Ибупрофен только наполовину безопасен: почему третий триместр ставит запрет
Во время беременности вопрос выбора лекарств становится особенно важным. Многие привычные препараты могут оказывать влияние на развитие плода, поэтому принимать их нужно с осторожностью и только по назначению врача.
Какие обезболивающие и жаропонижающие допустимы
По словам специалистов, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) можно применять в ограниченных количествах, но только в первом и втором триместрах. В третьем их использование противопоказано — возрастает риск преждевременного закрытия артериального протока у плода, что может привести к нарушениям кровообращения.
"При этом необходимо помнить, что ибупрофен и напроксен могут вызвать другие риски, такие как гипертензия плода", — уточнила врач-клинический фармаколог Мария Балалаева.
Ацетилсалициловая кислота в низких дозах назначается исключительно по показаниям врача, например, для профилактики преэклампсии.
Парацетамол: можно ли считать его безопасным?
Парацетамол остаётся одним из самых назначаемых препаратов беременным. Его используют как анальгетик и жаропонижающее. Однако длительный и частый приём связывают с возможным повышением риска развития у ребёнка аутизма и синдрома дефицита внимания (СДВГ).
"Есть когортные исследования и метаанализы, указывающие на связь повышения риска аутизма и СДВГ при применении парацетамола. К примеру, у детей с высокими уровнями парацетамола в пуповинной крови риск развития аутизма в 3,62 раза выше", — пояснила Балалаева.
При этом эксперт подчеркнула: речь идёт об ассоциации, а не доказанном факте. Большинство исследований носили наблюдательный характер, и на результат могли повлиять сопутствующие факторы — инфекции, воспалительные процессы или боль, из-за которых женщины принимали лекарство.
Лекарства, которые строго противопоказаны
Некоторые препараты категорически запрещены при беременности. В первую очередь это вальпроевая кислота, которая может приводить к врождённым порокам развития, когнитивным нарушениям и повышать риск аутизма.
Под подозрением находятся и некоторые антидепрессанты. Данные о них противоречивы, поэтому необходимы дальнейшие исследования.
Сравнение: препараты и их влияние во время беременности
|Препарат
|Разрешённость
|Возможные риски
|Парацетамол
|Допустим в ограниченных дозах
|Возможная связь с СДВГ и аутизмом (не доказана)
|Ибупрофен, напроксен
|1-2 триместр, ограниченно
|Гипертензия плода, риск в 3-м триместре
|Ацетилсалициловая кислота
|Только по показаниям врача
|Кровотечения, нарушения развития
|Вальпроевая кислота
|Строго противопоказана
|Аутизм, когнитивные нарушения, врождённые пороки
|Некоторые антидепрессанты
|Данные противоречивы
|Возможное негативное влияние на развитие плода
Советы шаг за шагом: как безопасно принимать лекарства при беременности
-
При любых симптомах сначала консультируйтесь с врачом.
-
Используйте минимальную эффективную дозу.
-
Не продлевайте курс дольше рекомендованного.
-
Сохраняйте дневник приёма лекарств, чтобы отслеживать реакцию организма.
-
По возможности выбирайте немедикаментозные методы: отдых, тёплое питьё, дыхательные практики.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Самовольный приём НПВС → риск осложнений у плода → обязательная консультация врача.
-
Длительный приём парацетамола → возможные когнитивные нарушения → кратковременный приём при высокой температуре.
-
Применение противопоказанных препаратов → врождённые пороки → безопасные аналоги по назначению специалиста.
А что если…
Беременной женщине нужно снять боль или сбить температуру ночью, а обратиться к врачу сразу невозможно? В таком случае допускается минимальная разовая доза парацетамола, но при первой возможности нужно получить консультацию специалиста.
FAQ
Можно ли пить парацетамол каждый день при беременности?
Нет, только кратковременно и при необходимости, так как при длительном приёме возможны риски.
Что безопаснее: ибупрофен или парацетамол?
В 1-2 триместре допустимы оба препарата в ограниченных дозах, но парацетамол чаще назначают из-за большего опыта применения.
Какие лекарства строго запрещены?
Вальпроевая кислота, а также некоторые антидепрессанты. Их применение связано с тяжёлыми последствиями для плода.
Мифы и правда
-
Миф: все обезболивающие опасны при беременности.
Правда: некоторые допустимы в минимальных дозах и под контролем врача.
-
Миф: парацетамол абсолютно безопасен.
Правда: его связь с когнитивными нарушениями у детей изучается, поэтому важна умеренность.
-
Миф: народные средства лучше любых лекарств.
Правда: многие травы тоже могут быть опасны для плода.
Сон и психология
Сильная боль или высокая температура во время беременности могут вызывать стресс, а это само по себе негативно влияет на ребёнка. Поэтому важно не терпеть неприятные симптомы, а вовремя обращаться за медицинской помощью и использовать безопасные методы лечения.
