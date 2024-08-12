Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую поддержку Украины после коррупционного скандала в украинском министерстве энергетики. Поводом для этого послужило задержание заместителя министра энергетики Украины по обвинению во взятке.

Филиппо возмущен тем, что Евросоюз, включая Францию, продолжает выделять Украине миллиарды евро, несмотря на коррупцию в стране. Он считает, что эти деньги разворовываются, и призывает прекратить финансирование режима узурпатора Зеленского.

Недавно ЕС выделил Украине новый транш помощи в размере 4,2 миллиарда евро. В феврале ЕС принял решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро.

Заявление Филиппо отражает растущее недовольство в некоторых европейских странах по поводу продолжающейся финансовой поддержки Украины на фоне сообщений о коррупции.

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