Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ученые
ученые
© https://commons.wikimedia.org by Science and Technology Facilities Council is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:28

Тайна синего цвета раскрыта: как древние охотники добывали краску, о которой мы забыли

В Германии нашли древнейший в Европе артефакт с синей краской возрастом 13 тысяч лет

Археология умеет удивлять: иногда в руках ученых оказываются вещи, которые меняют представления о том, что умели люди десятки тысяч лет назад. В Германии был найден артефакт с остатками синего пигмента, изготовленного из минерала азурита. Его возраст — около 13 тысяч лет, и это одно из древнейших свидетельств использования синей краски в Европе.

Почему синий цвет был редкостью

Палеолитическое искусство обычно ограничивалось черным, красным и желтым пигментами. Такие цвета были доступны благодаря природным минералам: охре, углю, гематиту. Синий же оставался почти недосягаемым — в пещерных росписях Европы того времени он не встречается.

Тем интереснее каждая находка, где встречается этот цвет. В Сибири на стоянке Мальта археологи нашли остатки голубого пигмента на скульптурах из бивня мамонта возрастом 23-19 тысяч лет. На Южном Урале в Каповой пещере тоже сохранились следы голубых оттенков, которым 16-19 тысяч лет.

А теперь в эту копилку добавилась Центральная Европа.

Немецкий артефакт

Объект нашли еще в 1970-х, во время раскопок в Мюльхайм-Дитесхайме близ Франкфурта-на-Майне. Долгое время считалось, что это каменная лампа, но новое исследование дало более важный результат: на поверхности сохранились частицы синего пигмента.

Команда под руководством Иззи Вишера из Орхусского университета применила сразу несколько методов анализа — от сканирующей электронной микроскопии до инфракрасной спектроскопии. Все тесты показали одно и то же: пигмент сделан из азурита, медьсодержащего минерала, залежи которого находятся всего в нескольких десятках километров от места раскопок.

"Мы исключили вероятность случайного попадания пигмента на предмет", — отметил археолог Иззи Вишер.

Сравнение редких находок

Место Возраст Цвета Материал
Стоянка Мальта (Иркутская область) 23-19 тыс. лет Голубой, синий Скульптуры из бивня
Каповая пещера (Южный Урал) 16-19 тыс. лет Небесно-голубой Пещерные росписи
Мюльхайм-Дитесхайм (Германия) ~13 тыс. лет Синий Каменный артефакт

Как именно изучали находку

  1. Отобрали микроскопические образцы пигмента.

  2. Применили электронную микроскопию для изучения структуры.

  3. Использовали рентгеновскую спектроскопию для определения состава.

  4. Провели инфракрасный анализ, подтвердивший наличие азурита.

  5. Сравнили результаты с геологическими источниками региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принять синий цвет за следы современных загрязнений.
    Последствие: неверная интерпретация находки.
    Альтернатива: проводить спектроскопический анализ.

  • Ошибка: считать предмет лампой без учета контекста.
    Последствие: потеря культурного значения.
    Альтернатива: многоуровневое изучение артефакта.

  • Ошибка: полагать, что пигмент не мог быть получен в палеолите.
    Последствие: обесценивание находки.
    Альтернатива: учитывать примеры из Сибири и Урала.

А что если…

А что если синие пигменты использовались не для живописи, а для ритуалов? Возможно, ими украшали тело или одежду. Такой вариант объясняет, почему изображения в пещерах лишены синего, а артефакты с пигментом встречаются отдельно.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает умение палеолитических людей работать с минералами Неизвестно, для чего именно применяли пигмент
Расширяет знания о цветовой палитре древнего искусства Единичная находка, мало аналогов
Подтверждает локальные источники сырья Сложно реконструировать точное назначение

FAQ

Как добывали азурит?
Вероятно, собирали на поверхности или добывали из небольших жил в близлежащих горах.

Зачем использовали синий пигмент?
Есть версии: для росписи тела, одежды или предметов ритуала.

Что лучше для анализа — химия или визуальное изучение?
Химический анализ даёт точный результат, визуальные методы только фиксируют наличие цвета.

Мифы и правда

  • Миф: палеолитическое искусство всегда монохромное.
    Правда: встречались редкие случаи синего и голубого.

  • Миф: люди того времени не могли работать с минералами.
    Правда: находка азурита показывает обратное.

  • Миф: синий цвет появился только в античности.
    Правда: его использовали уже охотники-собиратели.

