Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
NASA получила первые снимки полярных тепловых выбросов
  1. Главная
  2. Наука

Спутники "размером с обувную коробку" начали строить тепловую карту Арктики и Антарктики

NASA получила первые снимки полярных тепловых выбросов

Кубсаты PREFIRE вошли в рабочий режим — получены первые данные. Во вторник NASA опубликовала визуализацию, созданную на их основе.

Спутники миссии Polar Radiant Energy in the Far-Infrared Experiment (PREFIRE) запущены 25 мая и 5 июня. Это два кубсата, то есть маленьких — размером с обувную коробку — аппарата, оснащённых работающими в длинноволновой части инфракрасного диапазона спектрометрами. Их ввод в эксплуатацию немного задержался из-за проблем с GPS на одном из спутников.

Кубсаты летают на асинхронных околополярных орбитах, задерживаясь над одними и теми же точками в Арктике и Антарктике с разницей в несколько часов. С их помощью учёные хотят понять, почему глобальное потепление намного сильнее выражено в полярных областях.

Кроме того, спутники измеряют в целом объёмы излучаемой Землёй тепловой энергии, чего никогда не делалось систематически. Может, это поможет наконец-то предотвратить климатическую катастрофу, к которой неуклонно катится мир.

Фото: NASA

Мир

МИД РФ: ВСУ использовали британские беспилотники для ударов по России

МИД РФ: ВСУ использовали британские беспилотники для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники, которые настраивают в Великобритании, для ударов по российской территории. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ на официальном сайте.

Читать полностью
Do Rzeczy: Польша обрадовалась отставке главы МИД Украины Кулебы

Do Rzeczy: Польша обрадовалась отставке главы МИД Украины Кулебы

В Польше обрадовались тому, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается в отставку. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Читать полностью

Общество

Премьера спектакля

Премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 12 по 15 сентября пройдет девятый Фестиваль современной еврейской культуры, который представит уникальные события и премьеры. Одним из ключевых моментов фестиваля станет премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" по произведению Носона Вершубского, режиссером которого является Антон Бутаков.

Читать полностью
Бывшая жена Моргенштерна* резко ответила на публичные извинения рэпера

Бывшая жена Моргенштерна* резко ответила на публичные извинения рэпера

Экс-супруга рэпера Моргенштерна* не поверила в искренность его заявлений и припомнила все его проступки.

Читать полностью

Новости