Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Доула поддерживает женщину в родах
Доула поддерживает женщину в родах
© роды, доула, поддержка, беременность, роддом, материнство by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:57

Аборт под запретом уговоров: в Кировской области начали действовать новые правила

В Кировской области вступил в силу закон, запрещающий уговаривать женщин на аборт

С 1 сентября в Кировской области вступил в силу новый закон, который запрещает уговаривать беременных женщин на аборт. Документ направлен на защиту прав будущих матерей и предусматривает серьёзные финансовые санкции за нарушение — штраф до одного миллиона рублей. При этом врачи, как и прежде, имеют право давать женщинам полную медицинскую информацию о состоянии здоровья и возможных процедурах.

Что именно запрещает закон

Принятый депутатами регионального парламента закон чётко разграничивает понятия "уговоры" и "медицинская консультация".

Под склонением к аборту понимаются любые целенаправленные действия, направленные на то, чтобы убедить женщину отказаться от беременности. Это может выражаться в:

  • подкупе, когда предлагается материальное вознаграждение за согласие на прерывание беременности;

  • обмане, если женщину вводят в заблуждение относительно последствий или возможностей лечения;

  • шантажe или угрозах;

  • навязывании решения об аборте под видом медицинской необходимости без подтверждённых показаний.

Особенно строго закон относится к случаям, когда аборт рассматривается как способ незаконного заработка или оказывается под давлением со стороны частных клиник.

"Задача закона — защитить женщин от манипуляций, сохранить за ними право на осознанный выбор и безопасность", — подчеркнули в правительстве Кировской области.

Что не попадает под запрет

Закон не ограничивает деятельность врачей. Медицинская консультация по-прежнему разрешена — это профессиональная обязанность гинекологов и терапевтов. Врачи обязаны:

  • информировать пациентку о медицинских показаниях для прерывания беременности (если они есть);

  • рассказать о рисках и возможных осложнениях;

  • ознакомить женщину с доступными мерами социальной поддержки, пособиями и льготами.

Таким образом, ключевое различие между "уговором" и консультацией заключается в мотиве и способе подачи информации: врач информирует, а не убеждает.

Ответственность за нарушение

За склонение женщины к аборту предусмотрен административный штраф:

  • для граждан — до 100 тысяч рублей,

  • для должностных лиц — до 300 тысяч рублей,

  • для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

По данным регионального Роспотребнадзора, с момента вступления закона в силу ни одного случая нарушения не зафиксировано. Ни пациентки, ни медицинские организации не жаловались на давление.

Поддержка для беременных

Наряду с новыми мерами контроля в области активно развивается система социальной и психологической помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Сегодня в Кировской области функционируют 44 кабинета медико-социальной помощи при женских консультациях. Здесь будущие мамы могут получить поддержку специалистов — психологов, социальных работников и юристов.

На базе Кировского областного перинатального центра работает специализированный центр, где консультируют женщин по медицинским, психологическим и правовым вопросам, связанным с беременностью и родами.

Новые методы работы с пациентками

Медики региона применяют особые речевые модули - это часть методики, разработанной Министерством здравоохранения РФ. Она помогает врачу корректно общаться с женщинами, которые сомневаются в сохранении беременности, и формировать позитивное отношение к материнству.

Перед проведением процедуры действует правило "недели тишины" - женщина получает время, чтобы обдумать решение. Ей предлагают пройти доабортное анкетирование, которое помогает понять причины сомнений и подобрать индивидуальную поддержку.

В помощь пациенткам создан "маршрутный лист" - компактный путеводитель с QR-кодом, ведущим на сайты, где собрана информация о федеральных и региональных пособиях, льготах и службах поддержки.

Технологии и мотивация

С 2025 года в регионе внедрена система мотивационного анкетирования. Разработанная совместно Минздравом России и Агентством стратегических инициатив, она позволяет женщине после заполнения онлайн-анкеты получить персональные рекомендации и контакты служб помощи.

Информацию о возможностях поддержки можно найти:

  • у гинеколога на приёме,

  • в кабинетах медико-социальной помощи,

  • на стендах в женских консультациях,

  • на официальных сайтах медицинских организаций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Давить на женщину при принятии решения о беременности.
    Последствие: Нарушение закона и крупный штраф.
    Альтернатива: Проводить корректные консультации, основанные на медицинских данных и уважении к выбору пациентки.

