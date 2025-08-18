Древняя находка на берегу океана: ученые раскрыли тайну исчезнувших хищников

Необычная находка на пляже в Австралии помогла учёным приоткрыть тайну эволюции китов. Окаменелость возрастом 25 миллионов лет оказалась останками совершенно нового вида, получившего имя Janjucetus dullardi.

Маленький, но хищный

Сегодня мы привыкли к образу китов как величественных гигантов, мирно скользящих в океанских просторах. Но их древние родственники выглядели совсем иначе. Janjucetus dullardi был крошечным по меркам современных морских млекопитающих — длиной около трёх метров, с глазами размером с теннисный мяч и устрашающими зубами, словно у акулы.

"Это было, скажем так, обманчиво мило", — заявил старший куратор палеонтологии позвоночных Музея Виктории Эрих Фицджеральд.

Ветвь, не похожая на других

Редкий фрагмент черепа был найден в 2019 году на пляже Ян-Жук в штате Виктория. Это уже четвёртый известный науке представитель особой группы ранних китов, живших в олигоценовую эпоху — около 34-23 миллионов лет назад.

По словам Фицджеральда, такие находки невероятно важны: они показывают, как зубастые предки современных усатых китов охотились и приспосабливались к изменениям климата.

"У них могли быть крошечные отростки ног, выступающие из стенки тела как обрубки", — отметил Фицджеральд.

Находка, которая изменила жизнь

Имя нового вида связано с Россом Дуллардом, палеонтологом-любителем, который и наткнулся на кость во время отлива. Сначала он заметил чёрный обломок в скале и, коснувшись его, неожиданно вытащил зуб.

"Я подумал: "Боже мой, здесь что-то особенное"", — сказал Дуллард.

О своей удаче он сообщил в Музей Виктории, и вскоре учёные подтвердили: найден новый вид. Для самого Дулларда это стало моментом триумфа:

"Это были буквально лучшие 24 часа в моей жизни", — признался он.

Почему это важно

Janjucetus dullardi — не просто редкость. Это первый новый вид млекопитающих, открытый в Австралии за последние почти двадцать лет. Его хорошо сохранившийся череп позволяет учёным глубже понять, как эволюционировали киты и как они реагировали на изменение океанской среды в прошлом.

Личное завершение истории

Дуллард, шутя и всерьёз, признался, что "потратил шесть лет жизни на поиски этого кита" и даже видел его во сне. Теперь он намерен отпраздновать находку вечеринкой с тематическими угощениями в форме китов.

Для науки же этот странный "морской покемон" стал ключом к пониманию того, как из зубастых хищников со временем появились современные гиганты океанов.