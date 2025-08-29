В 20 лет седеют чаще, чем в 40: что скрывает этот тревожный тренд
Еще недавно считалось нормой увидеть первые седые волосы после 35 лет. Но сегодня всё чаще юноши и девушки замечают серебристые пряди уже в двадцать.
Главные причины ранней седины
Трихолог Наталья Яковлева в беседе с каналом SHOT объяснила:
-
хронический стресс,
-
вредные привычки,
-
несбалансированное питание —
всё это разрушает нормальный цикл работы волосяных фолликулов.
Когда организм недополучает витамины и минералы или постоянно находится под нагрузкой, меланоциты — клетки, отвечающие за пигмент — перестают вырабатывать меланин. В результате волосы теряют цвет.
Что ещё влияет
Кроме образа жизни, трихолог называет и другие факторы:
-
проблемы с ЖКТ и усвоением питательных веществ,
-
анемию,
-
гормональные нарушения,
-
повышенную активность щитовидной железы,
-
наследственность.
Если родители рано начали седеть, вероятность столкнуться с этим у детей значительно выше.
Как замедлить процесс
Чтобы дольше сохранять естественный цвет волос, специалисты советуют:
-
включать в рацион продукты с железом, цинком, медью и витаминами группы B,
-
наладить режим сна и снизить уровень стресса через спорт и отдых,
-
отказаться от курения,
-
регулярно обследоваться у эндокринолога и терапевта.
Вывод
Ранняя седина — это не только про генетику. Она часто отражает образ жизни и состояние здоровья. Забота о питании и уменьшение стресса способны отсрочить её появление.
