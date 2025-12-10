Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:08

За ребенка ответит алгоритм: почему данные из женской консультации могут попасть в алкогольный реестр

Госдума обсуждает запрет продажи спиртного беременным — Буцкая

Беременность в России предлагают сделать отдельным "стоп-сигналом" для продажи алкоголя — не по возрасту, а по медицинскому статусу. Об этом сообщает ТАСС. Инициатива прозвучала в Госдуме: первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая предложила обсудить законодательный запрет продажи спиртного беременным женщинам, которые стоят на учете в медучреждениях, и увязать ограничение с механизмом медицинского учета.

Какой запрет предлагают и на кого он будет распространяться

Речь идет не о тотальном ограничении для всех беременных "по факту", а о модели, где критерий — постановка на учет. По задумке, запрет мог бы действовать в отношении женщин, данные о беременности которых подтверждены через систему наблюдения в женской консультации. Это, как следует из аргументации, позволяет уйти от субъективных оценок и перевести запрет в формальный режим, аналогичный другим ограничениям, которые проверяются автоматически.

Отдельно подчеркивается, что действующее законодательство сейчас не выделяет беременных и кормящих женщин как отдельную категорию покупателей. Поэтому, по мнению автора инициативы, если ставить вопрос о запрете, то логичнее опираться на подтверждаемый статус — через медицинский учет, а не через внешние признаки или "самодекларацию".

Зачем нужен реестр и почему без него механизм не сработает

Предложение предполагает технологическую основу: обсуждается возможность создания специального реестра на базе данных женских консультаций. Идея в том, чтобы ограничение срабатывало автоматически при попытке покупки, если человек внесен в систему. Для этого, как указывалось, планируется обсудить вопрос с Минцифры — поскольку речь идет о цифровом взаимодействии между данными медицинского учета и процедурой продажи.

Логика инициативы строится на тезисе о прямом риске для ребенка: даже если женщина совершеннолетняя и формально имеет право купить алкоголь, употребление во время беременности или в период кормления затрагивает не только ее. В качестве дополнительного аргумента упоминается, что проблема злоупотребления алкоголем после родов, по словам депутата, подтверждается обращениями граждан.

Контекст: параллельные идеи по "товарам с ограничениями"

Инициатива была озвучена на круглом столе, посвященном правовому регулированию продажи товаров с возрастными ограничениями. На этом фоне упоминается и другая законодательная линия: ранее группа депутатов внесла законопроект о повышении минимального возраста для продавцов табака и алкоголя с 18 до 21 года. В связке эти сюжеты показывают, что в парламенте обсуждают разные способы ужесточения контроля — как через возрастные планки, так и через дополнительные критерии для отдельных групп.

При этом сама идея запрета для беременных пока обозначена как предложение к обсуждению. В публичном описании речь идет о проработке механизма, а не о принятой норме, поэтому дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от позиции профильных ведомств и от того, как ее оформят юридически.

