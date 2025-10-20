Сложнейший случай беременности закончился чудом: врачи спасли мать и ребёнка
Командная работа врачей Воронежской областной клинической больницы № 1 и специалистов Национального медицинского исследовательского центра имени В. И. Кулакова позволила сохранить беременность с тяжёлым сочетанием осложнений и провести роды без последствий для матери и ребёнка.
Диагноз, поставленный после планового скрининга
Будущая мама обратилась в перинатальный центр ВОКБ № 1 на 20-й неделе беременности после планового скринингового УЗИ. Повторное обследование выявило сочетание сразу нескольких опасных факторов: крупную хориоангиому плаценты, многоводие и гидроперикард - скопление жидкости вокруг сердца плода, сдавливавшее сосуды пуповины и нарушавшее кровоток.
Пациентку немедленно направили в отделение патологии беременности № 2, где ей была оказана специализированная помощь.
"Хориоангиома — это доброкачественная сосудистая опухоль плаценты, встречающаяся крайне редко — примерно в 1% всех беременностей. Причины её возникновения до конца не ясны: это могут быть хромосомные аномалии плода, резус-конфликт или внутриутробное инфицирование", — пояснила заведующая отделением Елена Бутырина.
По словам врача, в данном случае ситуацию осложняло выраженное многоводие — состояние, напрямую связанное с размером и степенью васкуляризации опухоли.
Консилиум и телемедицинская поддержка
С учётом высокого риска прерывания беременности врачи приняли решение о проведении телемедицинской консультации с ведущими специалистами НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова. Совместно была выработана пошаговая тактика ведения пациентки, позволившая выиграть время и довести беременность до безопасного срока.
|Этап
|Медицинская мера
|Результат
|1
|Хирургическая коррекция шейки матки
|Уменьшение риска преждевременных родов, продление беременности на 8-10 недель
|2
|Амниоредукция (удаление избыточных околоплодных вод)
|Снижение давления на плод и сосуды плаценты
|3
|Наблюдение в динамике и контроль роста опухоли
|Отсутствие ухудшений до 36-й недели
На сроке 24 недели врачи удалили около четырёх литров лишней амниотической жидкости — при норме около 0,6 литра. Через семь недель процедуру повторили, извлекая 1,7 литра. Это позволило стабилизировать состояние плода и избежать преждевременных родов.
Роды и удаление опухоли
Когда на 36-й неделе началась спонтанная родовая деятельность, возник риск повреждения плаценты и массивного кровотечения.
"В кратчайшие сроки собралась хирургическая бригада и выполнила кесарево сечение. Мы не только извлекли здоровую девочку весом 2 550 граммов, но и удалили гигантское сосудистое образование плаценты — её диаметр превышал 22 сантиметра", — рассказала Елена Бутырина.
Роды прошли без осложнений. Новорождённая стала третьим ребёнком в семье, а мама и малышка вскоре были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.
Что такое хориоангиома плаценты
Хориоангиома — редкая доброкачественная опухоль, возникающая из сосудов плаценты. Обычно она не проявляется клинически, но при больших размерах может нарушать обмен веществ между матерью и ребёнком, вызывать гипоксию и сердечную недостаточность у плода.
Исторический контекст
Ранее пациенты с подобными диагнозами вынуждены были направляться в федеральные центры, часто за сотни километров. Сегодня развитие телемедицины и повышение квалификации региональных врачей позволяют оказывать помощь на месте, не подвергая беременных дополнительным рискам.
Случай, произошедший в Воронежской области, стал показательным примером того, как сотрудничество между региональными и федеральными медицинскими учреждениями помогает сохранять жизни и семьи.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru