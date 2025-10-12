Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес для беременных с фитболом
Фитнес для беременных с фитболом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:14

Не отдых, а подготовка к чуду: почему беременность любит движение, а не покой

Врач Наталья Кролевец: умеренные упражнения во время беременности укрепляют сердце и снижают риск отёков

Беременность — особенный период, когда важно заботиться не только о своём теле, но и о здоровье будущего ребёнка. Отказ от движения в это время кажется безопасным, но на деле умеренная активность помогает легче переносить изменения в организме и даже готовит женщину к родам.

"В особенное время женщина отвечает не только за свое здоровье, но и за благополучие малыша. Все популярнее становится физическая активность во время беременности, ведь движение помогает поддерживать хорошее самочувствие и настроение", — отметила врач Омского областного врачебно-физкультурного диспансера Наталья Кролевец.

По словам специалиста, грамотно подобранные упражнения укрепляют сердце и сосуды, улучшают дыхание и поддерживают мышечный тонус. Кроме того, занятия помогают справиться с тревожностью, бессонницей и болями в спине, которые часто сопровождают будущих мам.

Польза умеренных тренировок

Физическая активность во время беременности не только безопасна при правильном подходе, но и крайне полезна. Она:

  1. Улучшает циркуляцию крови и питание плаценты.

  2. Снижает риск отёков и варикозного расширения вен.

  3. Поддерживает нормальный вес и уровень сахара в крови.

  4. Повышает выносливость, что важно при родах.

  5. Помогает быстрее восстановиться после рождения ребёнка.

Доказано, что у женщин, которые продолжают заниматься, роды чаще проходят мягче, а малыш быстрее адаптируется после рождения.

Сравнение видов активности для беременных

Вид нагрузки Плюсы Возможные ограничения
Пешие прогулки Безопасны, улучшают кровообращение Следить за обувью и опорой, избегать скользких поверхностей
Плавание Разгружает суставы, тренирует дыхание Избегать переохлаждения и прыжков в воду
Аквааэробика Развивает выносливость, снижает нагрузку на спину Нужен инструктор, адаптированные упражнения
Лёгкая гимнастика Поддерживает гибкость и тонус мышц Исключить резкие наклоны и упражнения на пресс

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте постепенно. Даже если до беременности вы занимались спортом, сейчас нагрузку нужно снизить.

  2. Выбирайте безопасные форматы. Пешие прогулки, растяжка, плавание — отличная альтернатива интенсивным тренировкам.

  3. Следите за дыханием. Не допускайте одышки — это сигнал, что вы перегружаете организм.

  4. Используйте удобную одежду. Спортивный бюстгальтер и свободная форма помогут избежать дискомфорта.

  5. Пейте воду и отдыхайте. Перегрев и обезвоживание вредны как маме, так и ребёнку.

"Умеренные тренировки улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также способствуют нормальному течению родов", — подчеркнула Кролевец.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование консультации с врачом → риск осложнений → первичный осмотр у акушера-гинеколога и индивидуальный план тренировок.

  • Выбор опасных видов спорта → травмы и тонус матки → предпочтение плаванию, йоге или аквааэробике.

  • Перегрузка организма → головокружение, гипоксия → умеренные нагрузки с контролем пульса.

А что если спорт противопоказан?

Иногда беременность проходит с осложнениями: кровотечения, угроза выкидыша или предлежание плаценты. В таких случаях любые тренировки запрещены. Но даже при постельном режиме можно делать лёгкие дыхательные упражнения, растягивать руки и стопы — это улучшает кровообращение и предотвращает отёки.

FAQ

Можно ли заниматься спортом, если раньше не тренировалась?
Да, но начинать нужно с лёгких прогулок или йоги под наблюдением инструктора.

Когда лучше прекращать занятия?
Если появляются боли, одышка или кровянистые выделения — нужно сразу остановиться и обратиться к врачу.

Можно ли заниматься дома без тренера?
Да, но только после консультации и при условии, что упражнения адаптированы под беременных.

