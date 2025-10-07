Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Скелет Joaquinraptor casali
Скелет Joaquinraptor casali
Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:48

Динозавр-невидимка: почему этот хищник скрывался от учёных так долго

В Аргентине обнаружен новый вид хищного динозавра Vitosaura colozacani

Открытия в палеонтологии продолжают напоминать нам, что Земля до сих пор хранит свои тайны. На этот раз внимание ученых привлекла северо-западная Аргентина, где группа исследователей из Аргентины, Бразилии и Великобритании обнаружила кости неизвестного ранее теропода. Этот хищник, названный Vitosaura colozacani, жил примерно 80 миллионов лет назад, когда климат был жарким, а материки — единым суперконтинентом Гондваной.

Результаты работы опубликованы в научном журнале Ameghiniana, и уже успели привлечь интерес специалистов: находка не только пополнила список представителей семейства абелизаврид, но и расширила географию их обитания.

Кто такие абелизавриды

Абелизавриды — это группа хищных динозавров, обитавших преимущественно в южных регионах древней Гондваны. Их останки находят на территории Южной Америки, Африки, Индии и Мадагаскара. Несмотря на то что эти динозавры уступали по размеру тираннозаврам, они были грозными хищниками своего времени, с короткой, но мощной мордой и крепкими конечностями.

"Abelisauridae — это клад цератозавровых теропод, выделенный в 1985 году и характеризующийся наличием крепкого, короткого и высокого черепа, хорошо украшенными верхнечелюстными и лобными костями, сильно пневматизированным осевым скелетом и редуцированными передними конечностями", — рассказал палеонтолог Гарольд Хименес Веландия из CONICET.

Он отметил, что за последние десятилетия количество известных видов этой группы значительно увеличилось, что помогает лучше понять эволюцию хищных динозавров в меловом периоде.

Где нашли Vitosaura colozacani

Все началось во время полевых работ в аргентинской провинции Ла-Риоха, в местности Тама. Именно там, среди осадочных пород формации Лос-Льянос, в 2009–2010 годах ученые нашли окаменелые фрагменты скелета нового динозавра.

Находка включала грудные позвонки, частичный крестец, элементы таза и несколько других костей. Несмотря на то что материал был неполным, его удалось сопоставить с другими экземплярами абелизавридов и выделить в отдельный вид.

"Остатки теропода представлены первым грудным позвонком, вторым грудным позвонком, частичным крестцом, левой подвздошной костью, лобковой и седалищной костями, а также другими неопределенными элементами", — сообщили исследователи.

Размеры и образ жизни древнего хищника

По оценкам палеонтологов, Vitosaura colozacani был динозавром среднего размера — его длина составляла около 4,5-5,5 метров. Это меньше, чем у гигантских родственников вроде Carnotaurus sastrei, но вполне достаточно, чтобы занимать верхние позиции в пищевой цепи своего региона.

Судя по геологическим данным, динозавр жил в полузасушливой местности, где выпадало от 230 до 450 мм осадков в год. Это была сезонная среда с редкими растениями и пересыхающими водоемами, в которой обитали не только тероподы, но и гигантские травоядные титанозавры.

Сравнение: Abelisauridae и другие тероподы

Параметр Abelisauridae Tyrannosauridae
Период существования Средний-поздний мел Поздний мел
Основные регионы Гондвана (Южная Америка, Африка, Индия) Лавразия (Северная Америка, Азия)
Длина тела 4-9 м 10-13 м
Особенности строения Короткий череп, массивные задние конечности, короткие руки Длинный череп, мощные челюсти, развитые задние конечности
Пример вида Vitosaura colozacani Tyrannosaurus rex

Такое сравнение показывает, что абелизавриды были "южными конкурентами" северных тираннозавров и заняли схожие экологические ниши.

Как проходили исследования

После раскопок начался долгий процесс описания костей, сравнения их с уже известными образцами и проведения филогенетического анализа. Ученые использовали компьютерные модели и морфологические сравнения, чтобы подтвердить принадлежность находки к новому роду.

"Открытие Vitosaura colozacani в кампанских отложениях формации Лос-Льянос в провинции Ла-Риоха расширяет географическое распространение абелизаврид, но значение нового вида ограничено его неполнотой", — заявили авторы исследования.

Несмотря на это, открытие стало важным шагом в понимании того, как эволюционировали тероподы Южной Америки и каким образом происходил обмен видами между регионами древней Гондваны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Считать, что абелизавриды были локальными хищниками только Южной Америки.

  • Последствие: Упускается масштаб их эволюционного успеха.

  • Альтернатива: Современные находки (включая Vitosaura colozacani) подтверждают, что эти динозавры обитали и в других частях света, включая Африку и Европу.

А что если… нашли бы полный скелет?

