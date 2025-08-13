В сердце Патагонии нашли останки зверька с необычным сочетанием признаков — такого не видели миллионы лет

Учёные сделали по-настоящему редкую находку в чилийской Патагонии — окаменелость крошечного млекопитающего, жившего бок о бок с динозаврами в позднем меловом периоде. Это открытие, опубликованное 6 августа в журнале Труды Британского Королевского общества (B), стало настоящим прорывом для палеонтологии.

Миниатюрный обитатель мелового мира

Yeutherium pressor — так назвали древнего зверька — весил всего 30-40 граммов и был размером с обычную мышь. Он обитал около 74 миллионов лет назад, а его останки — самые маленькие из найденных млекопитающих в этой части Южной Америки.

Как нашли окаменелость

По словам руководителя исследования, профессора Чилийского университета и центра Millennium Nucleus Ханса Пюшеля, учёные обнаружили в регионе Магальянес "небольшой фрагмент челюсти с одним моляром, а также коронкой и корнем двух других моляров". Находка была сделана в долине реки Рио-де-лас-Чинас — примерно в 3000 километрах к югу от Сантьяго.

Уникальные особенности

Исследователи предполагают, что Yeutherium pressor сочетал черты разных современных животных. Он мог откладывать яйца, как утконос, а детёнышей вынашивал в сумке — наподобие кенгуру или опоссума. Форма зубов показывает, что зверёк питался твёрдой растительной пищей.

Конец эры

Подобно динозаврам, Yeutherium pressor исчез около 66 миллионов лет назад, в конце мелового периода. Эта крошечная находка помогает учёным лучше понять, каким был мир в эпоху, когда на планете господствовали гиганты, а рядом с ними существовали удивительные, но крошечные соседи.