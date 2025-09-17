Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:06

Тайна скафоподов раскрыта: окаменелые раковины были амулетами, а не случайными находками

Найдены фрагменты раковин Paradentalium с следами охры в пещере Эль-Тесоро в Испании

Украшения из каменного века до сих пор поражают исследователей своей символикой и тщательной проработкой. Новые находки в пещерах на юге Испании показали: наши далёкие предки не просто собирали красивые камни или кости, но целенаправленно отбирали окаменелые раковины морских моллюсков для создания ожерелий.

Окаменелые украшения

В пещерах Эль-Тесоро и Куэва-дель-Ойо-де-ла-Мина археологи нашли десятки фрагментов раковин бивней — скафоподов. Несмотря на то, что в прибрежных отложениях Малаги встречалось более 20 видов, древние мастера всегда выбирали только два: Paradentalium inaequale и Paradentalium sexangulum.

Исследователи насчитали 26 экземпляров в Эль-Тесоро и 11 — в Ойо-де-ла-Мина. Это около 14,4% всех подобных находок на Пиренейском полуострове.

Как это выглядело

Некоторые фрагменты были покрыты красной охрой — вероятно, символизирующей ритуальное значение. На многих заметны следы полировки и обработки, а в Эль-Тесоро учёные нашли целые застёжки, созданные методом "вставления" одной раковины в другую.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что окаменелости использовались как украшения, а не случайные предметы.

Таблица "Основные находки"

Место Период Количество находок Особенности
Эль-Тесоро Поздний неолит 26 Застёжки из раковин, следы окраски
Ойо-де-ла-Мина Мадленский период (17 тыс. лет назад) 11 Следы полировки и охры
Реклау Вивер Солютрей (22 тыс. лет назад) ? Те же виды раковин

Почему именно эти виды?

Учёные пока не могут ответить точно. Возможно, внешний вид двух видов скафоподов был более выразительным или удобным для нанизывания. Наличие охры указывает на возможную сакральную функцию — украшения могли быть амулетами или использовались в обрядах.

Советы шаг за шагом: как археологи изучают такие находки

  1. Сбор образцов. Извлекаются все фрагменты из культурного слоя.

  2. Сортировка. Определяют видовую принадлежность окаменелостей.

  3. Анализ следов обработки. Под микроскопом видят полировку, сколы, отверстия.

  4. Сравнение с другими находками. Сопоставляют с материалами из соседних пещер.

  5. Реконструкция. Воссоздают ожерелья или застёжки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать находки случайными.

  • Последствие: теряется понимание культурного значения.

  • Альтернатива: анализировать выбор видов и обработку.

  • Ошибка: рассматривать украшения только как утилитарные.

  • Последствие: недооценка символики.

  • Альтернатива: учитывать ритуальные и социальные функции.

  • Ошибка: приравнивать все находки к одному периоду.

  • Последствие: искажение хронологии.

  • Альтернатива: датировать каждую находку по стратиграфии и сопутствующим материалам.

А что если…

А что если собирательством окаменелостей занимались дети? Есть версия, что часть древних тайников могла появиться именно из-за детских игр. Для ребёнка каменного века красивая раковина могла быть игрушкой, а для взрослых — уже символом статуса или ритуала.

Плюсы и минусы гипотез о значении украшений

Подход Плюсы Минусы
Утилитарный (замена бусин) Простое объяснение Не объясняет выбор видов и охру
Ритуальный Объясняет окраску и обработку Сложно доказать напрямую
Социальный (статус) Подходит для украшений Недостаточно данных

FAQ

Когда впервые люди начали собирать окаменелости?
Самое древнее свидетельство — Южная Африка, Homo sapiens, 65 тыс. лет назад (трилобит).

Кто в Европе первым собирал окаменелости?
Есть основания полагать, что неандертальцы: в пещере Прадо-Варгас найдены древние морские раковины.

Для чего они были нужны?
Точного ответа нет: версии варьируются от игр до ритуалов и обмена.

Мифы и правда

  • Миф: древние люди использовали только то, что находили рядом.
    Правда: существовали обширные сети обмена украшениями и окаменелостями.

  • Миф: ожерелья были только декоративными.
    Правда: следы охры указывают на ритуальное значение.

  • Миф: коллекционирование — современное занятие.
    Правда: люди собирали окаменелости десятки тысяч лет назад.

Сон и психология

Украшения в палеолите и неолите играли роль не только эстетики, но и психологического комфорта. Для человека, окружённого опасностями, ношение амулета из древней раковины могло придавать чувство защищённости.

Три интересных факта

  1. В Эль-Тесоро раковины вставляли друг в друга, создавая настоящие застёжки — редкий пример инженерного подхода.

  2. В Европе окаменелости находили даже у неандертальцев — возможно, это первые "коллекционеры".

  3. Некоторые из найденных украшений старше 20 тысяч лет, но выглядят поразительно современно.

Исторический контекст

65 тыс. лет назад - Homo sapiens в Южной Африке собирали трилобитов. 22 тыс. лет назад - солютрейская культура Европы использовала раковины скафоподов. 17 тыс. лет назад - мадленский период, украшения с охрой. Поздний неолит - застёжки из раковин в Эль-Тесоро.

Counter LiveInternet