Три интересных факта

  1. В Древнем Египте позже использовали искусственный пигмент "египетский синий", созданный химическим путем.

  2. В Риме ультрамарин считался самым дорогим красителем.

  3. В Средневековье синий был символом власти и божественности, но его редкость тянется из глубины тысячелетий.

Исторический контекст

23-19 тыс. лет назад — первые следы синего пигмента в Сибири.

16-19 тыс. лет назад — голубые краски в Каповой пещере.

13 тыс. лет назад — артефакт с азуритом в Германии.

Античность — использование ультрамарина и библейского синего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Франции нашли древнейшие бусины из раковин возрастом более 40 тысяч лет сегодня в 16:47

Неандертальцы были модниками? Найдены древние бусы, которые перевернули представление

Археологи во Франции нашли на стоянке Сен-Сезер древнейшие бусины из раковин моллюсков. Их возраст превышает 40 тысяч лет.

Читать полностью » В некрополе Ихэ-Нур нашли доказательства смешения народов в древнем Китае сегодня в 16:24

ДНК древних элит перевернула историю: как кочевники связали север и юг Китая

Генетики расшифровали ДНК знати сяньби из некрополя Ихэ-Нур. Оказалось, элита Северной Вэй имела как амурские, так и южноазиатские корни.

Читать полностью » Учёные прогнозируют почти полное исчезновение альпийских ледников к концу текущего века сегодня в 15:12

Альпы на диете: горы сбрасывают лёд быстрее, чем люди килограммы

Ледники Альп стремительно исчезают. Учёные предупреждают: если мир не сократит выбросы, к концу века от них почти ничего не останется.

Читать полностью » Археологи нашли гробницу Менодоры в древнем Силлионе и раскрыли её роль — Мурат Таскиран сегодня в 14:12

Когда личная драма строит города: вдова из Анталии вложила горе в камень

Археологи в Анталье нашли гробницу Менодоры — женщины, преобразившей древний Силлион. Её судьба доказывает: личная трагедия может изменить историю целого города.

Читать полностью » Стволовые клетки превратили в органоиды для моделирования болезней почек сегодня в 13:05

Когда пробирка заменит доноров: искусственные почки впервые выделили мочу у мышей

Учёные научились выращивать органоиды почек, которые фильтруют кровь и даже выделяют мочу. Это первый шаг к будущим трансплантациям.

Читать полностью » Генетические особенности туркана помогают переносить жару и мясной рацион — Жюльен Эролес сегодня в 12:05

Кочевники с суперспособностями: как народ туркана победил жару, но столкнулся с риском цивилизации

Генетический секрет народа туркана помогает им выживать в жаркой пустыне. Учёные выяснили, почему эти же гены в городах становятся источником болезней.

Читать полностью » Локализация жира определяет риск нейродегенеративных заболеваний и когнитивных нарушений сегодня в 11:05

Лишние сантиметры на животе опаснее, чем кажется: висцеральный жир разрушает связи в мозге

Жир в теле по-разному влияет на мозг: от памяти до эмоций. Почему особенно опасен висцеральный жир и как другие его виды меняют наше поведение и когнитивные функции?

Читать полностью » Биореактор с вертикальными колесами сохраняет лечебные свойства внеклеточных пузырьков — профессор Ян Ли сегодня в 10:05

"Клеточные грузовики" вышли на конвейер: биореактор увеличил выпуск целебных пузырьков в 3 раза

Учёные научились в 2-3 раза увеличивать производство внеклеточных везикул с помощью вращающегося биореактора. Это открывает путь к массовой регенеративной терапии.

Читать полностью »

Новости
Еда

Запекание сохраняет больше пользы, чем варка: эксперты о приготовлении свеклы
Красота и здоровье

Виктор Бикинеев рассказал, как безопасно начинать моржевание в ледяной воде
Культура и шоу-бизнес

Роман Анджея Сапковского "Перекрёсток воронов" разошёлся тиражом 3000 экземпляров в день премьеры
Авто и мото

Автоэксперт Вячеслав Субботин, какие ошибки водителей изнашивают сцепление
Красота и здоровье

Исследование: регулярные промывания носа почти вдвое уменьшают частоту отитов у детей
Технологии

Бывшие сотрудники OpenAI выразили обеспокоенность запуском Sora
Красота и здоровье

Побочные эффекты лекарств от гипертонии включают кашель и отёки
Общество

Эксперт Алексей Курочкин рассказал о правилах защиты аккаунтов от взлома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet