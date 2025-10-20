Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Красота беременной женщины на закате
Красота беременной женщины на закате
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:14

Сложнейший случай беременности закончился чудом: врачи спасли мать и ребёнка

Врачи Воронежской областной больницы спасли беременность с редким осложнением

Командная работа врачей Воронежской областной клинической больницы № 1 и специалистов Национального медицинского исследовательского центра имени В. И. Кулакова позволила сохранить беременность с тяжёлым сочетанием осложнений и провести роды без последствий для матери и ребёнка.

Диагноз, поставленный после планового скрининга

Будущая мама обратилась в перинатальный центр ВОКБ № 1 на 20-й неделе беременности после планового скринингового УЗИ. Повторное обследование выявило сочетание сразу нескольких опасных факторов: крупную хориоангиому плаценты, многоводие и гидроперикард - скопление жидкости вокруг сердца плода, сдавливавшее сосуды пуповины и нарушавшее кровоток.

Пациентку немедленно направили в отделение патологии беременности № 2, где ей была оказана специализированная помощь.

"Хориоангиома — это доброкачественная сосудистая опухоль плаценты, встречающаяся крайне редко — примерно в 1% всех беременностей. Причины её возникновения до конца не ясны: это могут быть хромосомные аномалии плода, резус-конфликт или внутриутробное инфицирование", — пояснила заведующая отделением Елена Бутырина.

По словам врача, в данном случае ситуацию осложняло выраженное многоводие — состояние, напрямую связанное с размером и степенью васкуляризации опухоли.

Консилиум и телемедицинская поддержка

С учётом высокого риска прерывания беременности врачи приняли решение о проведении телемедицинской консультации с ведущими специалистами НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова. Совместно была выработана пошаговая тактика ведения пациентки, позволившая выиграть время и довести беременность до безопасного срока.

Этап Медицинская мера Результат
1 Хирургическая коррекция шейки матки Уменьшение риска преждевременных родов, продление беременности на 8-10 недель
2 Амниоредукция (удаление избыточных околоплодных вод) Снижение давления на плод и сосуды плаценты
3 Наблюдение в динамике и контроль роста опухоли Отсутствие ухудшений до 36-й недели

На сроке 24 недели врачи удалили около четырёх литров лишней амниотической жидкости — при норме около 0,6 литра. Через семь недель процедуру повторили, извлекая 1,7 литра. Это позволило стабилизировать состояние плода и избежать преждевременных родов.

Роды и удаление опухоли

Когда на 36-й неделе началась спонтанная родовая деятельность, возник риск повреждения плаценты и массивного кровотечения.

"В кратчайшие сроки собралась хирургическая бригада и выполнила кесарево сечение. Мы не только извлекли здоровую девочку весом 2 550 граммов, но и удалили гигантское сосудистое образование плаценты — её диаметр превышал 22 сантиметра", — рассказала Елена Бутырина.

Роды прошли без осложнений. Новорождённая стала третьим ребёнком в семье, а мама и малышка вскоре были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Что такое хориоангиома плаценты

Хориоангиома — редкая доброкачественная опухоль, возникающая из сосудов плаценты. Обычно она не проявляется клинически, но при больших размерах может нарушать обмен веществ между матерью и ребёнком, вызывать гипоксию и сердечную недостаточность у плода.

Исторический контекст

Ранее пациенты с подобными диагнозами вынуждены были направляться в федеральные центры, часто за сотни километров. Сегодня развитие телемедицины и повышение квалификации региональных врачей позволяют оказывать помощь на месте, не подвергая беременных дополнительным рискам.

Случай, произошедший в Воронежской области, стал показательным примером того, как сотрудничество между региональными и федеральными медицинскими учреждениями помогает сохранять жизни и семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Брекеты могут повредиться при откусывании твёрдых овощей и фруктов — ортодонт Ирина Аксенова сегодня в 9:33
Хруст, треск и карамель под запретом: что нельзя делать с брекетами, чтобы не испортить лечение

Ортодонт Ирина Аксенова рассказала, какие продукты опасны для брекетов, почему стоит отказаться от сладостей и как защитить зубы во время спорта.

Читать полностью » Доктор Елена Смирнова рассказала о раннем подъёме заболеваемости ОРВИ сегодня в 9:30
Россия на пороге эпидемии: врачи предупредили о раннем всплеске гриппа и ОРВИ

Врач Елена Смирнова предупреждает: в ноябре возможен всплеск гриппа. Как подготовиться, где сделать прививку и какие меры защиты действительно работают — читайте в материале.

Читать полностью » Амурская область предложила врачам до 2 млн рублей за переезд в село сегодня в 9:15
Два миллиона за работу в селе: Амурская область открыла набор врачей по федеральной программе

Амурская область приглашает врачей и фельдшеров по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Участники могут получить до 2 миллионов рублей и поддержку при переезде.

Читать полностью » Гастроэнтеролог объяснила, как сделать роллы безопаснее для здоровья сегодня в 8:48
Любите роллы? Врачи предупредили: "Филадельфия" может быть опаснее фастфуда

Популярные роллы «Филадельфия» нельзя назвать здоровой пищей — гастроэнтеролог объяснила, почему они вредят желудку и как выбрать безопасную альтернативу.

Читать полностью » Глаза помогают заподозрить высокий холестерин по изменениям век и радужки — офтальмолог Сая Нагори сегодня в 8:33
Глаза всё помнят, даже жир: офтальмолог рассказала, какие изменения сигналят о проблемах с сосудами

Жёлтые пятна вокруг глаз и светлые кольца на роговице — не просто косметическая мелочь. Узнайте, как глаза помогают распознать высокий уровень холестерина.

Читать полностью » Доктор наук Наталья Орлова: грипп — это лишь одна из форм ОРВИ сегодня в 8:32
ОРЗ, ОРВИ или грипп: врачи объяснили, как отличить простуду от опасной инфекции

Профессор Наталья Орлова объяснила, чем отличаются ОРЗ, ОРВИ и грипп, как их распознать и какие прививки помогут пережить сезон простуд без осложнений.

Читать полностью » В России вводят новые правила изъятия водительских прав по состоянию здоровья сегодня в 8:16
Медкарта под контролем ГАИ: с 2027 года водители рискуют лишиться прав из-за диагноза

С марта 2027 года ГАИ получит доступ к медицинской базе Минздрава и сможет временно изымать права у водителей с противопоказаниями. Что изменится и какие болезни станут причиной запрета — разбираемся.

Читать полностью » Эндокринолог Зухра Павлова: прикосновения нужны нам с рождения сегодня в 7:50
Объятия сильнее таблеток: как прикосновения снижают стресс и укрепляют иммунитет

Учёные доказали: объятия снижают давление, улучшают настроение и продлевают жизнь. Почему этот простой жест действует сильнее лекарств — рассказывают врачи и психологи.

Читать полностью »

Новости
Наука
Археологи в Германии нашли римский кенотаф элиты в Баварии — Волькертсхофен
Красота и здоровье
Ацетальдегид против ДНК: врач раскрыла скрытую опасность спиртного
Туризм
Эксперты рассказали, как занять ребёнка дошкольного возраста во время полёта
Садоводство
Микроклевер и овсяница названы оптимальной смесью для приствольных кругов яблонь
Авто и мото
Современные мотобаты используют мотоциклы BMW, Yamaha и KTM с мощностью до 160 л. с.
Садоводство
Ленивое компостирование разрушает структуру почвы и тормозит рост культур — агрономы
Технологии
Сара Бонд заявила, что цену на ROG Xbox Ally X установила Asus, а не Microsoft
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения подходят женщинам после 50 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet