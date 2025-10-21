Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Беременная в аэропорту
Беременная в аэропорту
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:22

Полёт с малышом под сердцем: что нужно знать, прежде чем бронировать билеты

Названы сроки беременности, при которых разрешены авиаперелёты

Беременность — особенное время, когда жизнь вокруг словно замедляется. Но что делать, если впереди долгожданный отпуск, свадьба друзей за границей или командировка, от которой не уйти? Многих будущих мам останавливает страх: можно ли летать и не навредит ли перелёт малышу? Разберёмся, когда полёты действительно безопасны, а когда стоит отложить путешествие.

Можно ли беременным летать

Да, перелёты во время беременности возможны, если нет индивидуальных противопоказаний и врач не запрещает дорогу. Большинство авиакомпаний охотно допускают беременных на борт, но важно помнить: в воздухе нет условий для оказания квалифицированной помощи при осложнениях.

Бортпроводники обучены лишь базовым приёмам экстренной помощи, а специализированного оборудования на борту нет. Поэтому перед покупкой билета лучше проконсультироваться с акушером-гинекологом и получить письменное разрешение на полёт.

Когда летать безопаснее всего

Самое комфортное и безопасное время для путешествий — второй триместр, с 14-й по 28-ю неделю. Токсикоз обычно уже отступает, риск выкидыша минимален, а живот ещё не мешает передвижению.

Именно в этот период большинство авиакомпаний не требуют справку от врача. Однако если срок приближается к родам, документ может понадобиться.

Когда лучше отказаться от перелёта

Существуют состояния, при которых лететь нельзя. Среди противопоказаний:

  • угроза прерывания беременности или преждевременных родов;
  • сильный токсикоз или кровотечения;
  • многоплодная беременность;
  • заболевания сердца, почек, лёгких;
  • проблемы с плацентой;
  • обострения хронических болезней или инфекций.

Если вы сомневаетесь, лучше пройти дополнительное обследование и получить заключение врача.

Требования авиакомпаний

У каждой авиакомпании свои правила. Некоторые требуют справку с ранних сроков, другие — только ближе к третьему триместру. В документе обычно указывают:

  • срок беременности;
  • предполагаемую дату родов;
  • отсутствие противопоказаний к перелёту.

Примеры требований разных перевозчиков:

Авиакомпания Когда нужна справка Срок действия справки Особенности
"Азимут" На любом сроке до 7 дней Достаточно справки от гинеколога
"Уральские авиалинии" С 28 недели не позднее 24 часов до вылета При отсутствии справки нужно подписать обязательство
Smartavia С 28 недели 3 дня Требует письменное согласие на полёт
Turkish Airlines С 28 недели 7 дней Документ на английском или турецком языке

Если справку оформить невозможно, авиакомпания может попросить подписать гарантийное письмо, что вы осознаёте риски. На международных рейсах документ часто нужен на английском, поэтому заранее уточните требования.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к перелёту

  1. Получите разрешение врача. Даже если вы чувствуете себя хорошо, уточните, нет ли скрытых противопоказаний.
  2. Выберите подходящее время. Второй триместр — оптимальный вариант для путешествий.
  3. Сообщите авиакомпании о беременности. Иногда можно получить приоритетную посадку или выбор места.
  4. Подготовьте аптечку. Возьмите лекарства, которые разрешил врач: средства от тошноты, магний, витамины.
  5. Носите компрессионные чулки. Они снижают риск отёков и тромбоза.
  6. Берите с собой воду и перекус. Лучше иметь под рукой бутерброд или орехи, чем ждать бортовое питание.
  7. Двигайтесь. Вставайте каждые 50-60 минут, делайте лёгкую разминку для ног.

Что взять в самолёт

  • Документы: паспорт, авиабилет, медицинская справка.
  • Комфортную одежду: мягкие ткани, без тугих резинок.
  • Подушку для спины и шеи.
  • Компрессионные чулки.
  • Воду и лёгкие закуски.
  • Антисептик и влажные салфетки.

Какое место выбрать

Лучше всего — у прохода. Так можно спокойно вставать и двигаться без неудобств для соседей. Если есть возможность, бронируйте первый ряд - там больше пространства для ног.

Избегайте мест у аварийных выходов: по правилам, туда не допускают беременных пассажиров.

Что пить и есть в полёте

Главное правило — пейте достаточно воды. Воздух в самолёте сухой, а обезвоживание повышает риск тромбоза. Газированные напитки, кофе и крепкий чай лучше исключить.