Если бы исследователям удалось обнаружить череп или конечности Vitosaura colozacani, это могло бы полностью изменить представление о родственных связях между абелизавридами. Такие данные позволили бы уточнить положение вида на эволюционном древе и, возможно, выявить новые адаптации — например, особенности охоты или передвижения.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Расширяет географию семейства Abelisauridae Неполный скелет не дает полной картины строения
Подтверждает разнообразие тероподов Южной Америки Сложно определить особенности поведения и рациона
Способствует уточнению филогенетических связей Требует дополнительных находок для подтверждения гипотез

Исторический контекст

  • 1985 год - выделена кладa Abelisauridae.

  • 1990-е годы - массовые находки в Патагонии.

  • 2000-е - открытие Carnotaurus, Majungasaurus и других видов.

  • 2020-е - открытие Vitosaura colozacani, подтверждающее существование абелизавридов на севере Аргентины.

3 интересных факта

  1. У абелизавридов были крошечные передние лапы — еще меньше, чем у тираннозавра.

  2. Их череп украшали наросты, похожие на "брови" или "рога", возможно, использовавшиеся для демонстрации силы.

  3. Благодаря особой структуре костей эти динозавры могли быстро двигаться, несмотря на короткие конечности.

FAQ

Как ученые определяют возраст окаменелостей?
Возраст костей определяют по возрасту горных пород, в которых они найдены. Используются радиометрические методы и анализ слоев осадочных пород.

Почему важно открытие Vitosaura colozacani?
Оно помогает восполнить пробел в летописи динозавров Южной Америки и уточнить границы распространения семейства Abelisauridae.

Можно ли увидеть эти кости в музее?
Да, экземпляры находятся в аргентинских палеонтологических коллекциях, где доступны для исследователей и публики.

На спутнике Урана обнаружены признаки геологической активности и возможного океана сегодня в 22:55
Спутник Урана удивил учёных: под километровым льдом может течь вода

Учёные нашли новые доказательства того, что под ледяной поверхностью Ариэля может скрываться океан глубиной в сотни километров. Что это значит для поиска жизни в Солнечной системе?

Читать полностью » В гейзерах Энцелада обнаружены эфиры, алкены и ароматические соединения сегодня в 22:28
Энцелад бросает вызов науке: под его льдом нашли то, чего не должно быть

Новые данные миссии "Кассини" раскрыли неожиданные тайны Энцелада: в его ледяных выбросах нашли органические соединения, способные стать строительными блоками жизни.

Читать полностью » В Красном море обнаружен след масштабного наводнения, произошедшего 6,2 миллиона лет назад сегодня в 17:17
Природа сыграла с Красным морем злую шутку: оно полностью высохло, а потом случилось невероятное

Красное море не всегда было морем. 6,2 миллиона лет назад оно полностью высохло, а затем внезапно вернулось к жизни после мощнейшего наводнения.

Читать полностью » В морских отложениях найден полный экземпляр древней пиявки с сохранившимися мягкими тканями сегодня в 17:14
Морские охотники доисторических времён: пиявки жили в океанах задолго до появления позвоночных

Пиявки существовали задолго до динозавров и оказались не просто кровососами, а древними морскими охотниками. Новое открытие изменило представление об их происхождении.

Читать полностью » В Новой Зеландии обитал орёл с размахом крыльев 3 метра сегодня в 16:43
Природа создала идеального убийцу: как орёл-переросток стал кошмаром для гигантских птиц

В Новой Зеландии когда-то жил самый крупный орёл в истории Земли. Он охотился на гигантских птиц моа, весивших в десятки раз больше него самого.

Читать полностью » В горных гнёздах Испании найдены древние сандалии и другие предметы быта сегодня в 16:20
Невероятное открытие в горах Испании: птицы создали природный музей с артефактами древности

На юге Испании учёные нашли древние гнёзда бородачей, в которых птицы сохранили артефакты разных эпох — от сандалий бронзового века до оружия XVIII века.

Читать полностью » Эксперимент в Токио открыл новое физическое состояние воды в нанопорах — Макото Тадокоро сегодня в 15:39
Когда лёд ещё дышит: как открытие предплавленной воды может изменить технологии и медицину

Учёные открыли новое состояние воды, сочетающее свойства льда и жидкости. Это открытие может изменить подход к хранению энергии, медицине и материалам будущего.

Читать полностью » Химические окаменелости подтвердили биологическое происхождение древних стеранов в породах — Любна Шавар сегодня в 14:39
Эволюция началась с губки: кто бы подумал, что наше родословное дерево стоит на ванной полке

Ученые нашли в древних породах химические следы первых животных. Оказалось, что родоначальниками всей жизни на Земле могли быть морские губки.

Читать полностью »

