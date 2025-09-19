Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Беременность у собаки
Беременность у собаки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:13

Вот что на самом деле нужно будущей маме-собаке: эти простые правила ухода облегчат все

Беременные собаки нуждаются в сбалансированном питании и лёгких прогулках

Беременность у собаки — важный период, требующий особого внимания владельца. От правильного ухода зависит здоровье будущей мамы и щенков. Сбалансированное питание, умеренные нагрузки и своевременные визиты к ветеринару помогут пройти этот этап максимально спокойно.

Первые признаки беременности у собаки

  • увеличение аппетита или наоборот его снижение в первые недели;

  • набухание сосков и изменение их окраски;

  • более спокойное поведение;

  • рост живота ближе ко второй половине срока.

Окончательно подтвердить беременность можно только с помощью УЗИ у ветеринара.

Уход и условия содержания

Беременной собаке необходим покой и комфорт. Следите, чтобы у неё было мягкое место для отдыха, защищённое от сквозняков. Стрессовые ситуации (громкие звуки, переезды) желательно исключить.

Питание

  1. В первые 4 недели рацион обычно не меняют.

  2. Со второй половины срока корм увеличивают на 25-30 %.

  3. Подойдут специализированные корма для беременных и кормящих собак либо качественные корма для щенков — они богаты белком и кальцием.

  4. Не рекомендуется давать сырую рыбу, кости и жирное мясо.

Физическая активность

  • Лёгкие прогулки на свежем воздухе обязательны.

  • Исключите прыжки, активные игры и перегрев.

  • С середины срока сокращайте нагрузку, чтобы собака не уставала.

Ветеринарное сопровождение

  • Первое посещение врача — на 3-4 неделе для подтверждения беременности.

  • Повторное — ближе к родам, для оценки состояния щенков.

  • Обязательно проговорите план вакцинации и обработки от паразитов.

А что если…

А что если собака ожидает слишком много щенков? В этом случае роды могут быть осложнёнными, и ветеринар может рекомендовать кесарево сечение. Поэтому особенно важно регулярно консультироваться со специалистом.

FAQ

Сколько длится беременность у собаки?
Обычно 58-65 дней, в среднем около 63.

Нужно ли менять корм на домашнюю пищу?
Нет, лучше использовать качественный готовый корм с нужными добавками.

Когда начинать готовить место для щенения?
За 2-3 недели до предполагаемых родов.

Мифы и правда

  • Миф: беременной собаке нужно вдвое больше еды.
    Правда: рацион увеличивают постепенно и только во второй половине срока.

  • Миф: гулять с беременной собакой нельзя.
    Правда: прогулки нужны, но спокойные и короткие.

  • Миф: роды всегда проходят легко.
    Правда: иногда требуется помощь ветеринара.

3 интересных факта

  1. Мелкие породы чаще рожают больше щенков, чем крупные.

  2. У некоторых собак возможен токсикоз в начале беременности.

  3. Щенки начинают шевелиться в животе примерно с 35-го дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары объяснили, как помочь питомцам при тревожности из-за разлуки сегодня в 18:11

Питомцы тоже страдают от одиночества: вот как помочь им легче его перенести

Что делать, если питомец боится оставаться один? Советы, которые помогут снизить тревожность у собак и кошек.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, как выбрать переноску для кошки или собаки сегодня в 17:39

Жёсткая, мягкая, на колёсах или рюкзак: вот как выбрать лучшую переноску без лишних затрат

Как выбрать переноску для кошки или собаки: жёсткие и мягкие модели, рюкзаки и клетки — что подойдёт именно вашему питомцу.

Читать полностью » Установка аквариума в офисе улучшает атмосферу для клиентов и укрепляет связи в коллективе сегодня в 16:58

Офис без аквариума — это вчера: почему рыбки сплачивают команду лучше любой корпоративки

Как аквариум в офисе влияет на сотрудников, клиентов и даже здоровье? Пять причин, почему эта деталь меняет атмосферу на работе.

Читать полностью » Уход за лапами собаки: правила мытья и профилактика повреждений сегодня в 16:01

Мыть лапы собаки шампунем каждый день? Вот когда это необходимо — и когда вредно

Мытьё лап собаки — не формальность, а важный уход. Узнайте, как правильно проводить процедуру и какие ошибки могут навредить питомцу.

Читать полностью » Плюсы и минусы породы такса: преимущества и риски для владельцев сегодня в 15:53

Упрямая, но преданная: что нужно знать, прежде чем завести таксу

Очаровательные "собачки-сосиски" давно завоевали сердца людей. Узнайте историю породы, её характер и секреты правильного ухода.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему кошки кусаются и как отучить их сегодня в 15:26

Внезапный укус — катастрофа? Вот как превратить кошку в пушистого ангела за неделю

Анонс: Почему кошка кусает без предупреждения? На самом деле сигналы есть всегда — нужно лишь научиться их видеть и правильно реагировать.

Читать полностью » Ветеринарные центры рекомендовали наборы для выращивания зелени в домашних условиях для кошек сегодня в 14:47

Трава для кошек: мифы развенчаны — вот почему без неё ваш питомец может страдать

Как превратить подоконник в зелёный уголок для питомца? Простые советы и неожиданные факты о пользе травки для кошек ждут вас здесь.

Читать полностью » Ошибки в уходе за клювом попугая: последствия и безопасные альтернативы сегодня в 14:30

Клюв попугая растёт как ногти: но без вашей помощи он превратится в настоящую проблему

Почему попугай не всегда справляется с уходом за клювом сам? Разбираемся в причинах, ошибках и правильных способах помочь пернатому.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Медицинский эксперт Зорина: координационные упражнения снижают риск падений
Спорт и фитнес

Асаны йоги укрепляют пресс и стабилизируют корпус — мнение специалистов
Технологии

Google встроила искусственный интеллект Gemini в браузер Chrome
Культура и шоу-бизнес

Холзи заявила, что Columbia Records не разрешает выпуск нового альбома
Авто и мото

Один из самых маленьких спорткаров XX века Goggomobil Dart появится на торгах Mecum
Туризм

Протесты в Куско заблокировали железную дорогу к Мачу-Пикчу
Наука

Aedes aegypti адаптировался к жизни рядом с людьми около 5000 лет назад в Африке
Дом

Ошибки при использовании капсул для посудомойки и их последствия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet