Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Йога во время беременности
Йога во время беременности
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:07

Беременность не повод лежать: спорт делает будущих мам сильнее, а детей — активнее

Учёные Университета Восточной Каролины доказали пользу спорта во время беременности

Беременность часто воспринимается как время, когда женщине нужно максимально беречь себя, избегая нагрузок и переутомления. Однако современные исследования доказывают обратное: умеренная физическая активность во время вынашивания ребёнка способна принести огромную пользу не только самой женщине, но и её будущему малышу. Учёные отмечают, что дети мам, занимавшихся спортом, чаще рождаются физически подготовленными и в дальнейшем проявляют больший интерес к движению.

Что показало исследование

Команда исследователей из Университета Восточной Каролины наблюдала за 71 беременной женщиной. Добровольцев разделили на две группы: одна регулярно занималась спортом, вторая вела привычный, но менее подвижный образ жизни. Программа для активной группы включала 50-минутные тренировки средней интенсивности трижды в неделю. Будущие мамы могли выбирать вид нагрузки: беговая дорожка, велотренажёр, орбитрек или аэробика.

Результаты оказались впечатляющими. Дети женщин, которые продолжали тренировки, показывали более развитые моторные навыки, быстрее реагировали на раздражители и проявляли больше активности. Учёные сделали вывод, что физические упражнения во время беременности положительно влияют на нейромоторное развитие младенцев и даже могут снизить риск детского ожирения.

Почему это работает

Физическая активность способствует улучшению кровообращения, насыщению тканей кислородом и стабилизации гормонального фона. Для растущего ребёнка это означает более качественное питание через плаценту и лучшее развитие нервной системы. Кроме того, движение помогает будущей маме поддерживать эмоциональное равновесие, снижает тревожность и улучшает сон.

Врачи Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендуют беременным женщинам выполнять минимум 150 минут умеренной аэробной активности в неделю. Это может быть три тренировки по 50 минут или пять по 30 — главное, чтобы занятия приносили удовольствие и не вызывали усталости.

Советы шаг за шагом

  1. Получите одобрение врача. Перед началом занятий нужно обязательно проконсультироваться с гинекологом.

  2. Выберите комфортную нагрузку. Подойдут ходьба, плавание, йога для беременных, растяжка или лёгкая работа на тренажёрах.

  3. Следите за пульсом. Он не должен превышать 140 ударов в минуту, а дыхание — сбиваться.

  4. Пейте воду и не перегревайтесь. Дегидратация и высокая температура тела могут быть опасны.

  5. Используйте поддерживающую обувь. Качественные кроссовки или специальные кеды для беременных снижают нагрузку на суставы.

  6. Не стремитесь к рекордам. Главное — регулярность и комфорт, а не количество повторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полный отказ от физической активности.
    Последствие: Отеки, боли в спине, снижение тонуса, трудное восстановление после родов.
    Альтернатива: Ежедневные прогулки, йога, лёгкие упражнения с собственным весом.

  • Ошибка: Перенапряжение и чрезмерные тренировки.
    Последствие: Утомляемость, повышенное давление, риск преждевременных схваток.
    Альтернатива: Средняя нагрузка с контролем самочувствия, занятия с тренером по программе для беременных.

  • Ошибка: Игнорирование боли или головокружения.
    Последствие: Возможные осложнения и травмы.
    Альтернатива: Немедленно прекратить тренировку и проконсультироваться со специалистом.

А что если не хочется идти в зал?

Беременность — не время для подвига. Если перспектива провести 30 минут на беговой дорожке вызывает тоску, можно заменить это на энергичные прогулки, плавание или даже работу в саду. ACOG признаёт садоводство полноценной аэробной активностью, поэтому полезное дело на свежем воздухе вполне может стать тренировкой.

Примерный режим активности

Вид активности Продолжительность Частота
Ходьба на свежем воздухе 30-40 минут 5 раз в неделю
Плавание 30 минут 2-3 раза в неделю
Йога или пилатес для беременных 40 минут 2 раза в неделю
Упражнения с гантелями (до 2 кг) 20-25 минут 2 раза в неделю

Перед занятием можно использовать регулируемые гантели, чтобы подбирать вес под текущее самочувствие.

Плюсы и минусы активной беременности

Плюсы Минусы
Повышение выносливости и хорошее настроение Требует самодисциплины
Поддержание нормального веса Возможен риск перегрузки без контроля
Улучшение сна и обмена веществ Нужно время на восстановление
Подготовка мышц к родам Не все упражнения безопасны без врача

Мифы и правда

Миф 1. Беременным нельзя поднимать даже лёгкие веса.
Правда. С одобрения врача допустимы гантели весом до 2-3 кг и лёгкие упражнения на руки и спину.

Миф 2. Спорт во время беременности приведёт к выкидышу.
Правда. Умеренные тренировки, наоборот, укрепляют мышцы таза и снижают риск осложнений.

Миф 3. Заниматься можно только до второго триместра.
Правда. Активность разрешена до конца беременности при хорошем самочувствии и корректировке нагрузки.