  • Ошибка: Не информировать женщину о социальных пособиях.
    Последствие: Потеря доверия и рост числа отказов от беременности.
    Альтернатива: Своевременно предоставлять полную информацию о поддержке.

  • Ошибка: Оставлять женщин без психологической помощи.
    Последствие: Повышение уровня стресса и эмоциональных кризисов.
    Альтернатива: Развитие сети кабинетов медико-социальной поддержки.

Комплексный подход

Система, выстроенная в Кировской области, сочетает запретительные меры и помощь, что позволяет найти баланс между защитой прав женщин и заботой об их здоровье. Такой подход получил положительные отзывы не только у медиков, но и у самих пациенток.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Екатерина Титова предупредила, что частое употребление роллов вредно для желудка сегодня в 10:49
Роллы под ударом: врачи рассказали, чем японская еда опасна для желудка

Врачи предупредили: привычные роллы и суши не так безобидны, как кажется. Почему японская еда тяжело усваивается, кому она противопоказана и как сделать ужин безопасным — читайте в материале.

Читать полностью » Во Владимирской области за девять месяцев выявлено 603 случая рака молочной железы сегодня в 10:26
Розовый октябрь напоминает: рак груди можно победить, если не молчать

Октябрь во всём мире называют «Розовым месяцем» — временем осведомлённости о раке груди. Как защитить себя, пройти диагностику и какие инновации спасают жизни, — рассказываем в материале.

Читать полностью » Полезные жиры и антиоксиданты помогают сохранить упругость и увлажнённость кожи — специалисты сегодня в 10:05
Секрет вечной молодости найден — и это не ботокс: как еда влияет на кожу сильнее ухода

Секрет здоровой и сияющей кожи — не только в кремах, но и в правильных продуктах. Узнайте, какие витамины и жиры действительно замедляют старение изнутри.

Читать полностью » Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают упадок энергии — специалисты сегодня в 8:05
Хочешь остаться бодрым — смени гарнир: еда, которая не усыпляет, а заряжает энергией

Если после еды вас клонит в сон — дело не только в порциях. Узнайте, какие продукты вызывают усталость и как сохранить бодрость после обеда.

Читать полностью » Аллерголог Наталья Попова предупредила об опасности жевательного мармелада для детей сегодня в 7:49
Яркие мишки с тёмной стороной: что скрывают в себе жевательные мармеладки

Аллерголог Наталья Попова рассказала, почему жевательный мармелад опасен для зубов и фигуры, и предложила полезную альтернативу — домашний десерт без сахара и добавок.

Читать полностью » В Тюменской области открыто более 1,3 тысячи вакансий в сфере здравоохранения сегодня в 7:35
Тюменская область зовёт врачей: зарплаты выросли, а жильё дают почти даром

В Тюменской области открыто свыше 24 тысяч вакансий, из них более 1,3 тысячи — в медицине. Какие специалисты сегодня особенно востребованы и какие условия им предлагают — читайте в материале.

Читать полностью » Дмитрий Молодой объяснил, почему у детей чаще развивается отит и как его распознать сегодня в 7:11
Болит ухо у ребёнка: врач объяснил, что делать и когда нельзя греть

Что делать, если у ребёнка заболело ухо? Врач скорой помощи Дмитрий Молодой объяснил, как правильно помочь малышу при отите и когда нужно срочно обращаться к врачу.

Читать полностью » Двадцать минут сна днём помогают мозгу восстановиться — Татьяна Крымцева сегодня в 7:05
Переутомление убивает тише, чем сигареты: как короткий сон защищает мозг и сердце

Всего 20 минут дневного сна могут заменить чашку кофе, улучшить память и даже защитить сердце — рассказываем, как правильно вздремнуть.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнеры рассказали, как правильно организовать гардеробную в квартире
Красота и здоровье
В Башкирии за семь лет врачи "поездов здоровья" приняли свыше 800 тысяч пациентов
Спорт и фитнес
Бодибилдер Стэн Эффердинг объяснил, в какой позе мышцы лучше всего восстанавливаются после тренировок
Еда
Курица со шпинатом в сливочном соусе подходит для повседневного ужина и для праздничного стола
Еда
Салат из белых грибов и курицы с добавлением арахиса получается сытным, оригинальным и гармоничным
Садоводство
Спаржевая фасоль осенью остаётся урожайной при правильной агротехнике — эксперты-овощеводы
Еда
Индейка с луком и морковью сохраняет сочность при жарке на сковороде
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер показал комплекс упражнений для полноценной тренировки тела без спортзала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet