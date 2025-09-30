Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Коллекция ракушек с жемчужиной
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:43

Древние французы знали толк в красоте: археологи нашли мастерскую украшений возрастом 42 000 лет

Обнаружена древнейшая мастерская по изготовлению украшений из раковин

На юго-западе Франции, в департаменте Шаранта-Приморская, археологи сделали открытие, которое уже называют сенсационным. В Сен-Сезере была найдена древнейшая мастерская по изготовлению украшений из ракушек в Западной Европе. Её возраст — не менее 42 000 лет. Эта находка помогает понять, как в переходный период между исчезновением неандертальцев и приходом Homo sapiens зарождались новые формы символической культуры.

Ювелирная мастерская эпохи палеолита

На стоянке Ла-Рош-а-Пьеро обнаружили десятки раковин Littorina obtusata с проколами и следами пигментов красного и жёлтого цветов. Среди них были и заготовки без отверстий. Всё это указывает на то, что место служило именно мастерской, а не просто кладовой украшений.

"Наличие непроколотых раковин и отсутствие следов износа на некоторых отверстиях доказывают, что мы имеем дело с процессом производства, а не только с готовыми изделиями", — отмечают исследователи.

Шательперронская культура

Мастерская связана с культурой Шательперрона, существовавшей во Франции и Испании около 55-42 тысяч лет назад. Для неё характерны костяные орудия и украшения из зубов животных. Но ракушечные бусы стали совершенно новым явлением. Они могут быть результатом культурного обмена между неандертальцами и пришедшими из Африки Homo sapiens.

Вопрос о том, кто именно создавал эти украшения — неандертальцы или современные люди, — остаётся предметом научных дискуссий.

Таблица: особенности мастерской Сен-Сезера

Параметр Значение
Возраст не менее 42 000 лет
Место Сен-Сезер, Франция
Культура Шательперронская
Материалы раковины Littorina obtusata, пигменты
Значение древнейшее производство украшений в Западной Европе

Советы шаг за шагом: как работали древние мастера

  1. Сначала собирали раковины на побережье (100 км от стоянки).

  2. Доставляли их в поселение или получали через обмен.

  3. Делали отверстия в раковинах примитивными инструментами.

  4. Использовали пигменты для окраски и украшения.

  5. Собирали раковины в ожерелья или подвески.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать находку случайным набором украшений.

  • Последствие: недооценка культурной значимости места.

  • Альтернатива: трактовать её как мастерскую и доказательство развитых символических практик.

А что если…

А что если именно в таких мастерских зарождались основы искусства? Украшения могли использоваться не только для красоты, но и как символ статуса, принадлежности к группе или магического значения. Тогда Сен-Сезер становится не просто стоянкой, а местом, где родились первые формы культурной идентичности.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Старейшее свидетельство производства украшений Спор о принадлежности артефактов неандертальцам или Homo sapiens
Хорошая сохранность материала Ограниченное количество изделий
Возможность изучить мобильность и торговлю Сложность интерпретации символического значения

FAQ

Почему находка так важна?
Она показывает, что уже 42 000 лет назад в Европе существовали мастерские, где создавались украшения — это шаг к пониманию символического поведения.

Кто мог быть мастерами?
Возможно, это были неандертальцы, перенявшие идеи Homo sapiens, или ранние современные люди.

Что говорят раковины о жизни в палеолите?
Они доказывают мобильность или обмен: материалы привозили за десятки километров.

Мифы и правда

  • Миф: неандертальцы не умели создавать украшения.

  • Правда: находки в Сен-Сезере показывают их участие в развитии символических практик.

  • Миф: первые украшения были только из зубов животных.

  • Правда: ракушки и пигменты использовались как новые материалы.

3 интересных факта

  1. Расстояние до побережья в то время составляло около 100 км, что указывает на торговлю или дальние походы.

  2. Пигменты для окраски раковин брали на месторождениях за 40 км.

  3. В Сен-Сезере в 1979 году нашли один из самых хорошо сохранившихся скелетов неандертальца.

Исторический контекст

55-42 тыс. лет назад — расцвет шательперронской культуры.

42 тыс. лет назад — появление мастерской по изготовлению украшений в Сен-Сезере.

1976 год — начало раскопок на стоянке Ла-Рош-а-Пьеро.

1979 год — находка скелета неандертальца.

2013 год — пересмотр коллекций с новыми методами анализа.

