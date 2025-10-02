Древние художники жили в пустыне? В Саудовской Аравии нашли галерею наскальных рисунков

Археология иногда открывает неожиданные страницы истории человечества. Одним из таких открытий стали древние рисунки на скалах Саудовской Аравии. Исследователи установили, что часть этих изображений могли создать люди примерно 12 тысяч лет назад — на рубеже плейстоцена и голоцена. Находка не только расширяет наши знания о доисторическом искусстве, но и подтверждает: люди жили среди пустынь Аравийского полуострова в то время, когда климат был суров и менялся особенно быстро.

Первые следы жизни в пустынях

Период последнего оледенения (около 26,5-19 тысяч лет назад) сделал многие территории непригодными для проживания. Холод и засуха вытесняли людей, и археологи долгое время считали, что Аравийский полуостров был пустым. Однако открытие группы исследователей во главе с Марией Гуньин из Института геоантропологии Общества Макса Планка доказало обратное.

"Люди всё же были здесь даже в конце плейстоцена", — отметила археолог Мария Гуньин.

В 2022–2023 годах её команда обнаружила к югу от пустыни Большой Нефуд целые галереи наскального искусства.

Что нашли археологи

На песчаниковых скалах было найдено 62 панели с 176 изображениями. Среди них:

верблюды (90 фигур);

горные козлы (17);

непарнокопытные животные (15);

газели (7);

один бык;

фигуры людей (19);

лица или маски (4).

Размер многих рисунков впечатляет: отдельные изображения достигают 2,5-3 метров в длину и до 2,2 метров в высоту. Некоторые выбиты на труднодоступных скальных поверхностях, поэтому учёным пришлось применять дроны для фиксации находок.

Сравнение эпох

Эпоха Характер находок Особенности Конец плейстоцена (12 тыс. лет назад) Первые выбитые изображения животных Свидетельство присутствия охотников-собирателей Ранний неолит Более поздние гравированные фигуры В том числе известные "верблюды" Бронзовый век Орудия труда и отдельные символические изображения Формирование первых культурных традиций

Как определяли возраст

Археологи провели раскопки рядом с панелями. Было найдено более тысячи каменных артефактов — от заготовок до орудий, которыми, вероятно, и выбивались рисунки. Анализ показал, что самые ранние изображения датируются примерно 12 тысячелетием назад. Более поздние — относятся уже к эпохе неолита.

Советы шаг за шагом: как изучают древние изображения

Фиксация места — использование дронов и фотооборудования. Анализ стилистики рисунков и сравнение с другими регионами. Проведение раскопок вблизи памятника. Датировка артефактов с помощью геохимического и стратиграфического анализа. Создание 3D-моделей для цифрового архива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать контекст находки.

Последствие: неверная датировка.

Альтернатива: проводить сопутствующие раскопки.

Ошибка: определять возраст только по стилистике.

Последствие: риск ошибочного отнесения к эпохе.

Альтернатива: использовать радиометрические методы и анализ почв.

Ошибка: ограничиваться фотографиями.

Последствие: потеря деталей при эрозии.

Альтернатива: 3D-сканирование и цифровое хранение.

А что если…

Что если подобные изображения найдут и в других районах пустыни? Это может полностью изменить представление о расселении людей на Ближнем Востоке и подтвердить, что Аравийский полуостров был важным звеном между Африкой и Евразией.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы Новые доказательства присутствия людей в регионе Сложности с точной датировкой Богатый набор изображений животных Сильная эрозия песчаника Подтверждение культурной преемственности от плейстоцена к неолиту Труднодоступность многих панелей

FAQ

Как выбрать место для раскопок в пустыне?

Ориентируются на выходы скальных пород, где сохраняются изображения и стоянки.

Сколько стоит исследование одного памятника?

Зависит от техники, обычно десятки тысяч долларов.

Что лучше — анализ орудий или сами рисунки?

И то, и другое: только в комплексе они дают полную картину.

Мифы и правда

Миф: наскальные рисунки всегда относят к каменному веку.

Правда: часть изображений может быть создана позже, даже в бронзовом веке.

Миф: верблюды появились в искусстве только в неолите.

Правда: есть свидетельства более ранних изображений.

Миф: рисунки всегда символические.

Правда: многие из них отражают реальные сцены охоты и быта.

Три интересных факта

Некоторые изображения выбиты так высоко, что, возможно, использовались конструкции вроде лестниц. Лица и маски на скалах — редкость для Ближнего Востока. Подобные фигуры могли иметь ритуальное значение, связанное с охотой.

Исторический контекст