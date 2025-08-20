Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:02

Музыка, высеченная в камне: археологи нашли древний инструмент, который изменит историю

Археологи обнаружили древние литофоны в Вьетнаме, возрастом 3500 лет

Вы когда-нибудь задумывались, как звучала музыка 3500 лет назад? Археологи во вьетнамской провинции Зялай сделали потрясающее открытие, которое может ответить на этот вопрос. На раскопках в Плей-Ринге, расположенном в коммуне Х'Бонг округа Чусе, они нашли не только мастерскую по обработке опала, но и уникальный набор доисторических музыкальных инструментов — литофонов, или каменных ксилофонов.

Уникальные находки

Результаты раскопок были представлены на конференции, организованной Музеем Плейку и Южным институтом социальных наук. Ведущие вьетнамские учёные отметили, что это место является важным узлом в доисторической сети производства орудий труда и культурного обмена на Центральном нагорье.

С марта по июнь 2025 года археологи провели масштабные раскопки, которые показали, что Плей-Ринг был не просто поселением. Доктор Нгуен Куок Маня, заместитель директора Археологического центра, сообщил, что около 3500-3000 лет назад здесь действовала крупная мастерская по обработке опала. Мастера, работавшие на этом месте, использовали продвинутые техники обработки камня и резьбы для создания разнообразных инструментов, которые отправлялись как местным общинам, так и в соседние регионы.

Свидетельства массового производства были очевидны: археологи обнаружили множество выброшенных и сломанных артефактов. Это указывает на наличие строгой системы контроля качества и раннего разделения труда. Открытие подчеркивает высокий уровень мастерства и развитие аграрной экономики, основанной на прочных каменных орудиях.

Особое внимание привлекает набор литофонов — древних музыкальных инструментов, изготовленных из тщательно вырезанных каменных плит. При ударе по ним деревянными молоточками они издают резонирующие звуки, напоминающие ксилофон. Эти инструменты считаются одними из старейших известных музыкальных инструментов в истории человечества, и некоторые экземпляры во Вьетнаме датируются не менее чем 3000 лет назад.

Музыка и ритуалы

В традиционном контексте литофоны, вероятно, использовались в ритуальных церемониях и общественных собраниях, а также на сельскохозяйственных праздниках. Их завораживающие звуки связывают современных слушателей с духовной и культурной жизнью доисторических общин.

Это открытие не только обогащает понимание доисторической музыки, но и демонстрирует культурную креативность ранних вьетнамских обществ. Литофоны отражают стремление человека к самовыражению через звук и искусство.

Значение для современности

Археологи предполагают, что литофоны могли выполнять как практические, так и символические функции, укрепляя социальную сплочённость и духовные верования. Их присутствие в крупной мастерской указывает на то, что музыка была неотъемлемой частью жизни сообщества.

Эксперты на конференции подчеркнули важность сохранения реликвии Плей Ринг в рамках более широких программ охраны культурного наследия. Также обсуждалось взаимодействие с другими археологическими памятниками для подготовки досье Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Благодаря более чем 52 новым находкам в районе Чу Сэ, Центральное нагорье становится важным регионом для изучения доисторического прошлого Вьетнама. Открытие каменных орудий и литофонов подчеркивает баланс между практичностью и творчеством в древних обществах, оставляя наследие, которое восхищает исследователей и любителей музыки.

Современные музыканты Вьетнама возродили литофоны, адаптировав их для концертов и культурных мероприятий. Их глубокие, резонирующие звуки напоминают о том, что корни музыки уходят в глубь тысячелетий, связывая нас с воображением наших предков.

Находки в Плей-Ринге подтверждают роль Вьетнама как колыбели доисторических инноваций, где камень служил не только инструментом выживания, но и средством выражения искусства. Археологи продолжают раскрывать тайны этого места, а 3500-летние литофоны из Зя-Лая остаются символом человеческой изобретательности и культурного наследия.

