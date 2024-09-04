Спутники "размером с обувную коробку" начали строить тепловую карту Арктики и Антарктики

Кубсаты PREFIRE вошли в рабочий режим — получены первые данные. Во вторник NASA опубликовала визуализацию, созданную на их основе.

Спутники миссии Polar Radiant Energy in the Far-Infrared Experiment (PREFIRE) запущены 25 мая и 5 июня. Это два кубсата, то есть маленьких — размером с обувную коробку — аппарата, оснащённых работающими в длинноволновой части инфракрасного диапазона спектрометрами. Их ввод в эксплуатацию немного задержался из-за проблем с GPS на одном из спутников.

Кубсаты летают на асинхронных околополярных орбитах, задерживаясь над одними и теми же точками в Арктике и Антарктике с разницей в несколько часов. С их помощью учёные хотят понять, почему глобальное потепление намного сильнее выражено в полярных областях.

Кроме того, спутники измеряют в целом объёмы излучаемой Землёй тепловой энергии, чего никогда не делалось систематически. Может, это поможет наконец-то предотвратить климатическую катастрофу, к которой неуклонно катится мир.