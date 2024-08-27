Стали известны некоторые детали новых программ льготной ипотеки

Льготной ипотеке готовят достойную замену — четыре адресные программы жилищного кредитования с господдержкой, сообщил "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Пока идёт обсуждение проектов, к осени они оформятся в законодательные инициативы для внесения в нижнюю палату, анонсировал народный избранник в интервью "Ленте.ру" в понедельник.

"Сейчас обсуждаются разные варианты по развитию льготной ипотеки за пределами столичного региона, где нужны кадры. В том числе инновационные, молодые. Но пока всё это находится на уровне обсуждений, говорить о том, что законопроект появится завтра, нельзя. Но варианты обсуждаются", — пояснил он.

По словам депутата, во многих регионах страны назрела необходимость привлечения квалифицированных кадров.

"Нужно, чтобы кадры закреплялись там, где они нужны. Один из факторов здесь — жильё, получаемое за счёт льготной ипотеки. С другой стороны, есть и тема, связанная с ограниченностью бюджетного ресурса. Мы должны опираться на имеющиеся у страны возможности", — заключил парламентарий.