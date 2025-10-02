Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение на фитболе для беременных
Упражнение на фитболе для беременных
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Тайная сила фитбола: простая вещь, которая облегчает роды

ВОЗ: физическая активность во время беременности улучшает самочувствие и готовит к родам

Беременность меняет тело женщины каждый день, и именно поэтому движение в этот период играет особую роль. Современные врачи и учёные уверены: физическая активность при отсутствии противопоказаний помогает легче переносить изменения, готовит организм к родам и улучшает общее самочувствие.

Почему упражнения во время беременности полезны

Мышцы и суставы испытывают серьёзную нагрузку, ведь вес тела растёт, а центр тяжести смещается. Регулярные тренировки:

  • укрепляют мышцы спины, пресса и ног;

  • улучшают кровообращение;

  • снижают риск болей в пояснице;

  • повышают эластичность суставов;

  • благоприятно влияют на течение родов и восстановление после них.

Американский колледж спортивной медицины советует беременным женщинам уделять спорту не менее 30 минут в день 4-5 раз в неделю, если нет ограничений по здоровью.

Когда занятия противопоказаны

Существуют состояния, при которых физическая активность может нанести вред. Среди них:

  • преэклампсия и гестационная гипертензия;

  • разрыв плодных оболочек;

  • кровотечения во втором и третьем триместрах;

  • предлежание плаценты;

  • риск преждевременных родов или угроза их начала;

  • многоплодная беременность с осложнениями.

Также осторожность требуется при сахарном диабете 1 типа, нарушениях работы щитовидной железы и тяжёлой гипертонии. В любом случае перед началом занятий нужно обсудить всё с врачом.

Советы шаг за шагом

  1. Снизьте интенсивность. Используйте "правило разговора": если можете спокойно говорить во время тренировки, значит нагрузка адекватна.

  2. Начинайте с 15 минут в день. Постепенно увеличивайте время до получаса.

  3. Не забывайте про разминку и заминку.

  4. Пейте воду до, во время и после занятия.

  5. Если тренируетесь с инструктором, убедитесь, что он знаком с особенностями работы с беременными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять тяжёлые упражнения в жаре.
    → Последствие: перегрев и риск осложнений.
    → Альтернатива: лёгкая гимнастика в проветриваемом помещении или плавание.

  • Ошибка: заниматься без разминки.
    → Последствие: травмы и повышенное напряжение мышц.
    → Альтернатива: несколько минут растяжки или ходьбы перед основной частью тренировки.

  • Ошибка: игнорировать сигналы организма.
    → Последствие: головокружение, боли, ухудшение состояния.
    → Альтернатива: остановка при первых неприятных ощущениях и консультация с врачом.

А что если…

Если женщина никогда не занималась спортом до беременности, начинать можно с простых движений — ходьбы, йоги, лёгких упражнений на фитболе. Главное — комфорт и регулярность.

Какие упражнения лучше

Для беременных подойдут:

  • отжимания от стены;

  • приседания с фитнес-мячом у стены;

  • подъёмы ног на четвереньках;

  • зашагивания на устойчивую платформу;

  • боковая планка на колене и локте;

  • тяга резинки к животу сидя;

  • упражнения для тазового дна.

FAQ

Можно ли заниматься бегом при беременности?
Бег допустим только для женщин, которые активно тренировались до беременности и чувствуют себя комфортно. В остальных случаях лучше выбрать ходьбу или плавание.

Какая обувь подходит для тренировок?
Лучше выбирать кроссовки с амортизацией и поддержкой свода стопы, чтобы снизить нагрузку на суставы.

Сколько стоит снаряжение для домашних тренировок?
Фитбол, коврик и эспандер обойдутся примерно в 3-5 тысяч рублей. Этих предметов достаточно для полноценной гимнастики.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения могут вызвать выкидыш.

  • Правда: при отсутствии противопоказаний физическая активность не повышает риск осложнений.

  • Миф: тренироваться можно только в первом триместре.

  • Правда: заниматься допустимо на протяжении всей беременности, если это согласовано с врачом.

  • Миф: плавание небезопасно.

  • Правда: вода снижает нагрузку на суставы и помогает расслабить мышцы, делая плавание одним из лучших видов активности.

