Кремация — не для бронзового века: в Испании её практиковали уже 4800 лет назад
История погребальных обрядов на Пиренейском полуострове пополнилась сенсацией. Археологи из Университета Гранады доказали: практика кремации появилась здесь гораздо раньше, чем считалось ранее. Анализ находок в мегалитическом некрополе Лос-Миланес (провинция Альмерия, Испания) показал, что обряд сожжения тел применялся уже 4800 лет назад, в эпоху медного века. Это на полторы тысячи лет раньше прежних оценок.
Почему находка важна
До этого открытия учёные полагали, что в III тысячелетии до н. э. в Европе применялась только ингумация — захоронение тел без сожжения. Кремирование считали более поздней практикой, связанной с бронзовым и железным веком. Теперь ясно: оба обряда сосуществовали, а это говорит о культурном разнообразии и развитой социальной организации.
Что нашли в Лос-Миланесе
Исследователи изучили одну из 18 мегалитических гробниц — каменные сооружения с круглыми или овальными камерами. В 2023 году стало ясно, что это уникальное захоронение: в погребальной камере не оказалось целых скелетов, только слой костей, подвергшихся сильному воздействию огня.
Антропологи идентифицировали:
28 740 фрагментов костей,
1209 зубов,
минимум 21 человек обоих полов и всех возрастов - от младенцев до взрослых.
Большинство костных фрагментов не превышает 2 см, а их окраска варьируется от коричневой до белой. Это свидетельствует о разных условиях горения и о температуре выше 650 °C.
Как проходила кремация
Тела клали на погребальный костёр в определённом положении: следы на костях показали асимметрию воздействия жара, сильнее пострадала левая сторона.
Использовали ткани или саваны — химический анализ выявил соединения, характерные для сгорания органики.
После обряда пепел и кости собирали и переносили в мегалитическую гробницу.
Процесс занимал короткий период после смерти, а сама камера служила пантеоном около 200 лет, охватывая несколько поколений.
Таблица "Данные анализа останков"
|Показатель
|Результат
|Количество костных фрагментов
|28 740
|Количество зубов
|1209
|Минимум людей
|21
|Возраст
|от младенцев до взрослых
|Температура горения
|> 650 °C
|Особенности
|следы полировки, разные оттенки костей, асимметрия воздействия жара
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: считать кремацию поздней традицией.
Последствие: неверное понимание культурной истории.
Альтернатива: признать сосуществование разных обрядов уже в медном веке.
Ошибка: игнорировать химический анализ.
Последствие: упустить доказательства использования тканей и ритуалов.
Альтернатива: включать многопрофильные исследования (морфология + химия).
Ошибка: воспринимать захоронения как однотипные.
Последствие: упрощённая картина общества.
Альтернатива: изучать каждое место отдельно, фиксируя различия.
А что если…
А что если кремация применялась не только как погребальный обряд, но и как социальный маркер? Возможно, таким образом прощались с определёнными членами общины — лидерами, шаманами, людьми особого статуса. Разные ритуалы могли отражать разные представления о жизни после смерти.
Плюсы и минусы открытия для науки
|Плюсы
|Минусы
|Расширяет хронологию кремации
|Сложно объяснить выбор обряда
|Показывает социальную сложность общин
|Мало аналогичных находок
|Подтверждает наличие ритуала, а не случайного сожжения
|Требует пересмотра учебников и концепций
|Даёт материал для новых исследований
|Датировка ограничена одним памятником
FAQ
Когда раньше считали, что началась кремация в Европе?
Около 3300 лет назад, в бронзовом веке.
Как удалось определить возраст находки?
С помощью радиоуглеродного анализа (C14).
Зачем использовали охру или ткани?
Это, вероятно, имело ритуальное значение и подчёркивало уважение к умершему.
Мифы и правда
Миф: люди каменного века хоронили только захоронением в землю.
Правда: уже в медном веке применялась кремация.
Миф: сожжение было случайным, например, при пожаре.
Правда: следы показывают осознанный ритуал с правилами.
Миф: кремация была связана только с бронзовым и железным веком.
Правда: в Испании она практиковалась на 1500 лет раньше.
Сон и психология
Для древних людей смерть не была лишь биологическим событием. Разные формы погребения отражали представления о душе, пути в загробный мир и связи с предками. Практика кремации указывает на раннее развитие сложных обрядов и ритуального мышления.
Три интересных факта
На костях обнаружены следы соединений, свидетельствующие о сгорании тканей — древнейшая фиксация использования саванов.
В гробнице кремированные останки аккуратно собирались, что говорит о ритуальной культуре.
Период использования захоронения не превышал 200 лет, что отражает почитание нескольких поколений.
Исторический контекст
65 тыс. лет назад - Homo sapiens в Африке оставляли первые символические захоронения. 22 тыс. лет назад - в Европе практиковали охру и украшения в погребениях. 4800 лет назад - в Лос-Миланесе кремация уже была частью ритуала. Железный век - массовое распространение кремации в Европе.