FAQ

Как выбрать вид спорта при беременности?
Ориентируйтесь на то, что вам приятно. Хорошо подходят плавание, йога, пилатес и ходьба.

Сколько стоит абонемент на занятия для беременных?
Средняя стоимость — от 40 до 80 евро в месяц в зависимости от клуба и региона.

Что лучше — индивидуальные тренировки или групповые?
На ранних сроках подойдёт группа для мотивации, позже лучше выбрать индивидуальные занятия, чтобы инструктор контролировал нагрузку.

Опыт известных мам

Фитнес-тренер и онлайн-звезда Кайла Итсинес, ставшая мамой в 2019 году, не прекращала заниматься спортом во время беременности. Сегодня она делится советами и показывает, как адаптировать тренировки под изменяющееся тело.

"Есть много преимуществ, если вы можете заниматься спортом. Прогулки помогают очистить мысли, осаночные упражнения готовят тело к родам — лучше делать хоть что-то, чем совсем ничего", — сказала фитнес-тренер Кайла Итсинес.

Её пример вдохновил тысячи женщин: активная беременность перестала быть редкостью и стала нормой, доступной каждой. Онлайн-платформы, приложения и видеотренировки позволяют будущим мамам заниматься дома без риска и перегрузок.

Интересные факты

  1. У женщин, занимавшихся спортом, роды часто проходят быстрее и легче.

  2. Активность помогает избежать гестационного диабета.

  3. Дети таких мам в среднем имеют более высокий уровень моторного развития к шести месяцам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программа Анны Виктории включает три упражнения для укрепления груди, бёдер и кора сегодня в 16:10
Минимум времени — максимум результата: секрет программы, которую повторяют тысячи

Короткая, но интенсивная тренировка поможет укрепить всё тело без оборудования и зала. Разбираемся, как три простых движения заменяют полноценное занятие.

Читать полностью » Комплекс отжиманий без инвентаря укрепляет верхнюю часть тела и улучшает выносливость сегодня в 15:50
Этот 12-минутный комплекс заменит спортзал: тело горит, а мышцы просят пощады

Домашняя тренировка без снаряжения поможет накачать грудь, плечи и руки. Разбираемся, как выполнять отжимания, чтобы они приносили результат.

Читать полностью » Программа Джен Эскуэр помогает укрепить мышцы и повысить гибкость за 12 минут сегодня в 15:10
Программа, после которой исчезает скованность: почему стул — лучший спортивный инвентарь дома

Эта 12-минутная тренировка объединяет силу и растяжку. Разбираемся, как укрепить мышцы и повысить гибкость без спортзала и лишнего оборудования.

Читать полностью » Исследователи: высокоинтенсивные интервальные тренировки замедляют старение клеток сегодня в 9:50
Метаболизм, мышцы, мозг — что действительно стареет раньше, чем паспорт

С возрастом мышцы слабеют, суставы теряют подвижность, а энергия будто испаряется. Разбираемся, какие тренировки действительно помогают замедлить эти процессы.

Читать полностью » Как правильно выполнять тягу верхнего блока: техника и советы сегодня в 9:10
Мышцы спины под угрозой: почему так важно избегать этих ошибок при тренировке на верхнем блоке

Упражнение, которое поможет построить мощную спину, даже если вы не умеете подтягиваться. Узнайте, как избежать ошибок и повысить эффективность каждой тренировки.

Читать полностью » Как улучшить осанку и снять напряжение в спине: советы тренеров сегодня в 8:50
Мышцы, о которых вы забыли: почему именно они отвечают за лёгкость движений

Многие тренируются дома, но забывают про мышцы спины. Разбираемся, как укрепить заднюю цепочку без оборудования и улучшить осанку.

Читать полностью » Советы по мотивации для тех, кто начинает тренироваться сегодня в 8:10
Как преодолеть свою лень: простые секреты, которые изменят вашу жизнь

Привычка к спорту — это не мгновенный процесс. Разбираемся, как превратить тренировки в часть своей жизни с помощью простых, но эффективных стратегий.

Читать полностью » Простая тренировка утром: как зарядка улучшает самочувствие и настроение сегодня в 7:50
Пока закипает чайник — разбудите тело: короткая тренировка с эффектом перезапуска

Необязательно вставать в шесть и бежать в спортзал, чтобы проснуться. Разбираемся, как короткая зарядка на кухне помогает взбодриться и улучшить самочувствие.

Читать полностью »

Новости
Дом
Открытые полки и пыль: почему книги и декор лучше хранить за стеклом
ЮФО
Аквакультура в Крыму увеличила производство на 17% в 2024 году
Дом
Алюминиевая фольга помогает вернуть блеск столовым приборам в посудомойке
Питомцы
Ветеринары напомнили, какие прикосновения вызывают стресс у собак
УрФО
В тюменских вузах академический отпуск теперь дают только по болезни или беременности
Наука
В Ираке обнаружены 15 древних статуй ламассу в царском дворце Ниневии
Туризм
Закон о платформенной экономике обяжет туристические агрегаторы отвечать за недостоверные данные партнёров
Технологии
"Авито": продажи ноутбуков в России выросли на 18%, средняя цена снизилась на 6%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet