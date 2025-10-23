Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
беременная женщина у врача
беременная женщина у врача
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:49

Беременность и питание: продукты, которые могут навредить ребёнку, даже если выглядят безобидно

Акушер-гинеколог Дарья Казакова предупредила об опасности сырых продуктов во время беременности

Питание во время беременности — это не просто вопрос вкусов и привычек. От рациона будущей мамы напрямую зависит развитие ребёнка, его иммунитет, нервная система и даже обмен веществ в будущем. Поэтому рекомендации врачей касаются не только количества калорий, но и качества продуктов.

"Нельзя употреблять сырое или термически не обработанное мясо, рыбу (включая суши) и морепродукты, сырые яйца, а также непастеризованное молоко", — подчеркнула врач акушер-гинеколог Дарья Казакова.

Специалист пояснила, что некоторые привычные блюда могут быть опасны из-за риска заражения паразитами и бактериями. Именно поэтому суши и роллы во время беременности попадают под строгий запрет.

Почему суши опасны для будущих мам

На первый взгляд, роллы кажутся безобидным блюдом: немного риса, овощей и рыбы. Но главная опасность — в сырой рыбе, которая часто используется в классических рецептах. Даже при хорошей заморозке она может содержать личинки паразитов или болезнетворные бактерии.

Беременность ослабляет иммунную систему женщины, чтобы организм не воспринимал ребёнка как "чужеродное тело". В результате будущие мамы становятся особенно уязвимыми к инфекциям.

  • Паразиты (анизакиды, описторхоз) могут повредить стенки кишечника, вызывать боли, тошноту, аллергию.

  • Бактерии (сальмонеллы, листерии) способны проникнуть через плаценту и вызвать внутриутробные осложнения.

  • Сырое мясо и непастеризованные продукты также опасны токсоплазмозом — инфекцией, которая может повредить нервную систему плода.

Поэтому даже качественные суши из ресторана лучше заменить безопасными аналогами — с овощами, омлетом, запечённой рыбой или курицей.

Что должно быть в рационе беременной

Дарья Казакова отмечает, что питание будущей мамы должно быть сбалансированным и разнообразным.

В основе рациона должны быть:

  • цельнозерновые продукты - источник клетчатки и энергии;

  • белки - мясо, рыба после термообработки, яйца, бобовые;

  • молочные продукты - пастеризованное молоко, творог, кефир;

  • овощи и фрукты - витамины и антиоксиданты для здоровья матери и ребёнка.

"Питание будущей мамы играет ключевую роль не только для её самочувствия, но и для здоровья малыша", — напомнила врач Дарья Казакова.

Кроме того, врач советует сократить количество поваренной соли - избыток натрия может вызывать отёки и повышать давление, что опасно при беременности.

Советы шаг за шагом: как составить безопасный рацион

  1. Завтрак. Начинайте день с белковой пищи: овсянка с творогом, омлет или йогурт без добавок.

  2. Обед. Основу должны составлять овощи и постное мясо — например, тушёная индейка с рисом или овощным рагу.

  3. Ужин. Лёгкие блюда — запеканка, отварная рыба, суп-пюре из овощей.

  4. Перекусы. Фрукты, орехи, цельнозерновой хлеб, творог или кефир.

  5. Питьевой режим. Не менее 1,5 литра воды в день, предпочтительно негазированной.

Не стоит полностью исключать жиры: они нужны для формирования мозга ребёнка. Но лучше выбирать полезные источники - оливковое масло, орехи, авокадо, рыбу, прошедшую тепловую обработку.

Таблица: продукты "можно" и "нельзя"

Категория Можно Нельзя
Рыба и морепродукты Отварная, запечённая, тушёная Сырая (суши, роллы, строганина)
Мясо Варёное, запечённое, тушёное Недожаренное, вяленое, сырое
Молочные продукты Пастеризованное молоко, йогурт, творог Непастеризованное молоко, мягкие сыры без обработки
Яйца Варёные вкрутую, омлет Сырые яйца, домашний майонез
Овощи и фрукты Мытые и очищенные Немытые, с подозрительным запахом
Напитки Вода, травяные чаи, морсы Кофеин в избытке, алкоголь, энергетики

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: съесть суши с сырой рыбой.
    Последствие: риск заражения листериозом или паразитами.
    Альтернатива: роллы с омлетом, авокадо, запечённым лососем.

  • Ошибка: пить домашнее непастеризованное молоко.
    Последствие: инфекция, которая может навредить плоду.
    Альтернатива: только фабричное молоко с термообработкой.

  • Ошибка: злоупотреблять солёными продуктами.
    Последствие: отёки и повышение давления.
    Альтернатива: использовать специи — лимон, зелень, немного оливкового масла.

А что если беременная уже нарушила диету?

Врач успокаивает: одноразовое нарушение режима питания не приведёт к катастрофе.

"Главное — чтобы это не стало привычкой", — подытожила Дарья Казакова.

Если вы случайно съели суши или недожаренное мясо, не паникуйте. Следите за самочувствием: температура, тошнота, боли в животе, слабость — повод обратиться к врачу. При отсутствии симптомов достаточно перейти на безопасный рацион.

