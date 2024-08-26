Льготная ипотека сошла на нет

В июле доля льготной ипотеки сократилась до 57% от общей выдачи или до 42% от числа выданных ссуд, передаёт в понедельник ТАСС со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.
В июне доля льготной ипотеки составляла 73% от общего количества и 81% от общего объёма выдач, в июле 2023-го — 44% и 54% соответственно, приводит сравнение ОКБ.
По итогам семи месяцев 2024 года оформлено 444,64 тыс. льготных жилищных кредитов на 2,34 трлн рублей, что больше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13% и 21% соответственно.
Полная стоимость кредита на жильё с господдержкой в июле достигла максимальных с начала года 7,92%. В августе, как показали промежуточные и тоги, она снизилась до 5,85%.
Больше всего льготных ипотек в июле выдано:
- в Москве — 2,55 тыс. кредитов на 22,73 млрд рублей,
- в Московская области — 1,68 тыс. кредитов на 11,74 млрд рублей,
- в Санкт-Петербурге — 1,5 тыс. кредитов на 10,04 млрд рублей,
- в Краснодарском крае — 1,11 тыс. кредитов на 5,89 млрд рублей,
- в Приморье — 1,05 тыс. кредитов на 5,72 млрд рублей.
В Москве же льготные ипотечные кредиты оказались самыми крупными — в среднем 8,91 млн рублей.
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