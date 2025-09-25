Ибупрофен только наполовину безопасен: почему третий триместр ставит запрет

Во время беременности вопрос выбора лекарств становится особенно важным. Многие привычные препараты могут оказывать влияние на развитие плода, поэтому принимать их нужно с осторожностью и только по назначению врача.

Какие обезболивающие и жаропонижающие допустимы

По словам специалистов, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) можно применять в ограниченных количествах, но только в первом и втором триместрах. В третьем их использование противопоказано — возрастает риск преждевременного закрытия артериального протока у плода, что может привести к нарушениям кровообращения.

"При этом необходимо помнить, что ибупрофен и напроксен могут вызвать другие риски, такие как гипертензия плода", — уточнила врач-клинический фармаколог Мария Балалаева.

Ацетилсалициловая кислота в низких дозах назначается исключительно по показаниям врача, например, для профилактики преэклампсии.

Парацетамол: можно ли считать его безопасным?

Парацетамол остаётся одним из самых назначаемых препаратов беременным. Его используют как анальгетик и жаропонижающее. Однако длительный и частый приём связывают с возможным повышением риска развития у ребёнка аутизма и синдрома дефицита внимания (СДВГ).

"Есть когортные исследования и метаанализы, указывающие на связь повышения риска аутизма и СДВГ при применении парацетамола. К примеру, у детей с высокими уровнями парацетамола в пуповинной крови риск развития аутизма в 3,62 раза выше", — пояснила Балалаева.

При этом эксперт подчеркнула: речь идёт об ассоциации, а не доказанном факте. Большинство исследований носили наблюдательный характер, и на результат могли повлиять сопутствующие факторы — инфекции, воспалительные процессы или боль, из-за которых женщины принимали лекарство.

Лекарства, которые строго противопоказаны

Некоторые препараты категорически запрещены при беременности. В первую очередь это вальпроевая кислота, которая может приводить к врождённым порокам развития, когнитивным нарушениям и повышать риск аутизма.

Под подозрением находятся и некоторые антидепрессанты. Данные о них противоречивы, поэтому необходимы дальнейшие исследования.

Сравнение: препараты и их влияние во время беременности