Льготная ипотека сошла на нет

ОКБ: доля льготной ипотеки сократилась до 57% от общей выдачи в июле

В июле доля льготной ипотеки сократилась до 57% от общей выдачи или до 42% от числа выданных ссуд, передаёт в понедельник ТАСС со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.

В июне доля льготной ипотеки составляла 73% от общего количества и 81% от общего объёма выдач, в июле 2023-го — 44% и 54% соответственно, приводит сравнение ОКБ.

По итогам семи месяцев 2024 года оформлено 444,64 тыс. льготных жилищных кредитов на 2,34 трлн рублей, что больше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13% и 21% соответственно.

Полная стоимость кредита на жильё с господдержкой в июле достигла максимальных с начала года 7,92%. В августе, как показали промежуточные и тоги, она снизилась до 5,85%.

Больше всего льготных ипотек в июле выдано:

в Москве — 2,55 тыс. кредитов на 22,73 млрд рублей, в Московская области — 1,68 тыс. кредитов на 11,74 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — 1,5 тыс. кредитов на 10,04 млрд рублей, в Краснодарском крае — 1,11 тыс. кредитов на 5,89 млрд рублей, в Приморье — 1,05 тыс. кредитов на 5,72 млрд рублей.

В Москве же льготные ипотечные кредиты оказались самыми крупными — в среднем 8,91 млн рублей.