Беременность не повод лежать: спорт делает будущих мам сильнее, а детей — активнее
Беременность часто воспринимается как время, когда женщине нужно максимально беречь себя, избегая нагрузок и переутомления. Однако современные исследования доказывают обратное: умеренная физическая активность во время вынашивания ребёнка способна принести огромную пользу не только самой женщине, но и её будущему малышу. Учёные отмечают, что дети мам, занимавшихся спортом, чаще рождаются физически подготовленными и в дальнейшем проявляют больший интерес к движению.
Что показало исследование
Команда исследователей из Университета Восточной Каролины наблюдала за 71 беременной женщиной. Добровольцев разделили на две группы: одна регулярно занималась спортом, вторая вела привычный, но менее подвижный образ жизни. Программа для активной группы включала 50-минутные тренировки средней интенсивности трижды в неделю. Будущие мамы могли выбирать вид нагрузки: беговая дорожка, велотренажёр, орбитрек или аэробика.
Результаты оказались впечатляющими. Дети женщин, которые продолжали тренировки, показывали более развитые моторные навыки, быстрее реагировали на раздражители и проявляли больше активности. Учёные сделали вывод, что физические упражнения во время беременности положительно влияют на нейромоторное развитие младенцев и даже могут снизить риск детского ожирения.
Почему это работает
Физическая активность способствует улучшению кровообращения, насыщению тканей кислородом и стабилизации гормонального фона. Для растущего ребёнка это означает более качественное питание через плаценту и лучшее развитие нервной системы. Кроме того, движение помогает будущей маме поддерживать эмоциональное равновесие, снижает тревожность и улучшает сон.
Врачи Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендуют беременным женщинам выполнять минимум 150 минут умеренной аэробной активности в неделю. Это может быть три тренировки по 50 минут или пять по 30 — главное, чтобы занятия приносили удовольствие и не вызывали усталости.
Советы шаг за шагом
-
Получите одобрение врача. Перед началом занятий нужно обязательно проконсультироваться с гинекологом.
-
Выберите комфортную нагрузку. Подойдут ходьба, плавание, йога для беременных, растяжка или лёгкая работа на тренажёрах.
-
Следите за пульсом. Он не должен превышать 140 ударов в минуту, а дыхание — сбиваться.
-
Пейте воду и не перегревайтесь. Дегидратация и высокая температура тела могут быть опасны.
-
Используйте поддерживающую обувь. Качественные кроссовки или специальные кеды для беременных снижают нагрузку на суставы.
-
Не стремитесь к рекордам. Главное — регулярность и комфорт, а не количество повторов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Полный отказ от физической активности.
Последствие: Отеки, боли в спине, снижение тонуса, трудное восстановление после родов.
Альтернатива: Ежедневные прогулки, йога, лёгкие упражнения с собственным весом.
-
Ошибка: Перенапряжение и чрезмерные тренировки.
Последствие: Утомляемость, повышенное давление, риск преждевременных схваток.
Альтернатива: Средняя нагрузка с контролем самочувствия, занятия с тренером по программе для беременных.
-
Ошибка: Игнорирование боли или головокружения.
Последствие: Возможные осложнения и травмы.
Альтернатива: Немедленно прекратить тренировку и проконсультироваться со специалистом.
А что если не хочется идти в зал?
Беременность — не время для подвига. Если перспектива провести 30 минут на беговой дорожке вызывает тоску, можно заменить это на энергичные прогулки, плавание или даже работу в саду. ACOG признаёт садоводство полноценной аэробной активностью, поэтому полезное дело на свежем воздухе вполне может стать тренировкой.
Примерный режим активности
|Вид активности
|Продолжительность
|Частота
|Ходьба на свежем воздухе
|30-40 минут
|5 раз в неделю
|Плавание
|30 минут
|2-3 раза в неделю
|Йога или пилатес для беременных
|40 минут
|2 раза в неделю
|Упражнения с гантелями (до 2 кг)
|20-25 минут
|2 раза в неделю
Перед занятием можно использовать регулируемые гантели, чтобы подбирать вес под текущее самочувствие.
Плюсы и минусы активной беременности
|Плюсы
|Минусы
|Повышение выносливости и хорошее настроение
|Требует самодисциплины
|Поддержание нормального веса
|Возможен риск перегрузки без контроля
|Улучшение сна и обмена веществ
|Нужно время на восстановление
|Подготовка мышц к родам
|Не все упражнения безопасны без врача
Мифы и правда
Миф 1. Беременным нельзя поднимать даже лёгкие веса.
Правда. С одобрения врача допустимы гантели весом до 2-3 кг и лёгкие упражнения на руки и спину.
Миф 2. Спорт во время беременности приведёт к выкидышу.
Правда. Умеренные тренировки, наоборот, укрепляют мышцы таза и снижают риск осложнений.
Миф 3. Заниматься можно только до второго триместра.
Правда. Активность разрешена до конца беременности при хорошем самочувствии и корректировке нагрузки.
FAQ
Как выбрать вид спорта при беременности?
Ориентируйтесь на то, что вам приятно. Хорошо подходят плавание, йога, пилатес и ходьба.
Сколько стоит абонемент на занятия для беременных?
Средняя стоимость — от 40 до 80 евро в месяц в зависимости от клуба и региона.
Что лучше — индивидуальные тренировки или групповые?
На ранних сроках подойдёт группа для мотивации, позже лучше выбрать индивидуальные занятия, чтобы инструктор контролировал нагрузку.
Опыт известных мам
Фитнес-тренер и онлайн-звезда Кайла Итсинес, ставшая мамой в 2019 году, не прекращала заниматься спортом во время беременности. Сегодня она делится советами и показывает, как адаптировать тренировки под изменяющееся тело.
"Есть много преимуществ, если вы можете заниматься спортом. Прогулки помогают очистить мысли, осаночные упражнения готовят тело к родам — лучше делать хоть что-то, чем совсем ничего", — сказала фитнес-тренер Кайла Итсинес.
Её пример вдохновил тысячи женщин: активная беременность перестала быть редкостью и стала нормой, доступной каждой. Онлайн-платформы, приложения и видеотренировки позволяют будущим мамам заниматься дома без риска и перегрузок.
Интересные факты
-
У женщин, занимавшихся спортом, роды часто проходят быстрее и легче.
-
Активность помогает избежать гестационного диабета.
-
Дети таких мам в среднем имеют более высокий уровень моторного развития к шести месяцам.