Плюсы и минусы популярной "беременной" диеты

Плюсы Минусы
Помогает контролировать вес Требует планирования и самодисциплины
Снижает риск отёков и токсикоза Исключает многие любимые блюда
Улучшает состояние кожи и волос Может казаться скучной без разнообразия
Укрепляет иммунитет матери Нужно контролировать уровень белка и железа

Мифы и правда

Миф 1. Во время беременности нужно есть за двоих.
Правда: важно не количество, а качество. Калорийность должна увеличиться всего на 300-400 ккал.

Миф 2. Если очень хочется суши — значит, организм требует рыбы.
Правда: тяга может означать нехватку белка или йода, но восполнять это лучше безопасными блюдами — например, варёной треской.

Миф 3. Молоко с рынка полезнее магазинного.
Правда: непастеризованное молоко может содержать опасные бактерии.

Миф 4. Овощи и фрукты можно есть без ограничений.
Правда: избыток сахара в сладких фруктах может повышать риск гестационного диабета.

FAQ

— Можно ли беременным есть суши без рыбы?
Да, если в составе нет сырых ингредиентов. Подойдут роллы с овощами, авокадо, запечённым лососем или омлетом.

— Почему нельзя непастеризованное молоко?
В нём могут содержаться бактерии, вызывающие листериоз и бруцеллёз, опасные для плода.

— Какие продукты лучше есть чаще?
Овощи, фрукты, каши, постное мясо, кисломолочные продукты, орехи, рыбу после термообработки.

— Сколько соли можно беременной женщине?
Не более 4-5 граммов в день, включая скрытую соль в хлебе, сырах и соусах.

— Можно ли кофе или чай?
Слабый чай допустим, а кофе — не более одной чашки в день, желательно без кофеина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные подтвердили: избыток сахара ускоряет разрушение коллагена и старение кожи вчера в 22:21
Одна булочка — минус коллаген: как сладкое разрушает кожу изнутри

Сахар может быть скрытой угрозой для вашей кожи, разрушая коллаген и ускоряя старение. Узнайте, как сладкое влияет на вашу красоту и что делать для её сохранения.

Читать полностью » Регулярный приём рыбьего жира и антиоксидантов связан с более поздним наступлением менопаузы вчера в 21:11
Менопауза отступает: секреты рациона, которые замедляют биологические часы

Новые исследования показывают, как правильно подобранные витамины и добавки могут замедлить старение яичников и отложить наступление менопаузы.

Читать полностью » Диетолог Робин ДеЧикко: утренние 3000 шагов, вода и белок — простая формула здоровья вчера в 20:00
Простое правило, ставшее вирусным: как "3×3 к 12" возвращает энергию без кофе

Открывайте новый день с очищением ума и тела! Узнайте, как простое правило «3x3 к 12 часам» может кардинально изменить ваше утро, здоровье и настроение.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Марк Санта-Мария предупредил: подход всё или ничего осенью ведёт к выгоранию вчера в 19:48
Маленькие шаги, которые меняют всё: как осенний спад превращается в ресурс

Осень — время Великой блокировки, когда полезные привычки и ресурсы восстанавливаются для подготовки к зиме. Откройте секреты трансформации уже сегодня!

Читать полностью » Исследование Гарвардской медицинской школы: висцеральный жир повышает риск диабета 2 типа вчера в 18:48
Один вечерний ритуал помогает телу сжигать жир во сне — без усилий и ограничений

Почему жир на животе может быть опаснее лишнего веса и как от него избавиться без изнурительных тренировок и строгих диет — проверенная стратегия здоровья.

Читать полностью » Модные эксперты назвали темно-синие джинсы универсальной базой для любого образа вчера в 18:40
Обычные джинсы, но выглядят на миллион: возвращение тёмного денима

Темно-синие джинсы снова в моде! Убедитесь, почему они должны стать частью вашего капсульного гардероба и как создать стильные образы на каждый день!

Читать полностью » Эксперты Fashion United отметили рост популярности объёмных шарфов вчера в 17:43
Один аксессуар — и образ будто из журнала: секрет стильных женщин раскрыт

Объёмные шарфы снова в моде: рассказываем, какие модели выбрать этой осенью, как сочетать их с пальто и чем можно заменить аксессуар.

Читать полностью » Врач-невролог Пётр Соков: кратковременное покалывание в груди редко связано с сердечными болезнями вчера в 17:25
Игнорировать нельзя: безобидное покалывание может обернуться бедой

Покалывание в груди может настораживать, но не всегда сигнализирует о серьезных проблемах. Узнайте, когда стоит паниковать и как правильно действовать.

Читать полностью »

Новости
Еда
Мясо по-французски без картофеля в духовке получается сливочным и с аппетитной корочкой
Туризм
Мастера рассказали, как избежать отёков во время длительных перелётов
Спорт и фитнес
Возвращение к бегу после долгого отдыха: рекомендации ортопедов и инструкторов
Наука
Фильмы отражают черты характера и эмоциональные особенности зрителей — Эмили Уолш
Авто и мото
Европейская федерация транспорта: гибриды выбрасывают лишь на 19% меньше CO2
Культура и шоу-бизнес
Редкая карточка Майкла Джордана 1986 года с автографом ушла с молотка за 2,7 млн долларов
Красота и здоровье
Елена Смирнова объяснила, почему долгие перелёты повышают риск образования тромбов
Садоводство
Садовая краска для деревьев заменяет известковую побелку и защищает кору — Анастасия Коврижных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet