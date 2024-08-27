Миниатюрный источник питания на базе высокотемпературных топливных элементов создан российскими учёными

Российские исследователи создали миниатюрный источник питания на базе высокотемпературных топливных элементов, способный функционировать в любом климатическом режиме. Данное устройство было продемонстрировано на выставке "Технопром-2024" в Новосибирске, как сообщило агентство ТАСС в пресс-службе Института катализа Сибирского отделения РАН.

"Научно-исследовательский центр "ТОПАЗ", совместно с Центром компетенций национальной технологической инициативы "Водород как основа низкоуглеродной экономики" при Физико-химическом институте им. А.В. Богатского СО РАН, разработал комплексную систему энергообеспечения, функционирующую на водороде, производимом из углеводородного сырья", - уточнили в пресс-службе.

Данный источник питания может быть применен в различных сферах, начиная от систем связи и заканчивая робототехникой. Система представляет собой серию модульных компактных электрохимических генераторов с высокой плотностью энергии. Они могут эксплуатироваться в любых климатических условиях, так как были протестированы в диапазоне температур от -60 до +60 градусов. В основе системы лежат микротрубчатые твердооксидные топливные элементы и структурированные катализаторы для конверсии углеводородного сырья.

На "Технопроме-2024" была представлена модульная стационарная энергоустановка "Топаз-Гамма М": мощность одного модуля составляет 0.1 кВт, и она работает на газе, содержащем водород, производимом непосредственно внутри установки из природного газа или смеси пропана и бутана.

Микротрубчатые элементы изготавливаются путем послойного нанесения тонких слоев различной структуры, образующих анод, электролит и катод, что обеспечивает быстрый нагрев и продолжительный срок эксплуатации. Структурированные композитные катализаторы, разработанные учеными Института катализа СО РАН, отличаются легкостью масштабирования, высокой эффективностью и долговечностью. Они применяются в производстве водорода, риформерах для топливных элементов, каталитических горелках и процессах разложения аммиака.

В ходе работы установки "Топаз" микротрубчатые твердооксидные топливные элементы генерируют электричество за счет электрохимической реакции окисления газа, содержащего водород, в то время как структурированные катализаторы обеспечивают превращение исходного углеводородного сырья в газ для питания топливных элементов по мере необходимости.

Данная энергоустановка предназначена для работы автономных систем, таких как обеспечение связи, мониторинг, видеонаблюдение, может быть использована в транспортных средствах и робототехнике, а также для обеспечения электроэнергией инфраструктурных объектов, таких как газопроводы, сети связи, комплексы безопасности и навигации.

О выставке

XI Международная выставка технологического развития "Технопром-2024" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа. Основной темой в этом году является "Трансформация науки и технологий как ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России".

Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером данного мероприятия.

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