Лошади
Лошади
© commons.wikimedia.org by Mikel Ortega from Errenteria, Basque Country, Spain, with a retouche by Richard Bartz. See the original file here. is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:02

Соседство, которого не должно было быть: как два вида лошадей жили вместе миллионы лет назад

В Италии найдены останки двух видов лошадей, живших вместе в эпоху раннего плейстоцена

Полтора миллиона лет назад Италия выглядела совсем иначе: влажные поймы, болотистые леса и богатое животным миром пространство. Именно здесь учёные обнаружили следы двух видов доисторических лошадей, которые жили бок о бок в эпоху раннего плейстоцена. Новое исследование, опубликованное в журнале Quaternary Science Reviews, позволило пересмотреть давние научные споры и уточнить хронологию исчезновения и расселения этих животных.

Два вида в одной экосистеме

Команда международных исследователей изучила более 50 окаменелостей из трёх ключевых памятников Италии: Фарнета, Сельвелла и Пьетрафитта. Результаты показали, что около 1,6-1,4 млн лет назад в регионе обитали два вида:

  • Equus stenonis - более крупная и массивная лошадь;

  • Equus altidens - стройная и более многочисленная форма.

В Сельвелле удалось зафиксировать присутствие обоих видов, тогда как в Фарнете и Пьетрафитте встречены только остатки Equus altidens.

Почему это важно

Ранее считалось, что Equus stenonis исчезла примерно 1,8 млн лет назад. Новые данные отодвигают дату её исчезновения на 200-300 тысяч лет вперёд. Напротив, Equus altidens теперь фиксируется раньше, чем предполагалось: её присутствие в Италии датируется временем, совпадающим с появлением на Кавказе. Это говорит о быстром западном распространении вида.

Палеонтологические споры

С 1970-х годов идентификация итальянских окаменелостей лошадей вызывала жаркие дискуссии. Одни учёные видели здесь до пяти разных видов, включая Equus stehlini и Equus suessenbornensis. Но новый морфометрический анализ с использованием статистики и сравнения с базами данных показал: эти виды не подтверждаются в коллекциях Фарнеты и Сельвеллы.

"Наше исследование подтверждает идентификацию непарнокопытных среднего размера из Фарнетского комплекса как E. altidens", — подытоживают авторы.

Сравнение видов

Признак Equus stenonis Equus altidens
Размер крупная, массивная средняя, стройная
Время жизни до 1,5 млн лет назад от 1,8 млн лет назад и позже
Ареал Европа Европа, Кавказ
Роль в экосистеме занимала ниши крупных травоядных многочисленный вид, приспособленный к разным условиям

Экосистема раннего плейстоцена

Фаунистическая единица Фарнета была своеобразным "зоопарком" того времени: мамонты, древние носороги, первобытные бизоны, олени и сразу два вида лошадей. Такое разнообразие говорит о богатых ресурсами ландшафтах, которые могли поддерживать разные экологические ниши.

Советы шаг за шагом: как исследуют древних лошадей

  1. Извлекают окаменелости из слоёв и документируют их.

  2. Определяют принадлежность к виду по зубам и костям конечностей.

  3. Применяют морфометрический анализ и статистику.

  4. Сравнивают образцы с другими коллекциями Европы и Азии.

  5. Составляют хронологические таблицы появления и исчезновения видов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать изменчивость за отдельные виды.
    → Последствие: избыточное количество "фиктивных" таксонов.
    → Альтернатива: учитывать морфологическую изменчивость в пределах одного вида.

  • Ошибка: игнорировать фрагментарность материала.
    → Последствие: противоречивые выводы.
    → Альтернатива: использовать многомерные методы анализа.

А что если…

А что если Equus altidens и Equus stenonis не только сосуществовали, но и могли скрещиваться? Это объяснило бы широкую морфологическую изменчивость останков и адаптивность вида к разным условиям.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждение сосуществования двух видов Ограниченное количество окаменелостей
Пересмотр дат исчезновения и появления Трудности с чётким разграничением видов
Новая база для биохронологии Европы Споры о статусе Equus altidens остаются

FAQ

Как определить вид по зубу или кости?
Используют морфометрию — измеряют размеры и пропорции и сравнивают с базой данных.

Почему спорили о количестве видов?
Из-за схожести морфологии и фрагментарности материала.

Что лучше для палеонтолога — зубы или кости?
Зубы дают больше информации, так как сохраняют уникальные признаки питания.

Мифы и правда

  • Миф: Equus stenonis исчезла задолго до плейстоцена.
    Правда: новые данные доказывают её присутствие 1,6-1,5 млн лет назад.

  • Миф: Equus altidens появился только в среднем плейстоцене.
    Правда: этот вид уже был в Италии 1,6 млн лет назад.

  • Миф: каждый регион имел "свою" особую лошадь.
    Правда: E. altidens был полиморфным видом, распространённым по всей Европе.

3 интересных факта

  1. Equus stenonis — один из первых видов рода Equus, пришедших из Северной Америки в Европу.

  2. Equus altidens демонстрирует быструю экспансию от Кавказа до Западной Европы.

  3. Плейстоценовые экосистемы Италии сочетали животных как холодных, так и тёплых климатов.

Исторический контекст

1970-е: первые находки лошадей в районе Фарнеты.

Десятилетия споров о числе видов и их классификации.

XXI век: внедрение морфометрии и статистики в палеонтологию.

Сегодня: подтверждено сосуществие Equus stenonis и Equus altidens.

