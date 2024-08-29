Банкиры схватились за голову, узнав условия новых льготных программ ипотеки

Банки попросили ЦБ о коррекции готовящихся льготных программ ипотеки. О письме в адрес регулятора ТАСС рассказали в пресс-службе Ассоциации банков России в четверг.

Банкиры выдвинули ряд предложений в отношении порядка предоставления субсидий по государственным ипотечным программам.

К примеру, они хотели бы подтверждения полной оплаты недвижимости посредством контроля даты перевода денежных средств на счет эскроу. Кроме того, предложено не распространять требования о полной оплате на ипотеки с внесением части средств работодателем либо использованием материнского капитала или жилищных сертификатов.

Банкиры объяснили свою инициативу стремлением не допустить недополученной прибыли, которая возможна за время многомесячного ожидания государственных субсидий.

В Банке России обещали рассмотреть предложения участников рынка в установленном порядке.