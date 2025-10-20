Сложнейший случай беременности закончился чудом: врачи спасли мать и ребёнка

Командная работа врачей Воронежской областной клинической больницы № 1 и специалистов Национального медицинского исследовательского центра имени В. И. Кулакова позволила сохранить беременность с тяжёлым сочетанием осложнений и провести роды без последствий для матери и ребёнка.

Диагноз, поставленный после планового скрининга

Будущая мама обратилась в перинатальный центр ВОКБ № 1 на 20-й неделе беременности после планового скринингового УЗИ. Повторное обследование выявило сочетание сразу нескольких опасных факторов: крупную хориоангиому плаценты, многоводие и гидроперикард - скопление жидкости вокруг сердца плода, сдавливавшее сосуды пуповины и нарушавшее кровоток.

Пациентку немедленно направили в отделение патологии беременности № 2, где ей была оказана специализированная помощь.

"Хориоангиома — это доброкачественная сосудистая опухоль плаценты, встречающаяся крайне редко — примерно в 1% всех беременностей. Причины её возникновения до конца не ясны: это могут быть хромосомные аномалии плода, резус-конфликт или внутриутробное инфицирование", — пояснила заведующая отделением Елена Бутырина.

По словам врача, в данном случае ситуацию осложняло выраженное многоводие — состояние, напрямую связанное с размером и степенью васкуляризации опухоли.

Консилиум и телемедицинская поддержка

С учётом высокого риска прерывания беременности врачи приняли решение о проведении телемедицинской консультации с ведущими специалистами НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова. Совместно была выработана пошаговая тактика ведения пациентки, позволившая выиграть время и довести беременность до безопасного срока.