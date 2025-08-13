Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Окаменелость Mollisonia symmetrica
Окаменелость Mollisonia symmetrica
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

В сердце Патагонии нашли останки зверька с необычным сочетанием признаков — такого не видели миллионы лет

Палеонтологи нашли в Патагонии самую маленькую окаменелость млекопитающего региона

Учёные сделали по-настоящему редкую находку в чилийской Патагонии — окаменелость крошечного млекопитающего, жившего бок о бок с динозаврами в позднем меловом периоде. Это открытие, опубликованное 6 августа в журнале Труды Британского Королевского общества (B), стало настоящим прорывом для палеонтологии.

Миниатюрный обитатель мелового мира

Yeutherium pressor — так назвали древнего зверька — весил всего 30-40 граммов и был размером с обычную мышь. Он обитал около 74 миллионов лет назад, а его останки — самые маленькие из найденных млекопитающих в этой части Южной Америки.

Как нашли окаменелость

По словам руководителя исследования, профессора Чилийского университета и центра Millennium Nucleus Ханса Пюшеля, учёные обнаружили в регионе Магальянес "небольшой фрагмент челюсти с одним моляром, а также коронкой и корнем двух других моляров". Находка была сделана в долине реки Рио-де-лас-Чинас — примерно в 3000 километрах к югу от Сантьяго.

Уникальные особенности

Исследователи предполагают, что Yeutherium pressor сочетал черты разных современных животных. Он мог откладывать яйца, как утконос, а детёнышей вынашивал в сумке — наподобие кенгуру или опоссума. Форма зубов показывает, что зверёк питался твёрдой растительной пищей.

Конец эры

Подобно динозаврам, Yeutherium pressor исчез около 66 миллионов лет назад, в конце мелового периода. Эта крошечная находка помогает учёным лучше понять, каким был мир в эпоху, когда на планете господствовали гиганты, а рядом с ними существовали удивительные, но крошечные соседи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили следы жизни в Помпеях спустя 400 лет после извержения Везувия вчера в 20:19

Последние жители Помпей: как они выживали после катастрофы

Новые находки в Помпеях шокируют: город не погиб в 79 году! Кто и как жил среди руин после извержения Везувия? Сенсационные подробности — в нашем материале.

Читать полностью » Регулярное питание в первой половине дня уменьшает ИМТ вчера в 19:27

Не что, а когда: простой способ снизить риск ожирения на 30%

Исследование Мадридского университета показывает, как время приема пищи влияет на контроль веса. Узнайте, почему ранний завтрак может защитить от ожирения.

Читать полностью » Новые находки в Ушаклы-Хююке подтверждают ритуальные погребения детей хеттов вчера в 19:13

Детские останки в каменном кольце: что скрывает загадочный хеттский ритуал

Раскопки в Ушаклы-Хююк раскрывают тайны хеттского общества: останки детей и ритуальные практики, которые могут изменить наше понимание древней истории.

Читать полностью » Чёрная дыра в 36 млрд раз тяжелее Солнца найдена с помощью гравитационного линзирования вчера в 18:22

Космический коллапс: как гигантская чёрная дыра нарушает законы физики

Учёные обнаружили чёрную дыру в 36 млрд раз массивнее Солнца. Как она стала такой огромной и почему перестала расти? Новые данные из галактики Космическая Подкова.

Читать полностью » Археологи обнаружили уникальную брошь железного века в Финляндии вчера в 18:01

Сокровище из прошлого: как случайная находка перевернула представление о северных народах

Открытие уникальной броши в Кеми меняет представление о жизни женщин в железном веке. Узнайте, как это влияет на понимание культурных связей той эпохи!

Читать полностью » Римские крючки не были предназначены для освещения, а служили для пряжи вчера в 17:16

Тайна, которую скрывали 2000 лет: правда о бесполезных бронзовых предметах

Учёные выяснили, что римские "гасители свечей" на самом деле могли быть частью веретён. Открытие меняет представление о текстильном производстве античности.

Читать полностью » Микропластик в воде ускоряет образование токсичной метилртути вчера в 17:07

Метилртуть и микропластик: неожиданные союзники в борьбе за экосистему

Ученые из Китая и США обнаружили, что пластиковый мусор активирует образование токсичной метилртути в речной воде, что угрожает экосистемам.

Читать полностью » Учёные разработали метод идентификации поддельных лекарств по химическому отпечатку вчера в 16:09

Больше никаких подделок: метод, который изменит фармацевтику

Датские учёные нашли способ выявлять поддельные лекарства по их "химическому отпечатку". Теперь можно узнать, где и как производился препарат — даже если его переупаковали.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

NASA: метеорит старше Земли взорвался в небе над Джорджией
Дом

Стирка с уксусом и правильная сушка помогают сохранить свежесть полотенец
Красота и здоровье

Новоселов: лекарства при деменции замедляют ухудшение когнитивных функций
Туризм

Историческая причина, почему взрослые мужчины в Италии редко носят шорты
Авто и мото

Марат Хуснуллин: музыкальная разметка на М-12 помогает снизить риск ДТП
Спорт и фитнес

Джессика Маццуко назвала причины, по которым сложно подняться на носки
Авто и мото

Czinger отказался от выпуска Hyper GT и SUV, сосредоточится на гиперкаре 21C
Культура и шоу-бизнес

Retail Brew: посещаемость магазинов American Eagle упала на 9% после рекламы с Сидни Суини
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru