

хронический стресс,

вредные привычки,

несбалансированное питание —

всё это разрушает нормальный цикл работы волосяных фолликулов.

Когда организм недополучает витамины и минералы или постоянно находится под нагрузкой, меланоциты — клетки, отвечающие за пигмент — перестают вырабатывать меланин. В результате волосы теряют цвет.

Что ещё влияет

Кроме образа жизни, трихолог называет и другие факторы:

проблемы с ЖКТ и усвоением питательных веществ,

анемию,

гормональные нарушения,

повышенную активность щитовидной железы,

наследственность.

Если родители рано начали седеть, вероятность столкнуться с этим у детей значительно выше.

Как замедлить процесс

Чтобы дольше сохранять естественный цвет волос, специалисты советуют:

включать в рацион продукты с железом, цинком, медью и витаминами группы B,

наладить режим сна и снизить уровень стресса через спорт и отдых,

отказаться от курения,

регулярно обследоваться у эндокринолога и терапевта.

Вывод

Ранняя седина — это не только про генетику. Она часто отражает образ жизни и состояние здоровья. Забота о питании и уменьшение стресса способны отсрочить её появление.