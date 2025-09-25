Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equate_Ibuprofen_Pills_and_Meijer_Aceteminophen_Caplets.JPG by ParentingPatch
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:38

Ибупрофен только наполовину безопасен: почему третий триместр ставит запрет

Врач Балалаева: ибупрофен противопоказан в третьем триместре из-за риска для плода

Во время беременности вопрос выбора лекарств становится особенно важным. Многие привычные препараты могут оказывать влияние на развитие плода, поэтому принимать их нужно с осторожностью и только по назначению врача.

Какие обезболивающие и жаропонижающие допустимы

По словам специалистов, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) можно применять в ограниченных количествах, но только в первом и втором триместрах. В третьем их использование противопоказано — возрастает риск преждевременного закрытия артериального протока у плода, что может привести к нарушениям кровообращения.

"При этом необходимо помнить, что ибупрофен и напроксен могут вызвать другие риски, такие как гипертензия плода", — уточнила врач-клинический фармаколог Мария Балалаева.

Ацетилсалициловая кислота в низких дозах назначается исключительно по показаниям врача, например, для профилактики преэклампсии.

Парацетамол: можно ли считать его безопасным?

Парацетамол остаётся одним из самых назначаемых препаратов беременным. Его используют как анальгетик и жаропонижающее. Однако длительный и частый приём связывают с возможным повышением риска развития у ребёнка аутизма и синдрома дефицита внимания (СДВГ).

"Есть когортные исследования и метаанализы, указывающие на связь повышения риска аутизма и СДВГ при применении парацетамола. К примеру, у детей с высокими уровнями парацетамола в пуповинной крови риск развития аутизма в 3,62 раза выше", — пояснила Балалаева.

При этом эксперт подчеркнула: речь идёт об ассоциации, а не доказанном факте. Большинство исследований носили наблюдательный характер, и на результат могли повлиять сопутствующие факторы — инфекции, воспалительные процессы или боль, из-за которых женщины принимали лекарство.

Лекарства, которые строго противопоказаны

Некоторые препараты категорически запрещены при беременности. В первую очередь это вальпроевая кислота, которая может приводить к врождённым порокам развития, когнитивным нарушениям и повышать риск аутизма.

Под подозрением находятся и некоторые антидепрессанты. Данные о них противоречивы, поэтому необходимы дальнейшие исследования.

Сравнение: препараты и их влияние во время беременности

Препарат Разрешённость Возможные риски
Парацетамол Допустим в ограниченных дозах Возможная связь с СДВГ и аутизмом (не доказана)
Ибупрофен, напроксен 1-2 триместр, ограниченно Гипертензия плода, риск в 3-м триместре
Ацетилсалициловая кислота Только по показаниям врача Кровотечения, нарушения развития
Вальпроевая кислота Строго противопоказана Аутизм, когнитивные нарушения, врождённые пороки
Некоторые антидепрессанты Данные противоречивы Возможное негативное влияние на развитие плода

Советы шаг за шагом: как безопасно принимать лекарства при беременности

  1. При любых симптомах сначала консультируйтесь с врачом.

  2. Используйте минимальную эффективную дозу.

  3. Не продлевайте курс дольше рекомендованного.

  4. Сохраняйте дневник приёма лекарств, чтобы отслеживать реакцию организма.

  5. По возможности выбирайте немедикаментозные методы: отдых, тёплое питьё, дыхательные практики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Самовольный приём НПВС → риск осложнений у плода → обязательная консультация врача.

  • Длительный приём парацетамола → возможные когнитивные нарушения → кратковременный приём при высокой температуре.

  • Применение противопоказанных препаратов → врождённые пороки → безопасные аналоги по назначению специалиста.

А что если…

Беременной женщине нужно снять боль или сбить температуру ночью, а обратиться к врачу сразу невозможно? В таком случае допускается минимальная разовая доза парацетамола, но при первой возможности нужно получить консультацию специалиста.

FAQ

Можно ли пить парацетамол каждый день при беременности?
Нет, только кратковременно и при необходимости, так как при длительном приёме возможны риски.

Что безопаснее: ибупрофен или парацетамол?
В 1-2 триместре допустимы оба препарата в ограниченных дозах, но парацетамол чаще назначают из-за большего опыта применения.

Какие лекарства строго запрещены?
Вальпроевая кислота, а также некоторые антидепрессанты. Их применение связано с тяжёлыми последствиями для плода.

Мифы и правда

  • Миф: все обезболивающие опасны при беременности.
    Правда: некоторые допустимы в минимальных дозах и под контролем врача.

  • Миф: парацетамол абсолютно безопасен.
    Правда: его связь с когнитивными нарушениями у детей изучается, поэтому важна умеренность.

  • Миф: народные средства лучше любых лекарств.
    Правда: многие травы тоже могут быть опасны для плода.

Сон и психология

Сильная боль или высокая температура во время беременности могут вызывать стресс, а это само по себе негативно влияет на ребёнка. Поэтому важно не терпеть неприятные симптомы, а вовремя обращаться за медицинской помощью и использовать безопасные методы лечения.

