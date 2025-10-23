Беременность и питание: продукты, которые могут навредить ребёнку, даже если выглядят безобидно

Питание во время беременности — это не просто вопрос вкусов и привычек. От рациона будущей мамы напрямую зависит развитие ребёнка, его иммунитет, нервная система и даже обмен веществ в будущем. Поэтому рекомендации врачей касаются не только количества калорий, но и качества продуктов.

"Нельзя употреблять сырое или термически не обработанное мясо, рыбу (включая суши) и морепродукты, сырые яйца, а также непастеризованное молоко", — подчеркнула врач акушер-гинеколог Дарья Казакова.

Специалист пояснила, что некоторые привычные блюда могут быть опасны из-за риска заражения паразитами и бактериями. Именно поэтому суши и роллы во время беременности попадают под строгий запрет.

Почему суши опасны для будущих мам

На первый взгляд, роллы кажутся безобидным блюдом: немного риса, овощей и рыбы. Но главная опасность — в сырой рыбе, которая часто используется в классических рецептах. Даже при хорошей заморозке она может содержать личинки паразитов или болезнетворные бактерии.

Беременность ослабляет иммунную систему женщины, чтобы организм не воспринимал ребёнка как "чужеродное тело". В результате будущие мамы становятся особенно уязвимыми к инфекциям.

Паразиты (анизакиды, описторхоз) могут повредить стенки кишечника, вызывать боли, тошноту, аллергию.

Бактерии (сальмонеллы, листерии) способны проникнуть через плаценту и вызвать внутриутробные осложнения.

Сырое мясо и непастеризованные продукты также опасны токсоплазмозом — инфекцией, которая может повредить нервную систему плода.

Поэтому даже качественные суши из ресторана лучше заменить безопасными аналогами — с овощами, омлетом, запечённой рыбой или курицей.

Что должно быть в рационе беременной

Дарья Казакова отмечает, что питание будущей мамы должно быть сбалансированным и разнообразным.

В основе рациона должны быть:

цельнозерновые продукты - источник клетчатки и энергии;

белки - мясо, рыба после термообработки, яйца, бобовые;

молочные продукты - пастеризованное молоко, творог, кефир;

овощи и фрукты - витамины и антиоксиданты для здоровья матери и ребёнка.

"Питание будущей мамы играет ключевую роль не только для её самочувствия, но и для здоровья малыша", — напомнила врач Дарья Казакова.

Кроме того, врач советует сократить количество поваренной соли - избыток натрия может вызывать отёки и повышать давление, что опасно при беременности.

Советы шаг за шагом: как составить безопасный рацион

Завтрак. Начинайте день с белковой пищи: овсянка с творогом, омлет или йогурт без добавок. Обед. Основу должны составлять овощи и постное мясо — например, тушёная индейка с рисом или овощным рагу. Ужин. Лёгкие блюда — запеканка, отварная рыба, суп-пюре из овощей. Перекусы. Фрукты, орехи, цельнозерновой хлеб, творог или кефир. Питьевой режим. Не менее 1,5 литра воды в день, предпочтительно негазированной.

Не стоит полностью исключать жиры: они нужны для формирования мозга ребёнка. Но лучше выбирать полезные источники - оливковое масло, орехи, авокадо, рыбу, прошедшую тепловую обработку.

Таблица: продукты "можно" и "нельзя"