Могила шаманки
© Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş is licensed under Public Domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:09

Кремация — не для бронзового века: в Испании её практиковали уже 4800 лет назад

В мегалитическом некрополе Лос-Миланес обнаружили следы кремации эпохи медного века

История погребальных обрядов на Пиренейском полуострове пополнилась сенсацией. Археологи из Университета Гранады доказали: практика кремации появилась здесь гораздо раньше, чем считалось ранее. Анализ находок в мегалитическом некрополе Лос-Миланес (провинция Альмерия, Испания) показал, что обряд сожжения тел применялся уже 4800 лет назад, в эпоху медного века. Это на полторы тысячи лет раньше прежних оценок.

Почему находка важна

До этого открытия учёные полагали, что в III тысячелетии до н. э. в Европе применялась только ингумация — захоронение тел без сожжения. Кремирование считали более поздней практикой, связанной с бронзовым и железным веком. Теперь ясно: оба обряда сосуществовали, а это говорит о культурном разнообразии и развитой социальной организации.

Что нашли в Лос-Миланесе

Исследователи изучили одну из 18 мегалитических гробниц — каменные сооружения с круглыми или овальными камерами. В 2023 году стало ясно, что это уникальное захоронение: в погребальной камере не оказалось целых скелетов, только слой костей, подвергшихся сильному воздействию огня.

Антропологи идентифицировали:

  • 28 740 фрагментов костей,

  • 1209 зубов,

  • минимум 21 человек обоих полов и всех возрастов - от младенцев до взрослых.

Большинство костных фрагментов не превышает 2 см, а их окраска варьируется от коричневой до белой. Это свидетельствует о разных условиях горения и о температуре выше 650 °C.

Как проходила кремация

  • Тела клали на погребальный костёр в определённом положении: следы на костях показали асимметрию воздействия жара, сильнее пострадала левая сторона.

  • Использовали ткани или саваны — химический анализ выявил соединения, характерные для сгорания органики.

  • После обряда пепел и кости собирали и переносили в мегалитическую гробницу.

  • Процесс занимал короткий период после смерти, а сама камера служила пантеоном около 200 лет, охватывая несколько поколений.

Таблица "Данные анализа останков"

Показатель Результат
Количество костных фрагментов 28 740
Количество зубов 1209
Минимум людей 21
Возраст от младенцев до взрослых
Температура горения > 650 °C
Особенности следы полировки, разные оттенки костей, асимметрия воздействия жара

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать кремацию поздней традицией.

  • Последствие: неверное понимание культурной истории.

  • Альтернатива: признать сосуществование разных обрядов уже в медном веке.

  • Ошибка: игнорировать химический анализ.

  • Последствие: упустить доказательства использования тканей и ритуалов.

  • Альтернатива: включать многопрофильные исследования (морфология + химия).

  • Ошибка: воспринимать захоронения как однотипные.

  • Последствие: упрощённая картина общества.

  • Альтернатива: изучать каждое место отдельно, фиксируя различия.

А что если…

А что если кремация применялась не только как погребальный обряд, но и как социальный маркер? Возможно, таким образом прощались с определёнными членами общины — лидерами, шаманами, людьми особого статуса. Разные ритуалы могли отражать разные представления о жизни после смерти.

Плюсы и минусы открытия для науки

Плюсы Минусы
Расширяет хронологию кремации Сложно объяснить выбор обряда
Показывает социальную сложность общин Мало аналогичных находок
Подтверждает наличие ритуала, а не случайного сожжения Требует пересмотра учебников и концепций
Даёт материал для новых исследований Датировка ограничена одним памятником

FAQ

Когда раньше считали, что началась кремация в Европе?
Около 3300 лет назад, в бронзовом веке.

Как удалось определить возраст находки?
С помощью радиоуглеродного анализа (C14).

Зачем использовали охру или ткани?
Это, вероятно, имело ритуальное значение и подчёркивало уважение к умершему.

Мифы и правда

  • Миф: люди каменного века хоронили только захоронением в землю.
    Правда: уже в медном веке применялась кремация.

  • Миф: сожжение было случайным, например, при пожаре.
    Правда: следы показывают осознанный ритуал с правилами.

  • Миф: кремация была связана только с бронзовым и железным веком.
    Правда: в Испании она практиковалась на 1500 лет раньше.

Сон и психология

Для древних людей смерть не была лишь биологическим событием. Разные формы погребения отражали представления о душе, пути в загробный мир и связи с предками. Практика кремации указывает на раннее развитие сложных обрядов и ритуального мышления.

Три интересных факта

  1. На костях обнаружены следы соединений, свидетельствующие о сгорании тканей — древнейшая фиксация использования саванов.

  2. В гробнице кремированные останки аккуратно собирались, что говорит о ритуальной культуре.

  3. Период использования захоронения не превышал 200 лет, что отражает почитание нескольких поколений.

Исторический контекст

65 тыс. лет назад - Homo sapiens в Африке оставляли первые символические захоронения. 22 тыс. лет назад - в Европе практиковали охру и украшения в погребениях. 4800 лет назад - в Лос-Миланесе кремация уже была частью ритуала. Железный век - массовое распространение кремации в Европе.

