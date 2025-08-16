Уникальное погребение в Италии раскрывает древний обряд, о котором мало кто слышал

На побережье Лигурии археологи нашли следы удивительной традиции, существовавшей ещё 12 тысяч лет назад. В пещере Арена-Кандид, служившей некрополем в эпоху верхнего палеолита, обнаружен человеческий череп, преднамеренно изменённый в раннем детстве. Такой обряд был редким и носил, вероятно, особое социальное значение.

Тайна захоронения AC12

Череп, получивший обозначение AC12, нашли в необычном месте — прямо над погребением AC15, известным как "Оленья гробница" из-за лежащих рядом массивных рогов. Он был защищён каменными плитами и фрагментами жернова, отделён от челюсти и прочих костей, а затем помещён во вторичное хранилище.

По словам археолога Флорентийского университета Ирэн Дори, "расположение и обращение с этим черепом указывают на то, что этот человек, вероятно, занимал уникальное место в сообществе". Не исключено, что ассоциация с AC15 — подростком с редким заболеванием костей — имела символический смысл, связывая двух особенных для группы людей.

Научный прорыв в изучении древних обрядов

С момента находки AC12 учёные спорили, чем объясняется его аномальная форма. Лишь недавнее исследование, опубликованное в Scientific Reports, поставило точку в дискуссии.

Команда Дори использовала КТ-сканирование, чтобы "разобрать" реставрацию 1970-х годов и собрать череп заново с применением 3D-технологий. Сравнив его с 46 образцами из разных эпох и регионов, учёные пришли к выводу: это не болезнь и не случайная деформация, а результат намеренной модификации.

Как меняли форму головы

Техника, применённая к AC12, известна как "косая кольцевая" форма. Младенцу туго обматывали голову тканевыми лентами, что постепенно удлиняло и уплощало свод черепа. Этот процесс длился месяцы или годы, создавая визуальный знак, который сопровождал человека всю жизнь.

В отличие от непроизвольных деформаций, например, из-за положения во сне, этот метод менял общую форму головы, что говорит о чёткой эстетической или символической цели. Возможно, он обозначал принадлежность к особой группе или указывал на наследственный статус.

Значение для доисторического общества

В некрополе Арена-Кандид AC12 — единственный череп с подобной модификацией. Это подчёркивает, что обряд применялся крайне выборочно и был связан с особым статусом. Для охотников-собирателей такие практики могли служить средством визуальной идентификации, способом закрепления коллективной памяти и передачи традиций.

Интересно, что находка сдвигает дату появления преднамеренной модификации черепа в Европе на тысячи лет назад. Подобные обряды были известны в Австралии (13 тыс. лет назад) и Китае (11,2 тыс. лет назад), что оставляет открытым вопрос, возникла ли практика независимо или распространялась через контакты между группами.

Символика, пережившая тысячелетия

Мотивы изменять форму головы различались у разных народов: от демонстрации родственных связей до указания на духовные роли. В случае AC12 редкость обряда и его особое место захоронения убеждают археологов, что речь шла о человеке с исключительным положением в сообществе.

Это открытие напоминает, что задолго до появления земледелия древние общества уже использовали яркие визуальные символы для выражения своей идентичности и сохранения культурных кодов.