Возьмите с собой небольшой перекус — фрукты, орехи или крекеры. Бортовое питание часто содержит много соли, а это может вызвать отёки.

FAQ

Можно ли лететь, если срок более 30 недель?
Зависит от авиакомпании и вашего состояния. Большинство перевозчиков разрешают полёты до 34-36 недели при наличии справки.

Пустят ли без справки, если я чувствую себя хорошо?
Не всегда. Если живот заметен, сотрудники могут попросить документ даже на коротком рейсе.

Нужно ли уведомлять авиакомпанию заранее?
Да. Иногда можно получить лучшее место и дополнительную помощь при посадке и высадке.

Можно ли брать ребёнка в животе на международный рейс?
Да, но важно иметь справку на английском языке. Это требование почти всех иностранных перевозчиков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Казанский кремль включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и занимает 15 гектаров вчера в 23:26
Башня любви, падающая мечта и кот-спаситель: легенды, в которые верит Казань

Казань — город, где восточные купола соседствуют с русскими башнями. Узнайте, какие места стоит увидеть, чтобы почувствовать дух древнего ханства и современной республики.

Читать полностью » Россияне совершили 123 миллиона внутренних поездок с января по август 2025 года — на 3 % больше, чем годом ранее вчера в 22:22
Россия путешествует по-новому: внутренний туризм бьёт рекорды 2025 года

Россияне стали путешествовать чаще, а лидерами по количеству поездок остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Узнаем, куда еще едут и сколько тратят туристы.

Читать полностью » Современный круассан произошёл от австрийского кипфеля XIII века и появился во Франции в XIX веке вчера в 21:17
Как австрийский рогалик стал французской легендой: тайная жизнь круассана

Круассан кажется воплощением французской кухни, но его путь начался далеко от Парижа. Кто придумал полумесяц из теста — и как он покорил Францию?

Читать полностью » Современный гамбургер имеет немецкие корни и стал символом американской культуры и глобализации вчера в 20:13
Немецкие корни американской мечты: как бургер стал глобальной иконой

Гамбургер — символ Америки, но его история началась в немецком порту Гамбург. Как мясной бутерброд стал мировым брендом — рассказываем подробно.

Читать полностью » Россия ограничила вылов осетров, а США частично запретили импорт чёрной икры ради сохранения редких видов вчера в 19:09
Блюда с характером: как еда становится политическим вопросом

В разных странах одно и то же блюдо может быть деликатесом или преступлением. Почему фуа-гра, балют и икра оказались под запретом — рассказываем в деталях.

Читать полностью » Эксперты назвали самые дешёвые направления для путешествий по Европе — от Будапешта до Кракова вчера в 17:48
Будапешт, Милан, Краков: города, где дешево, но ощущается роскошь

Узнайте, как провести незабываемые каникулы в Европе без лишних трат. Раскрываем секреты бюджетного отдыха, выгодные направления и кулинарные удовольствия.

Читать полностью » Линда Харрис: путешествие в одиночку помогает развить уверенность и независимость вчера в 17:35
Одна в пути, но не одна: как соло-путешествия становятся лучшим терапевтом

Одиночные поездки открывают новые горизонты и дарят свободу. Читайте советы эксперта о том, как правильно подготовиться к первой соло-поездке.

Читать полностью » Наушин Фаришта: безопасность — главный приоритет для женщин, путешествующих в одиночку вчера в 16:03
Семь ошибок, которые портят первое соло-путешествие — и как избежать каждой

Не дайте страху остановить вас от путешествия в одиночку! Узнайте, как правильно подготовиться и избежать распространенных ошибок.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Горох, салат и бархатцы помогают шпинату расти и защищают его от вредителей
Красота и здоровье
Специалист по детскому питанию предупредил, что запрет пальмового масла может навредить детям до полутора лет
Технологии
Microsoft не снимает блокировку 24H2 для ПК с драйвером sprotect.sys — возможен BSOD
Авто и мото
Средняя стоимость машиноместа в Москве выросла на 18% до 240 тысяч рублей — Илья Павлюк
Еда
Тыквенный пирог по американскому рецепту с сгущённым молоком и корицей сохраняет нежную текстуру
Еда
Куриное филе с шампиньонами и сыром при запекании в духовке сохраняет сочность
Наука
Интеллект человека связан с повышенным риском психических расстройств – Илон Либедински
Красота и здоровье
Педиатр Елена Мескина рассказала, сколько раз в год ребёнок может болеть без вреда для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet