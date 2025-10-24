Сидят и не двигаются: как пандемия превратила будущих мам в заложниц диванов

Пандемия COVID-19 оставила заметный след в жизни миллионов людей — изменила привычки, образ жизни и даже восприятие собственного здоровья. Одной из менее очевидных, но важных её последствий стало снижение физической активности беременных женщин. Новое исследование шведских учёных, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало: будущие мамы стали двигаться меньше даже после окончания периода ограничений.

Что показало исследование

Специалисты проанализировали данные о повседневной активности женщин в период беременности до и после пандемии. Результаты оказались тревожными: с момента распространения COVID-19 уровень физической активности снизился в среднем на 6,6-6,7%.

"Беременные стали проводить больше времени в сидячем положении и меньше двигаться даже после снятия всех ограничений", — отметили авторы работы из Швеции.

По сравнению с доковидным периодом женщины проводили на 0,9-1,2 часа больше в сидячем положении, а активное время сократилось примерно на полтора часа.

Почему это произошло

Учёные связывают тенденцию сразу с несколькими факторами.

Во-первых, массовый переход на удалённую работу значительно сократил бытовую подвижность: исчезли ежедневные прогулки, поездки на работу и встречи.

Во-вторых, психологический стресс и тревожность , сопровождавшие пандемию, снизили мотивацию к физическим нагрузкам.

В-третьих, часть женщин опасалась посещать фитнес-центры и групповые занятия из-за риска заражения.

Таким образом, сформировался устойчивый паттерн более сидячего образа жизни, который, по мнению исследователей, сохраняется до сих пор.

Почему движение важно при беременности

Физическая активность во время беременности играет ключевую роль — она:

улучшает кровообращение и снабжение плода кислородом; снижает риск гестационного диабета и варикозного расширения вен; помогает контролировать набор веса; укрепляет мышцы спины и таза, подготавливая тело к родам; положительно влияет на настроение и снижает уровень тревожности.

"Даже лёгкая активность, например прогулки, заметно улучшает самочувствие и снижает риск осложнений", — поясняют шведские исследователи.

Сравнение: до пандемии и после

Показатель До COVID-19 После пандемии Физическая активность Нормальная, стабильная Снижение на 6,6-6,7% Время сидячего образа жизни Нормально +0,9-1,2 часа Активное время в сутки Без изменений -1,5 часа Посещение групповых занятий Распространено Сократилось из-за страха заражения

Как видно из таблицы, даже после снятия ограничений уровень активности не восстановился — напротив, привычка к малоподвижности укрепилась.

Советы шаг за шагом: как вернуть активность

Начать с малого. Прогулки на свежем воздухе 20-30 минут в день безопасны и полезны на любом сроке. Выбрать мягкие виды нагрузки. Йога, пилатес и плавание подходят для беременных и укрепляют мышцы без перегрузки. Избегать сидячих "марафонов". Если приходится работать за компьютером, вставать и разминаться каждые 30-40 минут. Прислушиваться к телу. Умеренная усталость — норма, но при головокружении или болях нагрузку нужно снизить. Поддерживать мотивацию. Можно заниматься в онлайн-группах для беременных или с фитнес-тренером, специализирующимся на пренатальных программах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью отказаться от физической активности из-за страха навредить ребёнку.

Последствие: повышается риск осложнений, отёков и слабости.

Альтернатива: лёгкие упражнения и растяжка под контролем врача.

Ошибка: игнорировать малоподвижность при удалённой работе.

Последствие: ухудшается кровообращение, повышается риск варикоза.

Альтернатива: использовать таймер для напоминаний о движении и коротких разминках.

Ошибка: пытаться компенсировать сидячий образ жизни редкими, но тяжёлыми тренировками.

Последствие: риск перегрузки и травм.

Альтернатива: регулярные, но умеренные нагрузки 4-5 раз в неделю.

А что если активность вернуть не удаётся?

Если физическая форма снижена или присутствуют противопоказания, стоит искать другие формы движения: дыхательные практики, растяжка, аква-аэробика. Даже мягкая активность улучшает обмен веществ и настроение. Главное — не впадать в полную пассивность.

Плюсы и минусы тренировки во время беременности

Плюсы Минусы Улучшение сна и настроения Необходим контроль врача Профилактика лишнего веса и отёков Нельзя выполнять упражнения на пресс и высокие прыжки Подготовка к родам Ограничение при осложнённой беременности Укрепление спины и суставов Требует регулярности

FAQ

Можно ли заниматься спортом на ранних сроках?

Да, если нет противопоказаний. Лучше выбирать низкоинтенсивные виды — ходьбу, плавание, растяжку.

Сколько нужно двигаться беременной женщине?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 150 минут умеренной активности в неделю.

Что делать, если нет мотивации?

Попробуйте короткие групповые тренировки онлайн или совместные прогулки с партнёром — эмоциональная поддержка помогает не сдаваться.

Мифы и правда

Миф: при беременности нужно как можно больше отдыхать и меньше двигаться.

Правда: умеренная активность укрепляет здоровье матери и ребёнка.

Миф: если женщина раньше не занималась спортом, начинать нельзя.

Правда: лёгкая физическая нагрузка допустима почти всегда, главное — без перенапряжения.

Миф: онлайн-тренировки небезопасны.

Правда: при выборе сертифицированного инструктора они могут быть эффективной альтернативой спортзалу.

Исторический контекст

До 1980-х годов медики рекомендовали беременным максимальный покой, считая, что физическая нагрузка может вызвать осложнения. Но позже исследования показали, что умеренные тренировки, напротив, укрепляют здоровье матери и способствуют нормальному развитию плода. С тех пор отношение медицины к активности во время беременности кардинально изменилось — от запрета к поощрению разумного движения.

3 интересных факта

У женщин, сохраняющих активность во время беременности, роды чаще проходят легче и быстрее.

После пандемии более 40% будущих мам по всему миру продолжают работать удалённо, что усиливает сидячий образ жизни.

Физические упражнения снижают риск послеродовой депрессии на 25-30%.