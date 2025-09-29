Две полоски начинаются раньше: что должен сделать каждый до беременности

Планирование семьи — это важный этап, который начинается задолго до появления двух полосок на тесте. Врачи отмечают, что грамотная подготовка позволяет значительно увеличить шансы на успешное зачатие и рождение здорового малыша. Для этого будущим родителям необходимо пройти комплексное обследование, отказаться от вредных привычек и уделить внимание питанию и режиму дня.

"Комплексное обследование женщины и мужчины позволяет оценить общее состояние здоровья, выявить скрытые инфекции, гормональные нарушения, то есть значительно повысить шансы на зачатие и рождение здорового ребенка", — сказала главный врач Новосибирского Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Анна Вятчинина.

Подготовка пары к зачатию

Оптимальный срок для начала планирования — не менее чем за полгода до предполагаемого зачатия. В этот период будущие родители должны пересмотреть образ жизни: наладить сон, снизить уровень стресса, включить в рацион продукты с витаминами и микроэлементами, а также отказаться от алкоголя и курения.

Помимо изменения привычек, важно пройти медицинские чекапы — для мужчин и женщин они отличаются.

Сравнение обследований