Вот что на самом деле нужно будущей маме-собаке: эти простые правила ухода облегчат все
Беременность у собаки — важный период, требующий особого внимания владельца. От правильного ухода зависит здоровье будущей мамы и щенков. Сбалансированное питание, умеренные нагрузки и своевременные визиты к ветеринару помогут пройти этот этап максимально спокойно.
Первые признаки беременности у собаки
-
увеличение аппетита или наоборот его снижение в первые недели;
-
набухание сосков и изменение их окраски;
-
более спокойное поведение;
-
рост живота ближе ко второй половине срока.
Окончательно подтвердить беременность можно только с помощью УЗИ у ветеринара.
Уход и условия содержания
Беременной собаке необходим покой и комфорт. Следите, чтобы у неё было мягкое место для отдыха, защищённое от сквозняков. Стрессовые ситуации (громкие звуки, переезды) желательно исключить.
Питание
-
В первые 4 недели рацион обычно не меняют.
-
Со второй половины срока корм увеличивают на 25-30 %.
-
Подойдут специализированные корма для беременных и кормящих собак либо качественные корма для щенков — они богаты белком и кальцием.
-
Не рекомендуется давать сырую рыбу, кости и жирное мясо.
Физическая активность
-
Лёгкие прогулки на свежем воздухе обязательны.
-
Исключите прыжки, активные игры и перегрев.
-
С середины срока сокращайте нагрузку, чтобы собака не уставала.
Ветеринарное сопровождение
-
Первое посещение врача — на 3-4 неделе для подтверждения беременности.
-
Повторное — ближе к родам, для оценки состояния щенков.
-
Обязательно проговорите план вакцинации и обработки от паразитов.
А что если…
А что если собака ожидает слишком много щенков? В этом случае роды могут быть осложнёнными, и ветеринар может рекомендовать кесарево сечение. Поэтому особенно важно регулярно консультироваться со специалистом.
FAQ
Сколько длится беременность у собаки?
Обычно 58-65 дней, в среднем около 63.
Нужно ли менять корм на домашнюю пищу?
Нет, лучше использовать качественный готовый корм с нужными добавками.
Когда начинать готовить место для щенения?
За 2-3 недели до предполагаемых родов.
Мифы и правда
-
Миф: беременной собаке нужно вдвое больше еды.
Правда: рацион увеличивают постепенно и только во второй половине срока.
-
Миф: гулять с беременной собакой нельзя.
Правда: прогулки нужны, но спокойные и короткие.
-
Миф: роды всегда проходят легко.
Правда: иногда требуется помощь ветеринара.
3 интересных факта
-
Мелкие породы чаще рожают больше щенков, чем крупные.
-
У некоторых собак возможен токсикоз в начале беременности.
-
Щенки начинают шевелиться в животе примерно с 35-го дня.