Мифы и правда

Миф: Любая нагрузка во время беременности опасна.
Правда: Опасны только неконтролируемые или травмоопасные виды спорта.

Миф: Спорт вызывает преждевременные роды.
Правда: Умеренная активность наоборот снижает этот риск.

Миф: Плавание вредно из-за хлорки.
Правда: Современные бассейны используют безопасные методы очистки воды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тейлор Свифт, Дуа Липа и Ариана Гранде сделали пуловер с короткими рукавами символом осеннего стиля вчера в 19:04
Этот пуловер носят и звёзды, и офисные перфекционистки: универсальный хит осени

Пуловеры с короткими рукавами задали новый стильный ритм осени! Узнайте, как правильно их носить и сочетать — советы от дизайнеров и звёзд.

Читать полностью » Правильная подготовка кожи — ключ: без увлажнения даже лучший тон подчеркнёт сухость и морщинки вчера в 18:57
Тон без тона: как создать идеальную кожу, не перегружая её косметикой

Узнайте, как правильно подготовить кожу к макияжу и избежать распространенных ошибок. Советы по выбору текстуры и эффекту естественного сияния.

Читать полностью » Эксперты: питание и гормоны влияют на работу сальных желез кожи головы вчера в 18:05
Волосы жирнеют быстрее, чем сохнут — что делает кожу головы помешанной на чистоте

Почему волосы быстро теряют свежесть и как сократить число ежедневных помывок? Разбираем реальные причины жирности и эффективные шаги по уходу.

Читать полностью » Исследования показывают: дефицит витамина D усиливает симптомы ПМС и влияет на настроение женщин вчера в 17:53
Неожиданный виновник перепадов настроения: почему дело не в стрессе и не в шоколаде

Исследования показывают связь между витамином D и проявлениями ПМС. Узнайте, как повышение его уровня может облегчить ваши симптомы.

Читать полностью » Эксперты: шампунь очищает кожу головы, но не влияет на рост волос вчера в 17:52
Хотели блеск и объём — получили ломкость и зуд: где прячется коварство шампуней

Рекламные обещания шампуней звучат красиво, но далеко не всегда соответствуют действительности. Разбираем, чему из этого действительно стоит верить.

Читать полностью » Через 3–5 дней после отказа от сладкого появляются головная боль и раздражительность — признаки сахарной ломки вчера в 16:47
Организм переживает ломку: что происходит при отказе от сладкого

Отказ от сахара — это не только вопрос силы воли, но и настоящая борьба. Узнайте, как ваш мозг реагирует на сахар и что поможет преодолеть тягу.

Читать полностью » Дерматологи: ребристость ногтей чаще связана с дефицитом витаминов B7 и железа вчера в 16:30
Они теряют блеск, а тело — равновесие: как ногти подают первые сигналы тревоги

Ребристые и тусклые ногти — не просто косметическая мелочь. Разбираемся, что может скрываться за изменениями и как вернуть ногтям здоровый вид.

Читать полностью » Даже лёгкое обезвоживание снижает внимательность, а короткий сон на 15–20 минут повышает продуктивность вчера в 15:43
Мозг не выдерживает XXI века: почему сосредоточенность стала роскошью

Узнайте, как улучшить концентрацию внимания и повысить продуктивность. Простые шаги, научно-доказанные методы и секреты от экспертов помогут побороть рассеянность.

Читать полностью »

Новости
Еда
Морковное печенье в домашних условиях приобретает красивый золотистый оттенок и лёгкую сладость
Дом
Медики предупредили: грязный пульт может стать источником микробов и вирусов
Питомцы
Ветеринары призвали владельцев обращать внимание на эмоциональное состояние питомцев
Еда
Рецепт запеканки с курицей и ветчиной назвали адаптацией классики "Кордона Блю"
Технологии
Приложение Apple Clips удалено из App Store и больше не получит обновлений
Наука
Учёные Калифорнийского и Бременского университетов нашли новый климатический механизм
Авто и мото
Автоэксперт: менять летние шины стоит при температуре ниже +5 градусов
Туризм
В Петербурге с апреля возобновятся речные экскурсии для туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet