Вот что на самом деле нужно будущей маме-собаке: эти простые правила ухода облегчат все

Беременность у собаки — важный период, требующий особого внимания владельца. От правильного ухода зависит здоровье будущей мамы и щенков. Сбалансированное питание, умеренные нагрузки и своевременные визиты к ветеринару помогут пройти этот этап максимально спокойно.

Первые признаки беременности у собаки

увеличение аппетита или наоборот его снижение в первые недели;

набухание сосков и изменение их окраски;

более спокойное поведение;

рост живота ближе ко второй половине срока.

Окончательно подтвердить беременность можно только с помощью УЗИ у ветеринара.

Уход и условия содержания

Беременной собаке необходим покой и комфорт. Следите, чтобы у неё было мягкое место для отдыха, защищённое от сквозняков. Стрессовые ситуации (громкие звуки, переезды) желательно исключить.

Питание

В первые 4 недели рацион обычно не меняют. Со второй половины срока корм увеличивают на 25-30 %. Подойдут специализированные корма для беременных и кормящих собак либо качественные корма для щенков — они богаты белком и кальцием. Не рекомендуется давать сырую рыбу, кости и жирное мясо.

Физическая активность

Лёгкие прогулки на свежем воздухе обязательны.

Исключите прыжки, активные игры и перегрев.

С середины срока сокращайте нагрузку, чтобы собака не уставала.

Ветеринарное сопровождение

Первое посещение врача — на 3-4 неделе для подтверждения беременности.

Повторное — ближе к родам, для оценки состояния щенков.

Обязательно проговорите план вакцинации и обработки от паразитов.

А что если…

А что если собака ожидает слишком много щенков? В этом случае роды могут быть осложнёнными, и ветеринар может рекомендовать кесарево сечение. Поэтому особенно важно регулярно консультироваться со специалистом.

FAQ

Сколько длится беременность у собаки?

Обычно 58-65 дней, в среднем около 63.

Нужно ли менять корм на домашнюю пищу?

Нет, лучше использовать качественный готовый корм с нужными добавками.

Когда начинать готовить место для щенения?

За 2-3 недели до предполагаемых родов.

Мифы и правда

Миф: беременной собаке нужно вдвое больше еды.

Правда: рацион увеличивают постепенно и только во второй половине срока.

Миф: гулять с беременной собакой нельзя.

Правда: прогулки нужны, но спокойные и короткие.

Миф: роды всегда проходят легко.

Правда: иногда требуется помощь ветеринара.

3 интересных факта