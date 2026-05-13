© Mos.ru by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:48

Предпенсионеров хотят поддержать рублем: почему хорошие льготы могут так и остаться на бумаге

Государство могло бы найти деньги на дополнительные льготы для предпенсионеров, если бы захотело, считает президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров. В комментарии NewsInfo эксперт оценил инициативу ввести для предпенсионеров бесплатный проезд, компенсацию телефона, субсидии на ЖКХ и другие меры поддержки.

На федеральном уровне предлагают установить систему льгот для предпенсионеров, сообщило ранее издание "Российская газета".

Федоров назвал идею расширения льгот для предпенсионеров оправданной. По его словам, после повышения пенсионного возраста эта группа населения фактически потеряла часть возможных социальных гарантий, поэтому меры поддержки могли бы стать важным шагом.

"Это хорошая идея, предпенсионерам, особенно после того, как повышали пенсионный возраст, стало крайне тяжело. Это бывшие пенсионеры, фактически. Они резко потеряли много возможных социальных льгот", — сказал Федоров.

Он отметил, что расходы на такие льготы были бы значительными, но не критичными для бюджета.

Федоров также связал появление такой инициативы с предвыборным периодом и стремлением партий показать социальную направленность. При этом, по его оценке, шансы законопроекта зависят от позиции думского большинства.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

