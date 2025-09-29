Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
беременная девушка
беременная девушка
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:12

Две полоски начинаются раньше: что должен сделать каждый до беременности

Врач Анна Вятчинина рассказала, как правильно подготовиться к зачатию ребёнка

Планирование семьи — это важный этап, который начинается задолго до появления двух полосок на тесте. Врачи отмечают, что грамотная подготовка позволяет значительно увеличить шансы на успешное зачатие и рождение здорового малыша. Для этого будущим родителям необходимо пройти комплексное обследование, отказаться от вредных привычек и уделить внимание питанию и режиму дня.

"Комплексное обследование женщины и мужчины позволяет оценить общее состояние здоровья, выявить скрытые инфекции, гормональные нарушения, то есть значительно повысить шансы на зачатие и рождение здорового ребенка", — сказала главный врач Новосибирского Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Анна Вятчинина.

Подготовка пары к зачатию

Оптимальный срок для начала планирования — не менее чем за полгода до предполагаемого зачатия. В этот период будущие родители должны пересмотреть образ жизни: наладить сон, снизить уровень стресса, включить в рацион продукты с витаминами и микроэлементами, а также отказаться от алкоголя и курения.

Помимо изменения привычек, важно пройти медицинские чекапы — для мужчин и женщин они отличаются.

Сравнение обследований

Этап Женщины Мужчины
Консультации гинеколог, терапевт, эндокринолог, при необходимости стоматолог, ЛОР, офтальмолог, генетик уролог-андролог
Анализы общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, инфекции, ToRCH, гормоны (ФСГ, ЛГ, АМГ, ТТГ, Т4 св.), ВИЧ, сифилис, гепатиты общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, инфекции, гормоны (ФСГ, ЛГ, тестостерон, пролактин), ВИЧ, сифилис, гепатиты
Дополнительно определение группы крови и резус-фактора, свертываемость крови, УЗИ органов малого таза, молочных желез, щитовидки, ЭКГ, флюорография определение группы крови и резус-фактора, спермограмма

Советы шаг за шагом

  1. Начать с консультации терапевта и основных специалистов.

  2. Сдать общий и биохимический анализы крови и мочи.

  3. Проверить наличие скрытых инфекций и сдать анализы на ToRCH-комплекс.

  4. Определить уровень половых гормонов и гормонов щитовидной железы.

  5. Пройти инструментальные обследования: УЗИ, ЭКГ, флюорографию.

  6. Мужчинам — обязательно сделать спермограмму для оценки фертильности.

Эти шаги помогут выявить возможные проблемы на ранних стадиях и вовремя их устранить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование обследования → высокий риск осложнений во время беременности → пройти базовый чекап по полису ОМС.

  • Самостоятельный прием витаминов и препаратов → нарушение гормонального баланса → подобрать комплекс с врачом (например, фолиевая кислота, витамин D).

  • Отказ от обследования мужчины → трудности с зачатием и скрытые инфекции → сдача спермограммы и консультация уролога.

А что если…

Если один из партнеров имеет хронические заболевания (например, сахарный диабет или гипертонию), подготовку нужно начинать заранее — за 9-12 месяцев. Это время необходимо для коррекции терапии и подбора безопасных препаратов.

FAQ

Как выбрать клинику для обследования?
Можно обратиться в районную поликлинику по полису ОМС или выбрать специализированный центр планирования семьи.

Сколько стоит чекап?
Базовый набор анализов по ОМС бесплатный, но расширенные тесты (например, генетические) могут стоить от 5 до 20 тысяч рублей.

Что лучше: частная клиника или поликлиника?
В частной клинике обследование можно пройти быстрее, но по ОМС оно доступно бесплатно — выбор зависит от бюджета и сроков.

