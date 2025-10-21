Полёт с малышом под сердцем: что нужно знать, прежде чем бронировать билеты

Беременность — особенное время, когда жизнь вокруг словно замедляется. Но что делать, если впереди долгожданный отпуск, свадьба друзей за границей или командировка, от которой не уйти? Многих будущих мам останавливает страх: можно ли летать и не навредит ли перелёт малышу? Разберёмся, когда полёты действительно безопасны, а когда стоит отложить путешествие.

Можно ли беременным летать

Да, перелёты во время беременности возможны, если нет индивидуальных противопоказаний и врач не запрещает дорогу. Большинство авиакомпаний охотно допускают беременных на борт, но важно помнить: в воздухе нет условий для оказания квалифицированной помощи при осложнениях.

Бортпроводники обучены лишь базовым приёмам экстренной помощи, а специализированного оборудования на борту нет. Поэтому перед покупкой билета лучше проконсультироваться с акушером-гинекологом и получить письменное разрешение на полёт.

Когда летать безопаснее всего

Самое комфортное и безопасное время для путешествий — второй триместр, с 14-й по 28-ю неделю. Токсикоз обычно уже отступает, риск выкидыша минимален, а живот ещё не мешает передвижению.

Именно в этот период большинство авиакомпаний не требуют справку от врача. Однако если срок приближается к родам, документ может понадобиться.

Когда лучше отказаться от перелёта

Существуют состояния, при которых лететь нельзя. Среди противопоказаний:

угроза прерывания беременности или преждевременных родов;

сильный токсикоз или кровотечения;

многоплодная беременность;

заболевания сердца, почек, лёгких;

проблемы с плацентой;

обострения хронических болезней или инфекций.

Если вы сомневаетесь, лучше пройти дополнительное обследование и получить заключение врача.

Требования авиакомпаний

У каждой авиакомпании свои правила. Некоторые требуют справку с ранних сроков, другие — только ближе к третьему триместру. В документе обычно указывают:

срок беременности;

предполагаемую дату родов;

отсутствие противопоказаний к перелёту.

Примеры требований разных перевозчиков:

Авиакомпания Когда нужна справка Срок действия справки Особенности "Азимут" На любом сроке до 7 дней Достаточно справки от гинеколога "Уральские авиалинии" С 28 недели не позднее 24 часов до вылета При отсутствии справки нужно подписать обязательство Smartavia С 28 недели 3 дня Требует письменное согласие на полёт Turkish Airlines С 28 недели 7 дней Документ на английском или турецком языке

Если справку оформить невозможно, авиакомпания может попросить подписать гарантийное письмо, что вы осознаёте риски. На международных рейсах документ часто нужен на английском, поэтому заранее уточните требования.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к перелёту

Получите разрешение врача. Даже если вы чувствуете себя хорошо, уточните, нет ли скрытых противопоказаний. Выберите подходящее время. Второй триместр — оптимальный вариант для путешествий. Сообщите авиакомпании о беременности. Иногда можно получить приоритетную посадку или выбор места. Подготовьте аптечку. Возьмите лекарства, которые разрешил врач: средства от тошноты, магний, витамины. Носите компрессионные чулки. Они снижают риск отёков и тромбоза. Берите с собой воду и перекус. Лучше иметь под рукой бутерброд или орехи, чем ждать бортовое питание. Двигайтесь. Вставайте каждые 50-60 минут, делайте лёгкую разминку для ног.

Что взять в самолёт

Документы: паспорт, авиабилет, медицинская справка.

паспорт, авиабилет, медицинская справка. Комфортную одежду: мягкие ткани, без тугих резинок.

мягкие ткани, без тугих резинок. Подушку для спины и шеи.

Компрессионные чулки.

Воду и лёгкие закуски.

Антисептик и влажные салфетки.

Какое место выбрать

Лучше всего — у прохода. Так можно спокойно вставать и двигаться без неудобств для соседей. Если есть возможность, бронируйте первый ряд - там больше пространства для ног.

Избегайте мест у аварийных выходов: по правилам, туда не допускают беременных пассажиров.

Что пить и есть в полёте

Главное правило — пейте достаточно воды. Воздух в самолёте сухой, а обезвоживание повышает риск тромбоза. Газированные напитки, кофе и крепкий чай лучше исключить.

Возьмите с собой небольшой перекус — фрукты, орехи или крекеры. Бортовое питание часто содержит много соли, а это может вызвать отёки.

FAQ

Можно ли лететь, если срок более 30 недель?

Зависит от авиакомпании и вашего состояния. Большинство перевозчиков разрешают полёты до 34-36 недели при наличии справки.

Пустят ли без справки, если я чувствую себя хорошо?

Не всегда. Если живот заметен, сотрудники могут попросить документ даже на коротком рейсе.

Нужно ли уведомлять авиакомпанию заранее?

Да. Иногда можно получить лучшее место и дополнительную помощь при посадке и высадке.

Можно ли брать ребёнка в животе на международный рейс?

Да, но важно иметь справку на английском языке. Это требование почти всех иностранных перевозчиков.