Сон и психология

Занятия спортом снижают тревожность, улучшают сон и помогают лучше контролировать настроение. Это особенно важно, ведь гормональные изменения нередко приводят к эмоциональным перепадам.

Три интересных факта

  • Йога для беременных помогает не только телу, но и дыханию — техники пригодятся в родах.

  • Лёгкая гимнастика снижает риск гестационного диабета.

  • Женщины, занимавшиеся во время беременности, быстрее восстанавливают форму после родов.

Исторический контекст

Раньше беременным советовали полный покой и ограничение движений. Однако уже во второй половине XX века начали появляться исследования о пользе физической активности. Сегодня ВОЗ и ведущие медицинские ассоциации мира подчёркивают, что движение — важная часть здоровой беременности.

Беременность — особенное время, и упражнения в этот период становятся не просто способом поддерживать форму, а важным инструментом заботы о себе и будущем малыше. Главное — учитывать рекомендации врачей и слушать своё тело.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гарвардская школа: боевые искусства помогают пожилым сохранять подвижность сегодня в 2:16

Бег уходит в прошлое: какие боевые искусства дарят энергию после 55

Гарвард советует: фитнес после 55 лет может быть неожиданным. Узнайте, какое занятие помогает сохранить ясный ум и силу, избегая травм.

Читать полностью » Комплекс упражнений для ног, ягодиц и пресса без тренажёров сегодня в 2:10

Скручивания убивают поясницу? Способ, который спасает пресс и спину одновременно

Простая круговая тренировка без сложного оборудования поможет укрепить ноги, ягодицы и пресс, а также улучшить координацию и выносливость.

Читать полностью » Британские исследователи: тренировки зимой поддерживают уровень витамина D сегодня в 1:27

Зимой витамин D исчезает, но простой способ удержать его уже найден

Учёные доказали: регулярные тренировки помогают сохранять уровень витамина D даже в холодное время года. Но это лишь часть неожиданных преимуществ.

Читать полностью » Тренировка без оборудования с таймером: наклонные подтягивания, отжимания и приседания сегодня в 1:10

Короткая тренировка, которая выжимает больше, чем час в спортзале

Минимум оборудования, максимум эффекта: короткий комплекс, который заставит работать всё тело и проверит вашу выносливость.

Читать полностью » Учёные: тренировки с собственным весом снижают риск заболеваний и улучшают сон сегодня в 0:10

Секрет энергичных людей: короткие тренировки вместо долгих часов в спортзале

Начните утро с комплекса упражнений, которые помогут укрепить мышцы и улучшить физическую форму без необходимости в тренажёрах.

Читать полностью » Профессор Майк Израэтель: демонизация углеводов или жиров не решает проблему лишнего веса вчера в 23:56

Глютен, молочка, ужины после 6: кого на самом деле стоит бояться

Сколько бы новых диет ни появлялось, суть питания остаётся прежней: всё решает не мода, а то, насколько рацион подходит лично вам.

Читать полностью » Эксперты: боль при приседаниях чаще связана с ошибками техники, а не с самим упражнением вчера в 22:50

Приседания: король упражнений или главный враг коленей?

Приседания считаются королём упражнений, но почему они так часто вызывают боль и стоит ли отказываться от них? Разбираем причины и решения.

Читать полностью » Физиолог Дин Соммерсет: для сильного корпуса нужны не только скручивания и планка вчера в 21:46

Кубики не появляются от скручиваний: главная ошибка в тренировках пресса

Многие уверены, что кубики достигаются только скручиваниями. Но новые данные показывают: всё зависит от правильных мышц и дыхания.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Поездка в Китай: весна и осень считаются оптимальными сезонами для путешествий
Садоводство

Удобрения дают растениям азот, фосфор и калий, а кондиционеры улучшают структуру почвы
Красота и здоровье

Уролог Владислав Гладышев назвал учащённое мочеиспускание симптомом проблем с мочеполовой системой
Питомцы

Усы у кошек реагируют на сквозняки и помогают охотиться в темноте
Технологии

Приложение Sora от OpenAI научилось вставлять своё изображение в ролики друзей
Еда

Дрожжевой пирог с яблоками и брусникой получается пышным при соблюдении технологии приготовления
Авто и мото

Автоэксперт заявил, что заливать замок кипятком в мороз категорически нельзя
Дом

Цвета в спальне: правила сочетаний и готовые решения для интерьера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet